下雨天還書弄濕書角港媽被公共圖書館罰款$37.2 網民一建議避免損壞公物 附「重置費」定義

親子熱話｜相信不少大、小朋友都曾到公共圖書館借閱圖書，過期還書、遺失圖書固然要罰款，原來還有一種「重置費」需罰錢。一位港媽於Threads上發「警世post」提醒其他網民，指自己於下雨天去公共圖書館還書時，因圖書內頁遭雨水弄濕，被圖書館管理員收取「重置費」，指自己今次「買了教訓」，日後會小心保護公物呀！

公共圖書館｜下雨天還書弄濕書角港媽被罰款$37.2：「以後會包好圖書」

港媽表示「事緣今天出門前1分鐘原本沒有下雨的，怎料落到樓下行到街上就即刻落大雨。行到圖書館交還圖書時， 職員看到其中一本濕到內頁，要求提交重置費，我以免有任何爭執，沒有什麼辯論，便交了30幾蚊。」她指：「今次是一個大教訓，以後還圖書一定要用膠袋包好。」同時提醒大家；「最近大家還圖書記得一定要先用膠袋袋起圖書！！！ 同埋要包很妥當啊！」

公共圖書館｜下雨天還書弄濕書角港媽被罰款$37.2：「以後會包好圖書」（AI生成示意圖）

不少網民明白港媽這次是無心之失，「雖然你冇心，都有啲慘，但有冇落雨都好，我覺得圖書館借嘅書最好都係用個袋裝住佢好啲，等於你借書時都唔會想睇一本霉霉爛爛嘅書，大家一齊愛護公物，也有網民指係「圖書館要買過本書，再重新包裝成精裝本，好高成本㗎！」港媽感謝大家體諒其處境，指自己「以後都不敢徒手拎圖書了，以後借書和還書都會將圖書放入膠袋先。」

港媽於下雨天到公共圖書館還書，但由於書角被雨水弄濕，而被罰款$37.2「重置費」。（圖片授權：Threads）

亦有網民提供一個簡單方法，便可避免下雨天還書弄濕書本致被罰款。「其實可以網上續借，雨天真係冇必要急住去還書。雖然唔貴」，而港媽亦感謝建議，但可惜已續借最後一次，「不想拖這麼久，出門前無落雨，但突然落雨唔想企係度等停雨。」港媽這次「30幾蚊」的教訓，提醒其他媽媽，別為急著為孩子還書而弄污、弄濕公物，亦要教小朋友好好愛惜公物呀！

（圖片來源：Threads）

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除了港媽，原來有不少人都不知道「重置費」的定義。根據香港公共圖書館「各項收費」內指出，列出一有項「關於遺失或損壞圖書館資料」，指出「外借圖書館資料有所遺失或損壞，須繳付足以重新添置該等物品或包含該等物品的整套圖書館資料的費用，另加一筆上述款項20%的附加費。」，如需罰款，將可以轉數快或內地電子錢包付款。

資料來源：Threads

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