親子夏日展覽4大推介 認識茶餐廳文化/全新港鐵「載遇．站見」/免費賞莫奈真跡｜親子好去處

期末考試結束後，大小朋友終於可放鬆一下準備迎接暑假。夏天炎熱多雨，一家人大可走訪室內有趣展覽讓小朋友寓學於玩，快記低以下的親子夏日展覽推介，周末不愁沒節目！

親子夏日展覽推介1：AIRSIDE GATE33《茶記百科 - 看不到的設計學》

茶餐廳是香港人生活一部分，看似日常，卻充滿香港獨有文化和「快、靚、正」精神。AIRSIDE GATE33現正舉行《茶記百科 - 看不到的設計學》，以香港茶餐廳空間出發，延伸至設計、文化及多重感官體驗，帶大家重新認識本土茶餐廳文化。

展覽以互動方式解構茶餐廳文化，帶領觀眾從視、 聽、觸、嗅多重感官出發。（圖片來源：《親子王》）

場內展出茶餐廳霓虹招牌與餐牌等視覺文化設計、重新呈現已結業的上環「海安咖啡室」空間，還有1:1「水吧」場景，解構出餐動線，小朋友也可親身扮演茶餐廳伙記，體驗一個「光速餐」誕生的過程。

高級版煮飯仔相當好玩，小朋友分工負責炸薯條雞翼。（圖片來源：《親子王》）

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《茶記百科 - 看不到的設計學》

日期：即日起至7月31日

開放時間： 星期一至四 12:00 - 20:00，星期五至日 11:00 - 21:00

地點：啟德AIRSIDE 312號舖GATE33藝文館

費用：$20 / 位（3歲以下幼童免費入場）

親子夏日展覽推介2：港鐵「載遇．站見」全新面貌登場

去年備受大、小鐵路迷歡迎的「站見」鐵路展，早前重新規劃及擴充，今年於紅磡站再度登場，並推出全新「載遇．站見」展覽。展覽除了保留四架退役列車，更引入了多項互動體驗，包括「我要做車長」列車模擬駕駛（需購買體驗套票及預約）、模擬隧道維修及車務控制中心場景。

紅磡站的鐵路體驗館已完成擴充， 並升級為「載遇．站見」鐵路展。（圖片來源：《親子王》）

場內更新增長五米的巨型港鐵車票牆，展出逾2,500張經典車票及八達通，必定喚起不少港人集體回憶。而小朋友最開心的莫過於試穿港鐵職員及工程人員的兒童版制服，於不同場景拍照留念。至於極受歡迎的「我要做車長」列車模擬駕駛體驗可登上專為訓練車長而設的模擬駕駛室，親身體會駕駛基本操作，名額有限，記得較定鬧鐘登記預約！

展覽亦新增模擬隧道維修及車務控制中心場景，讓參觀者了解鐵路全天候安全運作的「幕後功臣」。（圖片來源：《親子王》）

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「載遇．站見」鐵路展

日期：連星期五、六、日及公眾假期

場次： 09:30、11:00、12:30 、14:00、15:30、17:00 （場次以預約系統顯示為準，每場75分鐘。）

地點：港鐵紅磡站大堂（近出入口C1）

費用： 免費參觀（列車模擬駕駛體驗套票$68起，必須預約。）

查詢熱線： 2881 8888（星期一至五 08:30 - 18:00，星期六 08:30 - 13:00）

預約網址：>>按此<<

親子夏日展覽推介3：香港文化博物館 沉浸式「邂逅蒙娜麗莎」

說到最為人熟悉的世界名畫，腦海中第一時間浮現的可會是「蒙娜麗莎的微笑」？李奧納多．達文西的名作《蒙娜麗莎》可說是文藝復興的代表作品，要了解名畫背後的故事和文藝復興時期的藝術特色，就不能錯過由康樂及文化事務署與法國五月藝術節聯合主辦的「香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」。

（圖片來源：《親子王》）

展覽以節目及互動裝置，為觀眾提供沉浸式參觀體驗，穿越時空探究《蒙娜麗莎》背後的非凡故事。展覽亦特別加入從法國和意大利著名文博機構借展的文藝復興時期珍品，讓觀眾認識這場文藝思潮如何滲透到日常生活的各個層面。

設互動裝置及趣味遊戲，把歷史和藝術淺白介紹給大眾。（圖片來源：《親子王》）

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香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現

日期：即日起至7月27日

時間：星期一、三至五 10:00 – 18:00，星期六、日及公眾假期 10:00 – 19:00 星期二(

公眾假期除外)休館

地址：沙田文林路 1 號香港文化博物館一樓 專題展覽館三、四及五

費用：全免

親子夏日展覽推介4：香港藝術館「園美生活」免費賞莫奈真跡

「花園」是每個城市規劃中必有的社區設施，歷史上的皇家園林更是國力和美學的象徵。在香港藝術館現正舉行的「園美生活 ── 中外園林藝術」展覽中，便可一次過欣賞到來自北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館合共106件套精選畫作和文物，透過作品漫遊清帝乾隆、法國國王路易十四等王公貴胄的豪華花園，並感受克勞德．莫奈、張大千及文徵明等文藝大師筆下的中西庭園風格，莫奈的兩幅印象派名作《睡蓮》亦可近距離觀看。場內設置了不少互動裝置，還可以領取明信片，再到五樓蓋章。

「園美生活 ── 中外園林藝術」涵蓋多種媒介，包括 繪畫、版畫、漆器、雕塑、陶瓷器、玻璃器等，帶領 觀眾從嶄新的角度體會中外園林的奧妙和趣味。（圖片來源：《親子王》）

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「園美生活 ── 中外園林藝術」展覽

日期：即日起至7月29日

時間： 星期一至三、五 10:00 - 18:00，星期六、日及公眾假期10:00 - 21:00，星期四（公眾假期除外）休館

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館2樓專題廳

費用：免費

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