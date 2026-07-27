油塘室內遊樂場激抵$10 玩30,000呎太空主題親子樂園Nobi Nobi夢幻地帶｜親子好去處

親子好去處｜夏天炎熱又多雨，想跟小朋友去放電也變成大難題，一於去室內遊樂場大玩特玩！油塘大本型Nobi Nobi夢幻樂園今日（27日）推出快閃優惠，低至$10即可放電！即睇佔地超過30,000呎的室內遊樂場玩樂設施，以以下快閃優惠連結買定入場券讓小朋友玩個夠。

親子好去處｜Nobi Nobi夢幻樂園室內遊樂場低至$10放電

Nobi Nobi夢幻樂園位於油塘大本型商場，以「星幻地帶」太空主題，佔地超過30,000呎，室內遊樂場設計彷似太空站，兩層管道與繩網可讓小朋友盡情探索，更有無重力彈床同及太空漫步輪。這裏亦有寬闊的太空波波池，加上衝下滑梯的快感，被紫白色的波波包圍就猶如在太空般自由自在！大朋友、小朋友都可以在場內體驗非一般的太空之旅。

（圖片來源：kkday）

另亦設有沙池區、兒童闖關遊戲，也有電子遊戲區，如推銀機＋巨型金幣塔、射波波機、保齡球機、籃球機、音樂拍子機、夾公仔機、超人氣「擲彩虹」攤位等，滿足不同年齡孩子的願望。

（圖片來源：KKday）

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【$10/位】油塘大本型「星幻地帶」20分鐘小朋友入場券｜平日指定時段任玩｜必須加購成人陪同進場

優惠：HK$10/位（需由1位付費成人陪同，成人按正價HK$58收費）

*限非繁忙時段：星期一至五10:00-11:59或18:01-21:00

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優惠：HK$128/2組，平均HK$64/組（原價HK$128/組）

*限10:00-11:59 或 18:01-21:00 時段使用

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年7月27日10:00至8月3日23:59

使用日期：2026年7月28日至8月31日

營業時間：每日10:00-21:00

地址：香港油塘高超道38號大本型3樓301&305號舖（港鐵油塘站步行約5分鐘）

*每位12歲或以下小童必須由1位18歲或以上成人陪同進場

*所有人入場必須穿著防滑襪子（可自攜或現場購買HK$15/雙）

*7 月至8月波波池每逢星期三晚上18:00起進行深層清潔並暫停開放

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