森林動冰冰彩色水戰大戰 製作天然植物水果刨冰/蜜糖工作坊｜暑假好去處

炎炎夏日，最好帶孩子去邊玩水消暑邊放電！今年暑假，致力推動大自然體驗的「郊野共學」又有多個適合小朋友去玩的清涼企劃，當然包括「森林動冰冰水戰」，小朋友可以大玩彩色水彈，跟朋友仔來場水戰！更可製作天然植物水果刨冰，又有蜜糖工作坊，即睇消暑活動詳情，讓孩子們走進森林，展開一場融合感官刺激與手作樂趣的夏日大冒險！

暑假好去處｜森林水戰大激鬥 製作天然刨冰消暑美味

「森林動冰冰水戰」讓小朋友在清涼的樹蔭下拿起水槍、投擲五彩繽紛的水彈，盡情享受水花四濺的戰鬥刺激感。在森林你追我躲期間，消暑之餘，更能鍛煉身體協調能力與考驗孩子反應。

齊齊入水彈喇！（圖片來源：郊外共學）

激戰過後，更安排了感官工作坊。小朋友利用植物天然色彩混合調配，加上水果，做出屬於自己的夏日色彩刨冰。在親手製作刨冰與調配健康醬汁的過程中，孩子們能一邊品嘗冰涼滋味，一邊認識大自然的天然植物水果，是堂最生動的綠色飲食課！更有認識蜜糖工作坊可齊齊試食蜜糖，亦有自由活動時間，可順道參觀農莊，自費採摘蔬菜。

（圖片來源：郊外共學）

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除了森林冰爽大戰，「郊野共學」在這個暑假亦有多個水上活動適合小朋友，3歲以上即可參與。「無人島野外求生記｜獨木舟探險」帶孩子走出舒適圈，一齊離開城市到荒島探險，由「學」到「做」親身體驗野外求生技能，包括野外生火、簡易煲水、學製繩索支架，更可以在野外烤棉花糖，真正走入大自然，是個很好的成長歷險。

（圖片來源：郊野共學）

想小朋友愛惜大自然，最好就是身體力行與小朋友去「落場」體驗，「親子獨木舟體驗 ＋ 淨灘活動」將由專業教練指導，一起划獨木舟去探索外島（洋洲＋白沙洲），再親身參與淨灘，培養環保意識，活動既可訓練手眼協調，又能培養團隊合作精神，親子感情也會增進不少呢！

（圖片來源：郊外共學）

（圖片來源：郊外共學）

森林動冰冰水戰

日期：8月2、16、23日

時間：14:00 - 15:30，15:30 - 17:00

費用： $198 / 位 （大小同價）

對象：2歲或以上小朋友與家長

活動地點： 大埔林村新塘 （公共巴士及 小巴可以到達集合地點）

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親子獨木舟體驗 ＋ 淨灘活動

日期：8月16日（星期日）

對象：3歲以上（需家長陪同）

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無人島野外求生記｜獨木舟探險

日期：8月16日（星期日）

對象：3歲以上（需家長陪同）；10歲以上可獨立參加

活動時長：全程約3小時

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