紙包飲品3大健康陷阱 27款紙包飲品卡路里公開 營養師：近3成高糖、4款含6大人造色素｜親子健康
發佈時間：16:03 2026-07-26 HKT
炎炎夏日，不少家長都會儲備各式各樣的紙包飲品，方便小朋友隨時飲用。然而，這些消暑飲品背後或藏着健康陷阱。我最近在超市檢視了33款常見紙包飲品，發現當中有接近三成（九款）屬「高糖」，更有四款含有六大人造色素！
紙包飲品3大健康陷阱
有些紙包飲品上的包裝字眼或會令人混淆視聽！根據衞生署指引，每100毫升飲品含糖量不超過五克屬「低糖」，而若超過7.5克則屬「高糖」。
陷阱1：無添加糖≠無糖？
以豆奶為例，就算是無添加糖，但由於大豆本身含有天然糖分（大豆寡糖），所以就算是無添加糖，或多或少都會有少少天然糖分！
陷阱2：少甜≠少糖 / 低糖？
由於現有標籤規管不包括與「少甜」有關的描述，所以少甜只是品牌對味道的主觀描述！以某知名果汁牌子為例，雖然聲稱「少甜」，但其每100毫升含糖量已達7.4克，非常接近高糖級別！如果一口氣飲完一包200毫升，就等同吞下三粒方糖！
陷阱3：低糖≠健康？
就算是「低糖」都不可以狂飲。以一包常見的250毫升低糖飲品為例，最高含糖量仍可達12.5克糖（約2.5粒方糖）。如果小朋友每天飲兩包，不知不覺間就攝取了每日建議上限的一半！
|標籤
|定義
|高糖
|每100毫升超過7.5克糖
|低糖
|每100毫升不超過5克糖
|無糖
|每100毫升不超過0.5克糖
|無添加糖
|只代表生產過程中無額外加入糖分，但並不等於無糖。
|少甜
|暫時沒有客觀量度標準
|飲品名稱
|卡路里
|
糖分
（1包）*
|
糖分
（每100毫升）*
|高糖
|6大人造色素
|維他檸檬茶
|108
|27
|10.8
|✓
|維他錫蘭檸檬茶
|105
|26
|10.5
|✓
|維他低糖檸檬茶
|50
|12.5
|5
|維他冰震檸檬茶
|0
|12
|4.8
|陽光檸檬茶
|50
|11.5
|4.6
|維他菊花茶
|88
|22
|8.7
|✓
|陽光菊花茶
|80
|20
|7.9
|✓
|維他低糖菊花茶
|50
|12.5
|5
|道地極品菊花烏龍茶
|0
|0
|0
|道地蘋果綠茶
|73
|15.5
|7
|道地蜂蜜綠茶
|33
|8
|3.3
|淳茶舍茉莉綠茶
|0
|0
|0
|維他豆奶
|118
|16
|6.5
|維他麥精豆奶
|128
|15
|6
|維他低糖麥精豆奶
|120
|12
|4.8
|維他低糖豆奶
|100
|11
|4.5
|維他無添加糖豆奶
|90
|4
|1.5
|鈣思寶無糖原味豆奶
|53
|0
|0
|維他朱古力牛奶飲品
|190
|26
|10.3
|✓
|維他低糖朱古力牛奶飲品
|130
|12.5
|5
|Binggrae蜜瓜牛奶
|160
|21
|10.5
|E102
|陽光蜜瓜豆奶
|90
|11
|4.5
|E102
|陽光低糖蜜瓜豆奶
|110
|18
|7.2
|E102
|Meadows橙汁（250ml）
|115
|24
|9.7
|✓
|E110
|Qoo橙汁飲品
|84
|20
|10
|✓
|Qoo白提子汁飲品
|84
|20
|10
|✓
|Qoo蘋果汁飲品
|62
|15
|7.4
超市精明眼
以某原版檸檬茶為例，每100毫升含13.8克糖，如果飲兩包就等於吞下10.8粒方糖（一粒方糖相當於約五克糖），已超出每日建議攝取量。根據世界衞生組織建議，健康人士每日的添加糖*攝取量，應限制在每日總熱量攝入值的10%或以下。換言之，以二至三歲幼童每日需攝取約1,200卡路里計算，每日添加糖不宜超過30克（約六粒方糖）；而成人若以每日攝取2,000卡路里計算，則不宜超過50克（約10粒方糖）。此外，最新版《美國飲食指南》亦收緊了對幼童糖分攝取量的限制，建議10歲以
下小朋友不應攝取任何添加糖（舊標準為兩歲以下）。如果真的很想飲，或可加水稀釋，讓小朋友淺嘗便可。
* 添加糖泛指在食品生產或烹調過程中額外添加的糖分，例如蔗糖、砂糖、蜂蜜和高果糖漿等。
減糖飲食由細做起
長時間飲用高糖分飲料，除了會令小朋友蛀牙、影響其正餐胃口外，更是導致超重和肥胖的主要成因之一。多餘糖分會轉化為脂肪儲存於體內，嚴重的更會增加患上其他慢性疾病的風險，例如心血管疾病、糖尿病等。2015年世界衞生組織的報告指出，如小朋友在童年時肥胖，長大後也會較容易肥胖。
再者，液態的糖較快被人體吸收，當血糖在短時間內急劇上升時，身體必須分泌大量胰島素以穩定血糖。長期下來，細胞對胰島素的敏感度會逐漸減弱，形成「胰島素阻抗」，令血糖變得越來越難控制。臨床數據顯示，超過六成二型糖尿病患者都伴隨有超重問題。特別是腹部脂肪（內臟脂肪）的堆積，會干擾胰島素的訊號傳導，進一步加劇胰島素阻抗，造成惡性循環。當大家以為果汁會相對較健康時，其實當中的果糖進入身體後會快速入肝代謝，轉化為三酸甘油脂，嚴重的更會增加患上脂肪肝的風險，所以就算是純果汁，都不應長期過量飲用。
6大人造色素對兒童有影響
值得一提的是，部分紙包飲品亦含有以下六大人造色素：檸檬黃Tartrazine（E102）、喹啉黃uinoline yellow（E104）、日落黃Sunset yellow FCF（E110）、淡紅Carmoisine（E122）、麗春紅Ponceau 4R（E124）、誘惑紅Allura red AC（E129）。雖然人造色素會否增加患上專注力不足和過度活躍症（ADHD）的說法，至今仍未有確實定論，但英國食品標準局（Food Standards Agency）早已規定，如出售含有以上六種人造色素的食品，必須在包裝上加有「或對兒童的行為及專注力造成負面影響」的相關警告字句。
文：Audrey Tam
圖：FreePik、AI生成示意圖
Audrey Tam
香港認可註冊營養師，畢業於香港大學，主修食品及營養科學，其後於澳洲悉尼大學取得營養科 學碩士學位。現時為澳洲營養師協會會員及香港營養師協會會員，曾為醫院、公私營機構、展覽、中小學等擔任營養講座導師，亦曾於多間香港老人院舍及日間中心擔任顧問營養師，現為香港一間大型非牟利機構擔任顧問營養師。以「Eat More Not Less」的理念，推廣健康均衡飲食。
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