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紙包飲品3大健康陷阱 27款紙包飲品卡路里公開 營養師：近3成高糖、4款含6大人造色素｜親子健康

親子
更新時間：16:03 2026-07-26 HKT
發佈時間：16:03 2026-07-26 HKT

炎炎夏日，不少家長都會儲備各式各樣的紙包飲品，方便小朋友隨時飲用。然而，這些消暑飲品背後或藏着健康陷阱。我最近在超市檢視了33款常見紙包飲品，發現當中有接近三成（九款）屬「高糖」，更有四款含有六大人造色素！

紙包飲品3大健康陷阱

有些紙包飲品上的包裝字眼或會令人混淆視聽！根據衞生署指引，每100毫升飲品含糖量不超過五克屬「低糖」，而若超過7.5克則屬「高糖」。

（AI生成示意圖）
（AI生成示意圖）

陷阱1：無添加糖≠無糖？

以豆奶為例，就算是無添加糖，但由於大豆本身含有天然糖分（大豆寡糖），所以就算是無添加糖，或多或少都會有少少天然糖分！

每包含糖分最少（與下表所有飲品比較）（網上圖片）
每包含糖分最少（與下表所有飲品比較）（網上圖片）

陷阱2：少甜≠少糖 / 低糖？

由於現有標籤規管不包括與「少甜」有關的描述，所以少甜只是品牌對味道的主觀描述！以某知名果汁牌子為例，雖然聲稱「少甜」，但其每100毫升含糖量已達7.4克，非常接近高糖級別！如果一口氣飲完一包200毫升，就等同吞下三粒方糖！

陷阱3：低糖≠健康？

就算是「低糖」都不可以狂飲。以一包常見的250毫升低糖飲品為例，最高含糖量仍可達12.5克糖（約2.5粒方糖）。如果小朋友每天飲兩包，不知不覺間就攝取了每日建議上限的一半！

每包含糖分最多（與下表所有飲品比較）（圖片來源：網上圖片）
每包含糖分最多（與下表所有飲品比較）（圖片來源：網上圖片）

 

標籤 定義
高糖 每100毫升超過7.5克糖
低糖 每100毫升不超過5克糖
無糖 每100毫升不超過0.5克糖
無添加糖 只代表生產過程中無額外加入糖分，但並不等於無糖。
少甜 暫時沒有客觀量度標準

 

飲品名稱 卡路里

糖分

（1包）*

糖分

（每100毫升）*

 高糖 6大人造色素
維他檸檬茶 108 27 10.8  
維他錫蘭檸檬茶 105 26 10.5  
維他低糖檸檬茶 50 12.5 5    
維他冰震檸檬茶 0 12 4.8    
陽光檸檬茶 50 11.5 4.6    
維他菊花茶 88 22 8.7  
陽光菊花茶 80 20 7.9  
維他低糖菊花茶 50 12.5 5    
道地極品菊花烏龍茶 0 0 0    
道地蘋果綠茶 73 15.5 7    
道地蜂蜜綠茶 33 8 3.3    
淳茶舍茉莉綠茶 0 0 0    
維他豆奶 118 16 6.5    
維他麥精豆奶 128 15 6    
維他低糖麥精豆奶 120 12 4.8    
維他低糖豆奶 100 11 4.5    
維他無添加糖豆奶 90 4 1.5    
鈣思寶無糖原味豆奶 53 0 0    
維他朱古力牛奶飲品 190 26 10.3  
維他低糖朱古力牛奶飲品     130 12.5 5    
Binggrae蜜瓜牛奶 160 21 10.5   E102
陽光蜜瓜豆奶     90 11 4.5   E102
陽光低糖蜜瓜豆奶 110 18 7.2   E102
Meadows橙汁（250ml） 115 24 9.7 E110
Qoo橙汁飲品 84 20 10  
Qoo白提子汁飲品 84 20 10  
Qoo蘋果汁飲品 62 15 7.4    

超市精明眼

以某原版檸檬茶為例，每100毫升含13.8克糖，如果飲兩包就等於吞下10.8粒方糖（一粒方糖相當於約五克糖），已超出每日建議攝取量。根據世界衞生組織建議，健康人士每日的添加糖*攝取量，應限制在每日總熱量攝入值的10%或以下。換言之，以二至三歲幼童每日需攝取約1,200卡路里計算，每日添加糖不宜超過30克（約六粒方糖）；而成人若以每日攝取2,000卡路里計算，則不宜超過50克（約10粒方糖）。此外，最新版《美國飲食指南》亦收緊了對幼童糖分攝取量的限制，建議10歲以
下小朋友不應攝取任何添加糖（舊標準為兩歲以下）。如果真的很想飲，或可加水稀釋，讓小朋友淺嘗便可。

（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

* 添加糖泛指在食品生產或烹調過程中額外添加的糖分，例如蔗糖、砂糖、蜂蜜和高果糖漿等。

減糖飲食由細做起

長時間飲用高糖分飲料，除了會令小朋友蛀牙、影響其正餐胃口外，更是導致超重和肥胖的主要成因之一。多餘糖分會轉化為脂肪儲存於體內，嚴重的更會增加患上其他慢性疾病的風險，例如心血管疾病、糖尿病等。2015年世界衞生組織的報告指出，如小朋友在童年時肥胖，長大後也會較容易肥胖。

（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

再者，液態的糖較快被人體吸收，當血糖在短時間內急劇上升時，身體必須分泌大量胰島素以穩定血糖。長期下來，細胞對胰島素的敏感度會逐漸減弱，形成「胰島素阻抗」，令血糖變得越來越難控制。臨床數據顯示，超過六成二型糖尿病患者都伴隨有超重問題。特別是腹部脂肪（內臟脂肪）的堆積，會干擾胰島素的訊號傳導，進一步加劇胰島素阻抗，造成惡性循環。當大家以為果汁會相對較健康時，其實當中的果糖進入身體後會快速入肝代謝，轉化為三酸甘油脂，嚴重的更會增加患上脂肪肝的風險，所以就算是純果汁，都不應長期過量飲用。

（AI生成示意圖）
（AI生成示意圖）

6大人造色素對兒童有影響

值得一提的是，部分紙包飲品亦含有以下六大人造色素：檸檬黃Tartrazine（E102）、喹啉黃uinoline yellow（E104）、日落黃Sunset yellow FCF（E110）、淡紅Carmoisine（E122）、麗春紅Ponceau 4R（E124）、誘惑紅Allura red AC（E129）。雖然人造色素會否增加患上專注力不足和過度活躍症（ADHD）的說法，至今仍未有確實定論，但英國食品標準局（Food Standards Agency）早已規定，如出售含有以上六種人造色素的食品，必須在包裝上加有「或對兒童的行為及專注力造成負面影響」的相關警告字句。

（AI生成示意圖）
（AI生成示意圖）

文：Audrey Tam

圖：FreePik、AI生成示意圖

Audrey Tam
Audrey Tam

Audrey Tam

香港認可註冊營養師，畢業於香港大學，主修食品及營養科學，其後於澳洲悉尼大學取得營養科 學碩士學位。現時為澳洲營養師協會會員及香港營養師協會會員，曾為醫院、公私營機構、展覽、中小學等擔任營養講座導師，亦曾於多間香港老人院舍及日間中心擔任顧問營養師，現為香港一間大型非牟利機構擔任顧問營養師。以「Eat More Not Less」的理念，推廣健康均衡飲食。

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