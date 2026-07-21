香港故宮文化博物館古埃及文明大展買一送一 觀賞250件文物珍藏：木乃伊棺槨/巨型雕像｜暑假好去處

暑假好去處｜香港故宮文化博物館現正舉行「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」，是香港規模最大的古埃及文物展，匯集來自埃及七間國家級博物館的250件珍貴文物，包括法老雕像、木乃伊棺槨、黃金飾物及薩卡拉的最新考古發現，部分更是首次在埃及境外展出。今日（21日）激罕有香港故宮文化博物館古埃及文明大展門票買一送一優惠，只需$95即可參觀250件文物珍藏；另有連盲盒優惠套票，只需$250一票睇勻古埃及特別展及常設展廳，還包超人氣盲盒！即用以下優惠碼入手，趁最後機會一睹埃及博物館珍藏。

暑假好去處｜香港故宮文化博物館古埃及文明大展買一送一（圖片來源：KKday）

暑假好去處｜香港故宮文化博物館古埃及文明大展買一送一

古埃及文明既神秘又引人入勝，法老王、木乃伊、金字塔背後的政治、文化藝術、生活和宗教信仰都相當有趣。香港故宮文化博物館為期9個多月的「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」，於8月30日即將結束，想趁暑假帶小朋友去一睹這個250件來自七間埃及重要博物館和薩卡拉考古遺址的古埃及瑰寶，包括雕像、石碑、金器、木乃伊棺槨和動物木乃伊等，就要把握入手優惠門票的最後機會。

暑假好去處｜香港故宮文化博物館古埃及文明大展買一送一（圖片來源：《親子王》）

展覽分為「法老的國度」、「圖坦卡門的世界」、「薩卡拉的秘密」和「古埃及與世界」四個單元，將近5,000年的古埃及文明發展歷程盡現眼前， 大家可於當中探索埃及繁盛時期的政治、文化藝術、生活和宗教信仰。除了珍貴文物，大家亦可與展覽「角色」來個有趣的「賞影．趣拍」AR互動體驗遊戲！只需利用流動裝置點擊連結，使用入面的二維碼，即可啟動AR互動體驗，尋找他們的蹤跡，召喚角色「跳」出屏幕與你合照！

（圖片來源：香港故宮文化博物館）

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博物館四樓西中庭還設有互動學習區域「發現金字塔」，大家可透過3D打印模型和金字塔建造石材樣本的觸感體驗，知道更多金字塔的演變、內部結構與小知識，有助深入了解古埃及的建築智慧。除了「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」，門票亦可參觀其他常設展廳，包括數百件來自故宮博物院的珍貴文物，不少都是首次於香港公開展出。當中部分藏品更是從未對外公開展出。 博物館亦定期舉辦有關中國文化藝術的特別展覽，以及來自世界各地的藝術珍品。

（圖片來源：香港故宮文化博物館）

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優惠：輸入優惠碼「SUMMERHKPM」後，HK$190/2張（限成人），平均HK$95/張

．展廳1-7常設展覽門票

．展廳9「古埃及文明大展」特別展覽門票

．須選擇上午場（10:00-14:00）或下午場（14:00-18:00/20:00）入場

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．展廳1-7常設展覽門票

．展廳9「古埃及文明大展」特別展覽門票

．古埃及文明大展毛絨掛飾盲盒1個（隨機款式）*於博物館地下低層接待處換領

*含展廳9門票須選擇上午場（10:00-14:00）或下午場（14:00-18:00/20:00）入場

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（圖片來源：《親子王》）

優惠詳情：

使用日期：2026年7月21日至8月31日

地址：香港九龍西九文化區博物館道8號 香港故宮文化博物館

開放時間：

．星期一、三、四、日 10:00-18:00

．星期五、六、公眾假期 10:00-20:00

．休館日：逢星期二（公眾假期除外）及農曆年初一、初二

．暑假特別開放（星期二）：8月4、11、18、25日 10:00-18:00

同場亦可參觀9大展廳常設展覽：

．展廳1：「紫禁城看世界 中外文化交流與互鑒」

．展廳2：「紫禁一日——清代宮廷生活與藝術」（逾300件18世紀宮廷文物）

．展廳4：「天馬凌雲 故宮博物院藏繪畫珍品」（近100件以馬為主題名家畫作）

．展廳5：「器惟求新——當代設計對話古代工藝」

．展廳6：「欣於所遇 黃君實的書畫鑒藏與藝術」

*展廳3（2026年5月10日起）及展廳7（2026年6月4日起）暫停開放直至另行通知

*展廳2及展廳5將於2026年8月14日起暫停開放

*展廳8「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」需另購門票，進入時不可攜帶超過30×42×10厘米的背包，可使用4樓行李寄存處

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