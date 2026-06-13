端午父親節慶樂6大推介 柴火咸肉糭工作坊/親子節日美食DIY/寶寶運動大賽｜親子好去處

繼佛誕後，下一個公眾假期便是端午節，而且剛好與父親節同一個周末，就趁着長周末安排一些親子活動，開心沉浸節日氣氛，和摯愛共享天倫樂。今次《親子王》就為各位爸媽搜羅了6個慶祝端午節、父親節的好玩活動，一齊出發去玩喇！

端午父親節親子好去處推介1：童遊花園 端午+父親節田園樂

父親節想一家人過一個難忘假日，不妨參加由「童遊花園」舉行的「父親節童心獻爸爸」活動，既有繪本分享，也會製作香草烤雞、落田採摘鮮花野草製作心意花架給爸爸。

聆聽有關端午節的繪本故事，體驗打鼓和認識龍舟運動。（圖片來源：受訪者提供）

此外，「童遊花園」 6月亦會舉辦端午節特備活動，利用柴火炮製咸肉糭，即場收割艾草製作應節香囊，和其他家庭進行旱地龍舟賽，也會安排繪本時間認識節日來源，並一同品嘗新鮮出爐柴火糭、醃製香草烤雞及其他茶點，節目超級豐富。

旱地龍舟賽為戶外活動，即使不到水上也能體驗賽龍舟樂趣。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

童遊花園端午+父親節田園樂

地點：大埔碗窑

費用： $80 / 家長，$230 / 小孩（父親節）；$240 / 小孩（端午活動）

對象：2 - 12歲親子家庭

報名：WhatsApp 61245087

父親節童心獻爸爸

日期：6月20 - 21日

時間：15:00 - 17:00

端午節特備活動

日期及時間： 6月13日 15:00 - 17:00， 6月14日 13:00 - 15:00

端午父親節親子好去處推介2：Wonder Valley谷仔樂園 寶寶運動大賽

由牙牙學語到會爬會走，孩子頭三年成長迅速，作為父母都不想錯過每個階段的重要時刻。Wonder Valley谷仔樂園長沙灣及銅鑼灣兩店將於6月兩個周日舉行「寶寶運動會」，13至24個月嬰幼兒可參加搬公仔比賽，兩至三歲則可參與障礙賽 （考驗平衡木、跨欄、隧道及呼拉圈）。

帶家中的「小健將」來到Wonder Valley 兩店參加寶寶運動大賽，13 - 24個月嬰幼兒還可以參加搬公仔比賽。（圖片來源：受訪者提供）

所有參賽者均可獲贈證書、獎牌及禮品包，冠軍獎有多款Vtech益智玩具及活動桌等豐富獎品，同日更特別加設「最佳親子服裝獎」，建議穿着同色系或同款親子裝報名！報名費用已包參賽費及兩大一小於樂園任玩一小時，比賽完可慢慢在園內暢玩playhouse各項設施，父母就不用為假期節目而頭痛了。

所有參賽者均可獲贈證書、 獎牌及禮品包。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

Wonder Valley谷仔樂園寶寶運動大賽

日期：6月14日（長沙灣店）、21日（銅鑼灣店）

時間：13:00 - 17:30

地址： 荔枝角長沙灣廣場3樓312 - 317舖 （港鐵荔枝角站A出口） / 銅鑼灣皇室堡15樓1501 - 1505號舖 （港鐵銅鑼灣站E出口）

報名費（已包參賽費及2大1小於樂園任玩1小時）： $100 / 會員（不能使用積分扣除）、$120 / 非會員*

報名（WhatsApp）： 6707 5084 / 銅鑼灣店、6790 5675 / 長沙灣店

* 開通新會員儲值$300，可以報名費用$120抵銷，補回$180後，即可擁有300儲值額及1年會籍。

端午父親節親子好去處推介3：Little GoodTimeee 父親節Baby Play Workshop

爸爸在家中的角色通常是玩樂擔當，尤其在孩子幼年時期，總會和他們玩各項體能遊戲。本地幼教機構Little GoodTimeee的工作坊融合繪本和手作，啟發幼兒感官刺激。

今年父親節的活動會與幼兒朗讀內容簡單、有趣的父親節繪本，然後透過繪本延伸律動遊戲、藝術創作，當中七感探索遊戲，幼兒可自由、盡情地利用不同感官（視覺、觸覺、聽覺、嗅覺、本體覺、前庭覺）探索四周，過程中亦能促進親子間的互動，感謝爸爸的辛勞照顧，享受父親節溫馨氣氛。

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

父親節Baby Play Workshop

日期：6月21日

時間：11:00 - 12:15

地址：香港仔大道208號裕輝商業中心21樓1室

對象：8個月大 - 3歲

收費：$170 （1大1小）

查詢及報名： 6264 9290（WhatsApp）/ Instagram@little.goodtimeee / Facebook@Little GoodTimeee

端午父親節親子好去處推介4：聖雅各福群會JCParentChat 讓愛續航：守護家長身心



父母平常朝九晚六要上班，下班和假日時間要照顧家庭，有時候難免會忘記了照顧自己的身心靈。聖雅各福群會JCParentChat特別舉辦「讓愛續航：守護家長身心」活動系列，並邀請二手時裝店Green Ladies及由Playright智樂兒童遊樂協會訓練的Playworker參與。6月20至21日會有適合一家大

細的活動，家長可參與療癒旅程 ，進行感官體驗、療癒手作及AI親子共創。同時Playright Playworker會帶領孩子玩，讓家長可me time放鬆。

Green Ladies二手女裝快閃市集，精選 超過1,000件優質二手女士服飾，更有小小店長現場為你服務。（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

期間更會有Green Ladies二手女裝快閃市集，售賣1,000件服飾，每件低至$50，同場舉辦「穿出最好的自己」工作坊 —— 教導各位實用穿搭技巧，穿出自信（須預先報名）。

「穿出最好的自己」工作坊，從骨架認識個人形象的媽媽穿搭實用班。（圖片來源：受訪者提供）

邀請由受Playright訓練的Playworker帶領「自由遊戲」（Free Play），以兒童 為主導，運用鬆散物料（如 紙箱等），讓兒童自由組合、解構並發揮無限創意。（圖片來源：受訪者提供）

讓愛續航：守護家長身心

日期： 6月20 - 21日（六、日）

時間：12:00 - 18:00

地點：灣仔合和商場3樓中庭

費用：免費

登記： ＞＞按此＜＜

端午父親節親子好去處推介5：FoodPLUS 親子節日美食DIY

小朋友從小學習參與美食製作好處多多，既可認識不同食材及了解煮食背後原理，也可以此作為表達愛的心意。本地兒童廚藝學校FoodPLUS於父親節及端午節均推出不同美食DIY課程：父親節推出為小朋友而設的朱古力撻，製作簡單，小朋友還可以發揮創意，用糖皮捏製出得意領呔、鬍鬚或其他爸爸喜歡的圖案；端午節則可製作小動物龍舟糯米糍，用上優質紅豆作餡料，由粉糰開始在老師指導下製作各款動物造型，自己包餡、調色、造型，並用糉葉製作龍舟小船，充滿端午節節日氣氛。

FoodPLUS推出為小朋友而設的朱古力撻，小朋友可以發揮創意，用糖皮捏製出得意領呔、鬍鬚或其他圖案。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

FoodPLUS節日美食

日期及時間：

•小動物龍舟糯米糍 6月19日10:00、14:00、16:00

•領呔朱古力撻 6月21日10:00、14:00、16:00

時長：1.5小時

地址： 太古城太裕路安盛臺一樓501A - 3A舖 （港鐵太古站D1出口步行3分鐘）

費用：$480 （1大1小），額外大人 $100 / 位

報名：www.foodplushk.com

端午父親節親子好去處推介6：港青耀信 「萬能爸爸」父親節溫馨企劃

爸爸在家中的形象或許不如媽媽般具親和力和突出，但男性多數以實際行動來展現對家庭的付出。港青耀信（YMCAHK The Beacon）於6月份將舉辦「萬能爸爸」系列活動，包括發揮創意的「萬能爸爸的隱藏技能遊戲卡設計比賽」，以及「布朗尼爸爸曲奇」工作坊，讓參加者透過藝術與手藝表達對爸爸的愛，同時藉此機會學會欣賞爸爸。

將爸爸的強項與造型設計成遊戲卡，所有參賽作品均會製作成實體卡一張以作留 念，並於港青耀信展覽中公 開展出，更有機會角逐冠、 亞、季軍，獲取豐富獎品。（圖片來源：受訪者提供）

港青耀信「萬能爸爸」父親節溫馨企劃

「萬能爸爸的隱藏技能遊戲卡設計比賽」

參加對象：年齡不限

報名方式： 即日起於網上報名及提交作品

截止日期：6月12日（星期六）23:59

費用：$88

詳情及報名：>>按此<<

參加「布朗尼爸爸曲奇」 工作坊的小朋友，可在曲奇畫上爸 爸平日風趣搞怪的表情。（圖片來源：受訪者提供）

「布朗尼爸爸曲奇」工作坊

日期：6月20日（星期六）

時間： A班 11:00 - 13:00（6 - 15歲）、B班

15:00 - 17:00 （16歲或以上）

地址：長沙灣順寧道338號

費用： $260（非會員）、$208（港青會員8折

優惠）

詳情及報名： >>按此<<

相關文章｜前粉嶺裁判法院做「一日小法官」免費法院導賞團 端午童趣日4大端午節手作工作坊｜親子好去處