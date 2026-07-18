香港兒童探索博物館化身「小小食物考察員」 7大互動展品探索飲食知識｜暑假好去處

今個暑假，想帶子女度過一個充滿教育意義的玩樂之旅？香港兒童探索博物館全新主題展覽「食物考察隊」，可讓小朋友化身「小小食物考察員」，展開一場從產地到餐桌的知識探索之旅 ！

暑假好去處｜香港兒童探索博物館全新主題展覽「食物考察隊」

香港兒童探索博物館全新主題展覽「食物考察隊」展覽以「學飲食，學惜食」為核心 ，設有七大全新互動展品。先「打開大自然的寶庫」，探索食物原始的面貌；然後化身「惜食運輸小特工」，完成食物運輸任務，從中可了解食物來源、運輸距離與能源消耗，培養珍惜食物的意識；再走進「研究好『煮』意」，認識食材原貌與烹調方式，激發對烹飪與飲食的好奇心之餘，亦可體驗食物從製作到端上餐桌的旅程，還可於探索中豐富與食物相關的詞彙，掌握健康烹飪的方法！

暑假好去處｜香港兒童探索博物館全新主題展覽「食物考察隊」（圖片來源：香港兒童探索博物館）

小朋友亦可在「身體充電站」了解正餐與零食的分別，輕鬆培養均衡飲食習慣 ；在「便便研究所」一探飲食與生活習慣如何影響身體，會製造出哪種便便；走進「廚餘從哪裏來？」的蚯蚓堆肥世界，學習將廚餘轉化為養份，實踐減廢生活。還有發掘「蔬果彩虹的寶物」，找出每種顏色蔬果蘊含的獨特健康益處。鼓勵小朋友「吃出彩虹」，享受多元化的健康飲食！

（圖片來源：香港兒童探索博物館）

隨展覽附送的專用延展學習冊，讓兒童在參觀後在家裏延續對食物的探索，爸媽可透過「家長知多啲」的實用小貼士，鼓勵親子一同延伸學習體驗，延續惜食態度。

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「食物考察隊」主題展覽

日期：即日起至2027年6月（逢星期一休館）

地址： 筲箕灣道163號Island Walk地下E室及1樓香港兒童探索博物館

票價： 兒童 $120起，其他人士 $80起（平日與星期六、日及公眾假期票價有所不同）

詳情：＞＞按此＜＜

查詢：9885 2755（WhatsApp）

*場次請參考官網



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