親子美食遊蹤5大推介 親子餐廳舞獅表演體驗/與爬寵邊玩邊食/酒店歎下午茶玩豆腐工作坊｜親子好去處
發佈時間：08:30 2026-06-19 HKT
親子好去處｜6月份有端午節、父親節，加上臨近畢業季節，經常會跟親朋好友聚餐，想找個地方好好慶祝之餘，小朋友有節目，一家人又可以好好享受飯局，不妨留意以下的親子餐廳，既有親子美食、亦有打卡位，還可以增長知識，大、小朋友都自然可「用餐愉快」喇！
親子美食推介1：胡同豐味早午餐 舞獅表演體驗
每逢農曆新年或重要慶祝活動，總會有色彩奪目的舞獅表演助慶，對小朋友來說這是種只可遠觀而遙不可及的傳統技藝。以Fusion新派川菜與北方菜聞名本地及海外的「胡同」，除了美味菜餚和無敵海景吸引不少捧場客外，其星期六、日限定的「豐味早午餐」（Feng Wei Brunch）亦很受歡迎。不但提供無限任食點心及額外付費兩小時酒精飲料任飲外，還會有中國傳統技藝表演如變臉、功夫茶、手拉麵、點心DIY及彩虹書法等。
最近更新加入舞獅表演加工作坊，小朋友可參與為舞獅點睛，更可跟師傅學習基本舞獅技巧及打鼓節奏，了解這項非遺背後的技藝。
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豐味早午餐
地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓胡同
時間： 逢星期六、日及公眾假期11:30 - 15:30 （表演詳情請參閱網頁）
費用：$588起 / 位 （淨食物；10歲或以下兒童免收費）
查詢及預約： ＞＞按此＜＜
親子美食推介2：Jello & Mellow 森林奇妙派對：與爬寵做朋友
家長帶小朋友外出用餐，如餐廳能有適合兒童的玩樂設施和活動，便可以一站式解決「吃喝玩樂」的煩惱。鄰近太古港鐵站的Jello & Mellow近日推出端午節特別活動「森林奇妙派對：與爬寵做朋友」，聯乘本地異寵教育機構My Mini Zoo小小寵物園帶來幾位可愛爬寵朋友，包括泰加巨蜥、龍貓及金直間捕鳥蛛，發掘珍奇動物的小秘密，更有30分鐘時間可零距離接觸＋親手餵飼，在導師指導下和動物做朋友。費用還包括在店內自由玩樂及$100餐飲消費券，相當抵玩！
另外，7至8月將舉行 Around The World 2026，舉辦暑期夏令營、與「國際巨星」一起派對、戶外各國傳統工藝工作坊及多國美食餐單，敬請留意餐廳的社交平台公布！
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森林奇妙派對：與爬寵做朋友
地址：鰂魚涌英皇道1001號9樓Jello & Mellow
日期：6月19日
時間：17:00 - 19:00
費用：$248 / 位（大小同價，已包含入場費及$100餐飲券。）
查詢 ：5111 4895
親子美食推介3：山下菓子 唐老鴨及史迪仔陪你開餐
唐老鴨和史迪仔都不是傳統乖巧型卡通人物，常伴隨而來的搗蛋和烏龍事叫人哭笑不得，也深得各年齡層粉絲愛戴。近日山下菓子 （Kingsley Café & Meal） 於旺角的T.O.P店推出迪士尼雙主題期間限定店，特別為慶祝6月9日唐老鴨生日及6月26日國際史迪仔日而設。由即日起活動正式邁入「第二階段：藍色慶典」，店內換上雙星慶祝主題巨型掛布及大派慶典名信片外，一系列藍調贈品、食品、飲品、甜品、周邊商品亦同步登場，粉絲可盡情打卡為心愛角色應援！
6月份生日的壽星經網上預約進店用餐更即可免費獲贈一份「精美蛋糕」；另外，凡於網上訂座，全枱只要有兩位朋友身穿含有「藍色元素」的衣服進場，即免費獲贈「藍色慶典限定明信片」 ！
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西部大冒險：藍色慶典＠山下菓子
日期：即日起至7月6日
營業時間：12:15 - 22:00 （最後入座 20:10）
地址： 旺角彌敦道700號 T.O.P This is Our Place 314 - 315號
訂座網頁：>>按此<<
親子美食推介4：龍堡國際酒店 豆腐+變色花茶工作坊
味道清淡的豆腐看似「簡單」，但原來這種傳統食物的製作過程竟涉及科學原理！炎炎夏日想在室內又玩又食兼學習有趣知識，可參加由港旅國際旅遊有限公司與PhD Scientists博士科學工作室合辦的「豆腐製作×幻彩變色花茶工作坊」，由黃豆研磨成液態的豆漿開始，再加入包含硫酸鈣的石膏粉作為凝固劑，教授鈣離子和蛋白質分子產生的化學作用。工作坊還會以蝶豆花為例子，解釋花青素和酸鹼值的關係，製作幻彩花茶。活動後更可以品嘗親手製作的豆腐，還有龍堡國際酒店的豐富自助下午茶，腦袋和肚皮也滿載而歸。
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豆腐製作×幻彩變色花茶工作坊
地址：尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際酒店
日期：6月28日（星期日）
對象：14:15 - 17:00
費用：$288 / 位 （大小同價）
報名：＞＞按此＜＜
查詢：9319 1122（WhatsApp）
親子美食推介5：大安茶冰廳 鴛鴦茶餐廳作品展
茶餐廳可謂港式飲食文化之一，但香港美食選擇繁多，很多小孩寧願吃美式快餐或日式壽司，漸漸遺忘港式美食的美好。老字號茶餐廳「大安茶冰廳」於2023年結業後重新裝修，盡量保留昔日情調和裝修，更推出一系列全新Fusion菜單，例如椰汁芋頭西米露蛋撻、XO醬忌廉大蝦意大利粉、黑芝麻麻糬西多士配黑芝麻雪糕等，最近更與居港日籍女插畫家mangonaoko合作，在店內展出一系列以貓咪和茶餐廳為主題的插畫，為懷舊冰室增添可愛。
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大安茶冰廳
地址：油麻地廣東道830號地舖
營業時間：09:00 - 18:30
*香港貓貓茶餐廳作品展展期：即日起至7月底
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