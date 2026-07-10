尖沙咀Hotel ICON經典椰香榴槤下午茶聯乘甄沾記 甜品/喇沙/燉湯 附減$50優惠碼｜親子優惠

親子優惠｜每年不少榴槤迷都極期待的尖沙咀Hotel ICON TheMarket榴槤放題，早前一出即引起熱話，有些榴槤迷更大歎「唔夠喉」！Hotel ICON TheMarket榴再度加碼，更首度聯乘香港百年椰子品牌甄沾記，來次雙「果王」結合，由主廚精明炮製出多款鹹甜美食，推出全新「經典椰香榴槤下午茶」，絕對可滿足一眾榴槤爸媽！用以下提供的優惠碼，更可再減$50呢！即睇酒店下午茶優惠詳情與快搶方法。

親子優惠｜尖沙咀Hotel ICON TheMarket X 甄沾記經典椰香榴槤下午茶

喜歡榴槤的朋友每年都不會錯過尖沙咀Hotel ICON TheMarket的「榴槤節」，今年更與香港百年椰子品牌甄沾記首度聯乘，由行政總廚「榴槤王子」何偉誠師傅炮製出全新推出「經典椰香榴槤下午茶」，將濃郁的馬來西亞榴槤，結合懷舊椰香，令一眾榴槤迷滋味提升，吃出不一樣的口感。

尖沙咀Hotel ICON TheMarket X 甄沾記經典椰香榴槤下午茶（圖片來源：KKday）

經典椰香榴槤下午茶包括多款糅合以榴槤及椰子的鹹甜美點，先來一碗熱辣辣的滋潤清甜「鮑魚椰子榴槤燉湯」，椰子煲湯試得多，想不到原來加入榴槤清甜度大大提升！來到「大頭蝦榴槤喇沙」，果王和椰子完美結合調成香濃湯底，加入新鮮大頭蝦，惹味非常。

「大頭蝦榴槤喇沙」（圖片來源：KKday）

吃完鹹點便上「正場」，師傳將椰香與榴槤結合成流心餡料，港式美食菠蘿包內有由椰香與榴槤結合成流心餡料，而自家製甄沾記椰子糖雪糕配椰子蒟蒻香滑清新，消暑可口，於炎夏吃最啱！還有香脆榴槤吉士撻、甄沾記椰子榴槤慕絲配芒果粒粒等精緻榴槤甜品，加上原粒送上的矜貴黑刺、柔佛黃金及葫蘆，絕對大滿足。想更圓滿，可加配一杯「甄沾記椰香咖啡」（$48），充滿東南亞風味的咖啡與椰香榴槤非常匹配呀！

（圖片來源：《親子王》）

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THEMARKETX甄沾記經典椰香榴槤下午茶｜輸入優惠碼即享額外享折扣優惠

用餐時段：星期一至日 15:00 - 17:00

優惠：

．一位預訂：平日HK$439/位；週末HK$492/位

．兩位預訂：平日HK$733/2位，平均HK$366.5/位；週末HK$838/2位，平均HK$419/位

*輸入優惠碼【ICON50T】兩位預訂HK$683/2位，平均HK$341.5/位（85折再減HK$50）

*輸入優惠碼【ICON30T】一位預訂HK$409/位（85折再減HK$30）

（原價HK$515/位）（已包原價加一服務費）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年7月10日15:00至7月16日23:59

使用日期：2026年7月11日至10月18日

地點：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號2樓TheMarket

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