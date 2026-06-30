7-11優惠｜7-Eleven迷你收藏杯盲盒為球迷加碼應援 一方法即免費送 率先睇15款迷你不銹鋼杯

7-11優惠｜各位大、小球迷近日通宵達旦晚晚觀賞球賽，全情投入四年一度全球足球盛事，興奮又緊張！7-Eleven今個暑假再為球迷加碼應援，首推獨家「迷你收藏杯盲盒」，將多個深受歡迎的品牌，結合今屆足球盛事的主題色元素，打造出15款可愛的迷你不銹鋼杯，由即日起至7月21日，一連三個星期分階段登場。即睇免費獲得方法與7-11優惠詳情。

7-11優惠｜7-Eleven迷你收藏杯盲盒一方法即免費送

為配合全盛足球狂熱氣氛，7-Eleven首推獨家「迷你收藏杯盲盒」為球迷加碼應援，「迷你收藏杯盲盒」系列共15款設計，採用304不銹鋼製作，以於7-Eleven內常見的零食、飲品等經典品牌為設計主題，如道地、M&M'S、嘉士伯、維他、使立消、品客等，每款均配備彩色掛繩，用來隨身掛在背包、手袋或鑰匙上，玩味十足。當中更有3個「7-Eleven隱藏版」，設計融合7-Eleven品牌主色與足球盛事主題配色，十分搶眼，收藏價值十足！

（圖片來源：7-11）

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全套15款7-Eleven獨家「迷你收藏杯盲盒」將由即日起至7月21日，一連三個星期，分階段登場，每星期推出5個限定款式，包括4個品牌及1個7-Eleven 隱藏款。想得到方法非常簡單，只要於活動期間購買指定產品每滿$100即送「迷你收藏杯盲盒」1個盲盒，數量有限，送完即止，想要就要快手喇！

【第三周換領款式及方法】7-Eleven獨家「迷你收藏杯盲盒」：喜力、維他、使立消、品客及7-Eleven 隱藏款；由7月15日至7月21日期間，凡購買喜力啤酒、維他茶類飲品、使立消喉糖、品客薯片產品每滿$100即送「迷你收藏杯盲盒」1個。（圖片來源：7-11）



*詳請靖參考官網。

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