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歡樂天地冰雪樂園買一送一低至$74 低至$99購幣優惠全線通用｜暑假好去處

親子
更新時間：08:41 2026-07-09 HKT
發佈時間：08:41 2026-07-09 HKT

暑假好去處｜夏天天氣炎熱又多雨，想跟小朋友舒舒服服放電，最好躲在室內遊樂場，一店有齊大、小朋友最愛的擲彩虹遊戲、多款機動遊戲、夾公仔機等玩樂設施的歡樂天地就是放電之選，灣仔合和旗艦店更有5,000呎真實飄雪世界，還有最新VR體感遊戲、VR飛行電單車、室內碰碰車、環幕影院等，足以令一家人玩足一日！趁今日（9日）有激抵優惠，冰雪樂園買一送一低至$74、MegaBox分店碰碰車買一送一低至$70、全線通用的低至$99購幣優惠，快快入手一家大小齊齊去狂歡！

暑假好去處｜歡樂天地優惠 冰雪樂園、碰碰車買一送一

歡樂天地是不少爸媽小時候的最愛室內遊樂場，射大牙、歡樂彩虹、歡樂飛環、幸運滾球等經典遊戲陪伴大家成長。除了沙田、元朗、九龍灣3間分店，佔地36,000呎的灣仔合和旗艦店歡樂天地就是放電最佳選擇。此店有齊各式各樣的元祖級經典遊戲，如跑馬仔、推銀機、掟彩虹、籃球機等，更設置了一部從杜拜收藏家入手、有逾30年歷史的射大牙機，這部更是全亞洲最後一批原廠原版機器，雖跟原始小丑大牙設計造型略有不同，但可以「射落大牙」仍然過足癮！

（圖片來源：歡樂天地）
（圖片來源：歡樂天地）

店內也有多項動感玩意能滿足大朋友，必玩全港首個VR飛行電單車，戴上VR眼鏡就如坐上真實的電單車飛越叢林和山谷，還會造出水花四濺、熱力及香味效果，超感官非常刺激！一家大小可齊齊到「環幕機動影院」，一同觀賞超過20部影片，可到外星探險，也可去小朋友最愛的恐龍樂園、過程中的風、雨、雪效果更具真實感！

全港首個VR飛行電單車（圖片來源：歡樂天地）
全港首個VR飛行電單車（圖片來源：歡樂天地）

還有5,000呎奇幻冰雪樂園，穿上防寒厚衣、手套及鞋套就可走進零下15度的樂園賞雪打卡還可玩三條不同刺激度的滑梯。玩雪後又可到歡樂波波池大玩漩渦滑梯、BB版滑雪機及車仔；亦可全港獨有的小童版保齡球場，球道及保齡球按小朋友身形比例精心設計！同場還有IGable的純白旋轉木馬、可造出「甩尾」效果的飄移碰碰車、搞笑好玩的農場快車等，設施豐富絕對夠玩足一天。

奇幻冰雪樂園 （圖片來源：歡樂天地）
奇幻冰雪樂園 （圖片來源：歡樂天地）

點擊圖片瀏覽暑假好去處詳情：

【買一送一】灣仔合和商場店適用｜奇幻冰雪樂園門票
優惠：HK$148/2張，平均HK$74/張（原價HK$148/張）
*每個KKday帳戶限購一套；門票必須同時兌換，限即日使用
*平日（週一至五）：每場45分鐘；週六日及假期：每場30分鐘
*指定兌換效期：於2026年12月31日或之前前往任一分店換領
購買連結：＞＞按此＜＜

【低至87折】全線分店通用｜購幣優惠｜$99起
優惠：
．A套餐：HK$199/組（包含即日消電子幣200個＋代幣30個）（原價HK$230）
．B套餐：HK$99/組（包含即日消電子幣100個＋代幣10個）（原價HK$110）
*指定兌換效期：於2026年12月31日或之前前往任一分店換領
購買連結：＞＞按此＜＜

【低至83折】全線分店通用｜瘋狂煲一日套餐｜240即日消電子幣
優惠：HK$200/組（包含即日消電子幣240個）（原價HK$240/組）（每個KKday帳戶限購一套）
*指定兌換效期：於2026年12月31日或之前前往任一分店換領
購買連結：＞＞按此＜＜

 

碰碰車（圖片來源：歡樂天地）
碰碰車（圖片來源：歡樂天地）

【獨家】灣仔合和商場店專享｜HK$299套餐、包含100個代幣、指定門票1張及機動設施5選3
優惠：HK$299/組
（原價HK$488/組）
*指定兌換效期：於2026年12月31日或之前前往任一分店換領
套餐包含：
．代幣100個
．奇幻冰雪樂園門票1張或歡樂波波池全日通行證1張
．場內五大指定機動設施（5選3）：冰雪小木馬・農場快車・漂移碰碰車・環幕影院・VR時空乘騎
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家｜買一送一｜平均HK$70/張】九龍灣MEGABOX店適用｜碰碰車門票
優惠：HK$140/2張，平均HK$70/張（原價HK$140/張）
*每人最多購買2張；必須於2026年8月31日或之前到店兌換，限即日使用
*身高100厘米或以上方可入場；未足140厘米必須有140厘米或以上成人同車陪同
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：
地址及營業時間：
灣仔店（合和商場旗艦店）：灣仔皇后大道東183號合和商場14樓1403-1405號舖
星期一至四：11:00-20:00；星期五、六、日及假期：11:00-21:00

沙田店（PlayPark）：新界沙田新城市廣場UnitLB01-02
每日：10:30-21:30

元朗店（YOHO）：新界元朗形點1期2樓2001號舖
星期一至四：11:00-21:00；星期五、六、日及假期：11:00-21:30

九龍灣店（MegaBox）：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox12樓2-20號舖
星期一至五：12:00-20:00；星期六、日及假期：11:30-20:30

購買連結：＞＞按此＜＜

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