英國家長送「港女煲」答謝老師媽媽大歎「難頂」 3招免家長群組毒舌留言引起負能量｜親子熱話

每逢學期末，不少幼小家長除了忙於助子女應付考試、面試，還有「謝師宴」與「送禮」。不少香港家長都曾遇過「家長群組」帶來的種種人際壓力與煩惱，想不到英國家長也面對同樣的「地獄級」社交困境。近日有報導指英國家長群組內的「有毒」生態，有家長感嘆想離群又怕「被發現」，原來全世界家長群組，都是明爭暗鬥的名利場！

英國家長夾錢買名牌禮物「謝師」成風氣

英國的家長們與香港家長一樣，都會使用WhatsApp群組作聯繫，本來用來「互通消息」的工具，慢慢會變為一個充滿同儕壓力的「小社會」。最令當地家長頭痛的，莫過於學期末的集資送禮活動。群組內的「核心家長」往往會主動發起集資，要求每位家長夾大筆金額，為老師購買名牌手袋、高檔護膚品，甚至有「港女煲」之稱的高級廚具Le Creuset。

英國家長送「港女煲」答謝老師媽媽大歎「難頂」 3招免家長群組毒舌留言引起負能量（AI生成示意圖）

這種小「心意」給不少家庭帶來沉重經濟壓力與心理負擔。有英國媽媽透露，自己曾因為覺得金額太高想拒絕參與且退出群組，但有擔心會被發現而被其他家長公審。這種「被自願」的送禮文化，讓感恩之心變質之餘，也會成為家長之間的財力與面子競賽，從而引起負能量。

亦有家長建議送6支Whispering Angel餐酒與價值40磅的松露予老師。（圖片來源：網上圖片）

香港也有不少爸媽受「家長群組」困擾，許多媽媽擔心「退出群組」會被貼上「不合作」、「孤僻」的標籤，也害怕此舉會連累子女，令孩子在學校被其他同學排擠，或無法參與同儕間的活動，如生日派對或聚會。

毒舌對答引發負能量 小心成心理內耗

除了送禮壓力，群組內日常的「毒舌對答」亦是負能量來源。不少香港家長亦曾「呻」有其他「進擊」家長會於群組內「點名」投訴某些同學調皮，或分享子女報讀了多少個興趣班、暑假去哪裏遊學，或默書、考試的成績等，家長很易因而陷入自我懷疑，形成嚴重心理內耗，更甚會不知不覺將這種焦慮情緒轉嫁於子女身上形成壓力。

家長群組內日常的「毒舌對答」亦是負能量來源。（AI生成示意圖）

3招設心靈「防火牆」！爸媽免被「家長群組」影響而引起內耗

為了保護自己的身心健康，家長必須學會建立心靈「防火牆」，助爸媽們在群組中「絕緣」：

1. 設定「群組靜音」與固定查閱時間

千萬不要讓群組的通知聲牽著情緒走。將所有大群組設定為「永久靜音」，並關閉桌面彈出功能。每天只固定在下午放學前或晚上抽10分鐘「快速掃描」有沒有關於通告、帶備文具等重要資訊，「閱後即走」，絕不參與無謂的話題討論。

（AI生成示意圖）

2. 奉行「已讀不回」與「萬能回覆大法」

面對群組內的家長罵戰、是非或炫耀，務必保持「極簡社交」模式。抱著「不反駁、不跟風、不點讚」的三「不」原則。如遇到必須表態的集資或活動，可以用「萬能回覆」公式，如「謝謝發起活動，呢次我哋唔參加喇，大家玩得開心啲！」用禮貌態度設立「邊界感」。

（AI生成示意圖）

3. 建立「資訊平行線」 聚焦於子女的「真實」狀態

提醒自己，群組裏展示的只是別人想讓你看到的「完美表象」。與其看著別人的步調而焦慮內耗，不如直接與班主任建立一對一的健康溝通渠道。將目光收回到自己的孩子身上，觀察他們的情緒與進步，因為只有做爸媽的，才最清楚甚麼教育節奏最適合自己的子女。

（AI生成示意圖）

部分資料來源：Daily Mail

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