紙包飲品3大健康陷阱 27款紙包飲品卡路里公開 營養師：近3成高糖、4款含6大人造色素｜親子健康

炎炎夏日，不少家長都會儲備各式各樣的紙包飲品，方便小朋友隨時飲用。然而，這些消暑飲品背後或藏着健康陷阱。我最近在超市檢視了33款常見紙包飲品，發現當中有接近三成（九款）屬「高糖」，更有四款含有六大人造色素！

紙包飲品3大健康陷阱

有些紙包飲品上的包裝字眼或會令人混淆視聽！根據衞生署指引，每100毫升飲品含糖量不超過五克屬「低糖」，而若超過7.5克則屬「高糖」。

（AI生成示意圖）

陷阱1：無添加糖≠無糖？

以豆奶為例，就算是無添加糖，但由於大豆本身含有天然糖分（大豆寡糖），所以就算是無添加糖，或多或少都會有少少天然糖分！

每包含糖分最少（與下表所有飲品比較）（網上圖片）

陷阱2：少甜≠少糖 / 低糖？

由於現有標籤規管不包括與「少甜」有關的描述，所以少甜只是品牌對味道的主觀描述！以某知名果汁牌子為例，雖然聲稱「少甜」，但其每100毫升含糖量已達7.4克，非常接近高糖級別！如果一口氣飲完一包200毫升，就等同吞下三粒方糖！

陷阱3：低糖≠健康？

就算是「低糖」都不可以狂飲。以一包常見的250毫升低糖飲品為例，最高含糖量仍可達12.5克糖（約2.5粒方糖）。如果小朋友每天飲兩包，不知不覺間就攝取了每日建議上限的一半！

每包含糖分最多（與下表所有飲品比較）（圖片來源：網上圖片）

標籤 定義 高糖 每100毫升超過7.5克糖 低糖 每100毫升不超過5克糖 無糖 每100毫升不超過0.5克糖 無添加糖 只代表生產過程中無額外加入糖分，但並不等於無糖。 少甜 暫時沒有客觀量度標準

飲品名稱 卡路里 糖分 （1包）* 糖分 （每100毫升）* 高糖 6大人造色素 維他檸檬茶 108 27 10.8 ✓ 維他錫蘭檸檬茶 105 26 10.5 ✓ 維他低糖檸檬茶 50 12.5 5 維他冰震檸檬茶 0 12 4.8 陽光檸檬茶 50 11.5 4.6 維他菊花茶 88 22 8.7 ✓ 陽光菊花茶 80 20 7.9 ✓ 維他低糖菊花茶 50 12.5 5 道地極品菊花烏龍茶 0 0 0 道地蘋果綠茶 73 15.5 7 道地蜂蜜綠茶 33 8 3.3 淳茶舍茉莉綠茶 0 0 0 維他豆奶 118 16 6.5 維他麥精豆奶 128 15 6 維他低糖麥精豆奶 120 12 4.8 維他低糖豆奶 100 11 4.5 維他無添加糖豆奶 90 4 1.5 鈣思寶無糖原味豆奶 53 0 0 維他朱古力牛奶飲品 190 26 10.3 ✓ 維他低糖朱古力牛奶飲品 130 12.5 5 Binggrae蜜瓜牛奶 160 21 10.5 E102 陽光蜜瓜豆奶 90 11 4.5 E102 陽光低糖蜜瓜豆奶 110 18 7.2 E102 Meadows橙汁（250ml） 115 24 9.7 ✓ E110 Qoo橙汁飲品 84 20 10 ✓ Qoo白提子汁飲品 84 20 10 ✓ Qoo蘋果汁飲品 62 15 7.4

超市精明眼

以某原版檸檬茶為例，每100毫升含13.8克糖，如果飲兩包就等於吞下10.8粒方糖（一粒方糖相當於約五克糖），已超出每日建議攝取量。根據世界衞生組織建議，健康人士每日的添加糖*攝取量，應限制在每日總熱量攝入值的10%或以下。換言之，以二至三歲幼童每日需攝取約1,200卡路里計算，每日添加糖不宜超過30克（約六粒方糖）；而成人若以每日攝取2,000卡路里計算，則不宜超過50克（約10粒方糖）。此外，最新版《美國飲食指南》亦收緊了對幼童糖分攝取量的限制，建議10歲以

下小朋友不應攝取任何添加糖（舊標準為兩歲以下）。如果真的很想飲，或可加水稀釋，讓小朋友淺嘗便可。

（圖片來源：Freepik）

* 添加糖泛指在食品生產或烹調過程中額外添加的糖分，例如蔗糖、砂糖、蜂蜜和高果糖漿等。

減糖飲食由細做起

長時間飲用高糖分飲料，除了會令小朋友蛀牙、影響其正餐胃口外，更是導致超重和肥胖的主要成因之一。多餘糖分會轉化為脂肪儲存於體內，嚴重的更會增加患上其他慢性疾病的風險，例如心血管疾病、糖尿病等。2015年世界衞生組織的報告指出，如小朋友在童年時肥胖，長大後也會較容易肥胖。

（圖片來源：Freepik）

再者，液態的糖較快被人體吸收，當血糖在短時間內急劇上升時，身體必須分泌大量胰島素以穩定血糖。長期下來，細胞對胰島素的敏感度會逐漸減弱，形成「胰島素阻抗」，令血糖變得越來越難控制。臨床數據顯示，超過六成二型糖尿病患者都伴隨有超重問題。特別是腹部脂肪（內臟脂肪）的堆積，會干擾胰島素的訊號傳導，進一步加劇胰島素阻抗，造成惡性循環。當大家以為果汁會相對較健康時，其實當中的果糖進入身體後會快速入肝代謝，轉化為三酸甘油脂，嚴重的更會增加患上脂肪肝的風險，所以就算是純果汁，都不應長期過量飲用。

（AI生成示意圖）

6大人造色素對兒童有影響

值得一提的是，部分紙包飲品亦含有以下六大人造色素：檸檬黃Tartrazine（E102）、喹啉黃uinoline yellow（E104）、日落黃Sunset yellow FCF（E110）、淡紅Carmoisine（E122）、麗春紅Ponceau 4R（E124）、誘惑紅Allura red AC（E129）。雖然人造色素會否增加患上專注力不足和過度活躍症（ADHD）的說法，至今仍未有確實定論，但英國食品標準局（Food Standards Agency）早已規定，如出售含有以上六種人造色素的食品，必須在包裝上加有「或對兒童的行為及專注力造成負面影響」的相關警告字句。

（AI生成示意圖）

文：Audrey Tam

圖：FreePik、AI生成示意圖

Audrey Tam

Audrey Tam

香港認可註冊營養師，畢業於香港大學，主修食品及營養科學，其後於澳洲悉尼大學取得營養科 學碩士學位。現時為澳洲營養師協會會員及香港營養師協會會員，曾為醫院、公私營機構、展覽、中小學等擔任營養講座導師，亦曾於多間香港老人院舍及日間中心擔任顧問營養師，現為香港一間大型非牟利機構擔任顧問營養師。以「Eat More Not Less」的理念，推廣健康均衡飲食。

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