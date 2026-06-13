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前粉嶺裁判法院做「一日小法官」免費法院導賞團 端午童趣日4大端午節手作工作坊｜親子好去處

親子
更新時間：13:43 2026-06-13 HKT
發佈時間：13:43 2026-06-13 HKT

下星期便到端午節，一連三天的公眾假期想帶孩子去哪兒玩？香港青年協會領袖學院於6月19至21日一連三日在前粉嶺裁判法院舉辦「端午童趣日」，將有多個手作工作坊及互動體驗，讓親子一同感受端午傳統文化魅力，更有法庭場景拍攝，可穿上法官袍做「一日法官」呢！即睇端午節親子好去處詳情，快快去報名參加。

親子好去處｜端午童趣日4大端午節手作工作坊 做「一日小法官」

香港青年協會領袖學院將於2026年6月19日至21日（星期五至星期日）一連三日，在前粉嶺裁判法院舉辦「端午童趣日」，各位爸媽可帶孩子一同去玩，透過4大手作工作坊及多個互動體驗，過個愉快的端午節。「端午童趣日」手作工作坊以「寓教於樂」為主題，結合傳統端午元素與特色手作，可於「香包製作體驗工作坊」親手配製天然中藥魚仔香包，也可於「絨毛粽製作體驗工作坊」中製作可愛療癒絨毛粽子，還有由藝術家親自教授專業燙金技巧的「明信片燙金體驗工作坊」，「馬賽克拼貼體驗工作坊」將使用石材製作精美擺設，更會附送法庭特色文字貼紙呢！

 

「法庭場景拍攝」更提供法官袍，小朋友可換裝後，再手持法槌於法庭內進行角色扮演攝影，做個「一日小法官」！想更了解這所古蹟的歷史，亦可參加免費法院導賞團，由專業導賞員帶領參觀這幢香港三級歷史建築歷史建築，了解這所為昔日新界區第一間司法機構的前粉嶺裁判法院的故事，深入認識昔日裁判法院的事跡與司法發展，了解北區的歷史與建築文化。

活動將於屬香港三級歷史建築的「前粉嶺裁判法院」舉行，同場將有免費導賞團。（圖片來源：古物古蹟辦事處）
活動將於屬香港三級歷史建築的「前粉嶺裁判法院」舉行，同場將有免費導賞團。（圖片來源：古物古蹟辦事處）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

香港青年協會領袖學院「端午童趣日」
日期：2026年6月19日至21日（星期五至星期日）
時間：10:30 - 17:30
地點：前粉嶺裁判法院
詳情：＞＞按此＜＜ 

「香包 + 絨毛粽 + 馬賽克拼貼」3個工作坊+送法庭場景拍攝一張
優惠套票：$70 
報名方法：＞＞按此＜＜ 

香包製作體驗工作坊 
費用：$20/個
報名方法：＞＞按此＜＜ 

絨毛粽製作體驗工作坊 
費用：$20/份 
報名方法：＞＞按此＜＜ 

明信片燙金體驗工作坊 
費用：$10/張 
報名方法：＞＞按此＜＜ 

馬賽克拼貼體驗工作坊 
費用：$30/個 
報名方法：＞＞按此＜＜ 

法庭場景拍攝 
費用：$10/1張 
報名方法：＞＞按此＜＜ 

法院導賞團　
費用：免費 
報名方法：＞＞按此＜＜ 

*12歲或以下兒童如需由家長陪同製作，每個報名名額只限完成一件作品。

免費體驗追加（每日限額，先到先得）
10:30 – 12:30　絨毛粽製作體驗工作坊（20分鐘體驗）
14:00 – 14:45　法院導賞團（45分鐘）
15:30 – 16:15　法院導賞團（45分鐘）
報名方法：＞＞按此＜＜ 
*免費活動均須預先於網上報名，名額有限，額滿即止。
*免費體驗每人只限申請一次，不接受重覆報名（以第一次為準），如有需要更改報名內容，可電郵至[email protected] 或 致電 2169 0255與蔡小姐聯絡。
 

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