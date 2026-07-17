免費生命教育互動展玩轉4大生活主題互動裝置+親子繪本共讀活｜暑假好去處

各位爸媽，暑假想帶小朋友去一個既好玩、又能啟發思考的地方，可以參與於7月25日、由生活書院與陳廷驊基金會合辦的「同鳴共感 —— 慈悲為本生命教育計劃」互動展覽。到時可於石硤尾JCCAC有將生命教育課堂轉化為好玩的互動裝置，還有多個親子工作坊與繪本共讀活動，費用全色，更可看到全新推出的兩本本地原創繪本呢！即睇活動詳情與參加方法。

暑假好去處｜免費生命教育互動展 全新本地原創繪本帶孩子反思

暑假好去處｜免費「同鳴共感 —— 慈悲為本生命教育計劃」互動展覽將有親子繪本活動。（AI生成示意圖）

「同鳴共感 —— 慈悲為本生命教育計劃」展覽圍繞「自然、食農、社區、公民」四大生活主題，同時打破傳統「排排坐」的學習框架，透過體驗式玩樂，引領孩子探問自己和他人的感受，從而學習由自己出發，溫柔地關懷身邊的人、社區與大自然。

「慈悲為本生命教育計劃」課堂經驗（圖片來源：生活書院）

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開幕日更會發布兩本全新本地原創繪本《這個遊戲不簡單》及《樹上有隻珍珠龍》，繪本均取材自真實的課堂經驗，從初小學生的童真視角出發。由曾獲被譽為「兒童書界奧斯卡」之稱的波隆那插畫獎的Joanne Liu繪畫的《這個遊戲不簡單》，講述主角們在小息玩遊戲時，因不斷新增規矩而變得瘋狂滑稽的故事，引導孩子拉闊「輸贏」概念，思考人與人之間的公平與遷就。

《這個遊戲不簡單》由曾獲被譽為「兒童書界奧斯卡」之稱的波隆那插畫獎的Joanne Liu繪畫。（圖片來源：生活書院）

而由四度入圍波隆那大獎的張韻珊所繪的《樹上有隻珍珠龍》，則講述一個只愛卡通卡的男孩，如何透過遇見樹上「珍珠龍」的轉捩點，累積對自然的感情，可啟發孩子的好奇心，發現每一種生命之間的連結。 展覽現場更會同步展出包括廖倍恩、林建才和Kori Song等藝術家斑斕系列的原稿作品，帶大、小朋友走進充滿童真的繪本世界。

由四度入圍波隆那大獎的張韻珊所繪的《樹上有隻珍珠龍》。（圖片來源：生活書院）

展覽期間亦設有一系列免費親子活動。除了7月25日的繪本分享會，更有繪本藝術家親自帶領的親子工作坊（7月26日及8月1日），以及聯乘跨領域導師帶領的共讀活動，非常適合一家大細參與，共度一個充滿人情味的溫馨周末！

（圖片來源：生活書院）

「同鳴共感 —— 慈悲為本生命教育計劃」

互動展覽日期： 7月26日至8月2日（7月25日為開幕暨發佈會活動）

時間： 11:00 - 19:00（8月2日至17:00）

地址：石硤尾白田街30號JCCAC賽馬會創意藝術中心中央庭園

費用：全免（部分工作坊須預先報名）

詳情及報名： ＞＞按此＜＜

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