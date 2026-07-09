7-11優惠｜7-Eleven一日限定折扣日一方法全單77折加碼48小時優惠 $13.9Häagen-Dazs雪糕

7-11優惠｜每年的7月11日7-Eleven都會推出「711大折日 」，今年更優惠加碼，首度將優惠延長至48小時，大家就有更多時間搶購！由7月10日早上7時起至7月12日早上6時59分，於7 Eleven購物滿$100，或到港鐵站店舖購物滿 $50，即享77折大優惠，即睇最值得入手的超抵價人氣商品，明天（10日）就去入貨喇！

7-11優惠｜7-Eleven一日限定折扣日 全單77折優惠

今次「711大折日」77折優惠可配搭同期多款精選優惠使用，包括夏日消暑必備的Häagen Dazs雪糕批、雪糕杯、日本版Häagen Dazs脆皮三文治、MOVENPICK雪糕/雪葩100-165毫升及Dreyer's雪糕杯/脆筒/雪糕批（心形系列除外），還有Gym爸必備的一系列高蛋白補給產品如7 SELECT蛋白飲、Rokeby Farms高蛋白鮮奶昔及QUEST蛋白質曲奇，亦有長期大熱的喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖（蜂蜜青檸味/檸檬味）原箱等等！

Häagen-Dazs雪糕杯/雪糕批（日本版除外）折實價 $138.6/10件，平均 $13.9 / 件（原價$180 / 10件）；買Häagen-Dazs產品每滿$100， 即可以折實價$46.2換購日本版Häagen-Dazs脆皮三文治3件 (平均 $15.4/ 件）（圖片來源：7-11）

同時米糧、家居用品、零食、飲品一樣有優惠於「711大折日」期間更可享77折入手近期大熱的7 Eleven獨家「迷你收藏杯盲盒」系列，今期送TROLLI、藍妹、樂事、太古可口可樂及7-Eleven隱藏款不銹鋼收藏杯，記住要買指定產品呀！，記得揀定心水，於7月10日早上7時起準時把握限時77折優惠去大手掃貨！

於「711大折日」期間更可享77折入手近期大熱的7 Eleven獨家「迷你收藏杯盲盒」系列，今期送TROLLI、藍妹、樂事、太古可口可樂及7-Eleven隱藏款不銹鋼收藏杯，記住要買指定產品呀！（圖片來源：7-11）

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同場還可優惠疊加，於7月10日至11日憑八達通App電子優惠券，以八達通於7-Eleven香港店舖消費滿$100，即可享$10折扣（先到先得，換完即止) ！使用恒生enJoy卡付款更可賺取3 倍yuu積分回贈，而購買指定貨品可以獲取7仔yuu印花！亦可用yuu積分兌換7-Eleven電子現金券，即兌即用，積分當錢洗。

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