AI結合正向心理學 EmoCare用「圖像」守護學童情緒 3大措施保護孩子私隱｜親子熱話

AI工具｜當我們不開心而又不知道如何開口、跟誰分享時，日記往往是最常採用的抒發途徑。由香港教育大學團隊開發EmoCare程式，結合AI與PERMA正向心理學模型，並透過日記反思、生成圖像、與AI夥伴對話及情緒追蹤，協助學生進行情緒調節與自我反思，建立正向心理狀態。

用「圖像」守護孩子情緒

EmoCare研發團隊負責人宋燕捷教授表示，EmoCare的構想早在2023年生成式AI剛開始流行時便萌芽。「我們最初的版本很簡單：學生寫日記，AI根據內容生成圖片。」但單純生成圖片，有時反而會放大負面情緒。團隊後來邀請了一位藝術心理治療師合作，建議引入正向心理學的PERMA模型。當偵測到日記內容較負面時，系統會輕微調整圖像的色調與背景，例如加上暖色光、窗戶或欄杆等安全元素，讓整體感覺不至於冰冷或絕望。「不是要把不開心硬改成開心，而是讓孩子看到圖片時，不會覺得更糟糕。」宋教授強調。

香港教育大學卓越教學發展中心副總監、EmoCare研發團隊負責人宋燕捷教授（圖片來源：《親子王》）

坊間一般AI生成的畫面灰暗壓抑，而經正向心理學調節的EmoCare則較為光亮且以暖色調為主，為用戶築起視覺安全網。（圖片來源：《親子王》）

團隊成員、博士生傅佳晨憶述，研發初期不乏一些「錯配」的案例，例如有用戶寫「我想從很高的地方跳下去」，系統曾生成「站在高樓上看風景」的圖片。團隊後來加入安全過濾，若出現這類文字，圖片會轉為「靠在窗邊，窗戶有欄杆」的畫面。

香港教育大學博士生、EmoCare研發團隊成員傅佳晨（圖片來源：《親子王》）

作為首批參與試用計劃的學校，香港教育大學賽馬會小學暫時安排了約20名學生進行測試。張錦欣校長指出，在未引入應用程式前，校園情緒輔導主要依靠老師日常觀察、同學主動求助或家長聯絡。然而，這種傳統模式較為被動，當老師肉眼觀察到同學有異樣時，情況往往已不輕。引入EmoCare後，學生透過每日寫日記抒發情感，後台數據能即時展現同學的情緒起伏。這讓老師與學校輔導人員能化被動為主動，及早介入關注、提供精準輔導，並主動與家長溝通。

參與試用的張凱嵐同學親自示範操作，指出用戶只需按下按鍵即可記錄日常喜樂或哀傷。她形容EmoCare就像一個隨時候命的「Buddy」，在面對學業壓力、或放學後家人與朋友未及陪伴的空檔，能隨時提供互動與即時回應。而張校長亦觀察到，雖然校方僅試用了EmoCare短短數月，難以立刻看到學生明顯的行為轉變，但程式確實能作為情感抒發的渠道，協助他們在面對負面情緒時反思原因，並冷靜下來。

（左起）香港教育大學賽馬會小學張錦欣校長、小六生張凱嵐（圖片來源：《親子王》）

讓孩子「參與創作」更有歸屬感

一般AI對話只需文字回應，為甚麼EmoCare堅持加入圖片生成？宋教授解釋，寫日記本來就常會配圖，正如自己小時候會親手在日記簿上畫畫，現在更可以選用各種表情符號，而AI生成圖片更個人化，而且團隊增加了「修改圖片」功能，孩子可以根據生成的圖片，再寫提示詞（prompt）調整細節，讓圖像更符合自己當下的心情。「這樣孩子會覺得『這張圖片是我參與做出來的』，更能表達自己的感受。」這與藝術治療中「讓接受治療的人士創作圖像、再圍繞圖像對話」的流程相似。雖然AI無法取代真正的治療，但作為前期引導工具卻非常有效。

孩子可以在EmoCare揀選符合當下心情的表情符號、寫下日記，並與AI對話。（圖片來源：《親子王》）

孩子可以在EmoCare揀選符合當下心情的表情符號、寫下日記，並與AI對話。（圖片來源：《親子王》）

圖片除了可以作為老師、家長、輔導人員了解孩子負面情緒的切入點，對正面情緒也有加強作用。不論開心與否，孩子都可跟EmoCare分享。傅佳晨還留意到，當孩子懂得修改圖片，甚至把作品打印出來做展覽，他們的投入度和成就感會明顯提升。「有些小朋友會說：『我想要這張，也想要那張！』更表示要貼在床頭。」

EmoCare不但讓孩子透過輸入微調指令參與創作，更可將作品打印出來，增強成就感。（圖片來源：《親子王》）

3大措施 從源頭保護孩子私隱

至於家長和學校最關心的私隱問題，EmoCare在設計初期已有考慮，應用程式上架時亦遵循發行平台針對AI的規範，並加入多層保護：

自動過濾個人資料：用戶提交日記前，系統會先自動過濾真實姓名、地址等可識別個人身份的資料，如「小明」變成「某同學」。 群組趨勢數據管理：老師只能看到趨勢數據，如「這周有三篇日記情緒較負面」，但不會看到日記具體內容，只有當系統偵測到高風險情況，如自殘傾向，才會通知學校跟進。 數據加密與家長授權：學生使用時需填寫家長同意書，且所有通訊均經加密。

研發團隊強調，在這個AI時代，完全杜絕風險很難，但會盡最大努力在技術層面做好把關。雖然目前程式仍在試用階段，但未來也有計劃拓展至供學校、社福機構以B2B形式訂購。「我們希望EmoCare能夠幫助到真正有需要的人，不一定是取代專業治療，而是作為一個低門檻的早期介入工具，讓孩子、甚至成人，願意分享、看見自己的情緒，並從中獲得一點溫暖。」

（AI生成圖片）

文：林詩敏

圖：陳仲樑、霍楚暉、部分由受訪者提供

相關文章｜AI學習｜善用AI工具成文科高材生 理科 x 文科最佳示範 多表達鍛煉文字敏感度