AI學習｜善用AI工具成文科高材生 理科 x 文科最佳示範 多表達鍛煉文字敏感度

AI學習｜構思這個題目時，最傷腦筋是找訪問人選。美國有黃仁勳，幸好在香港18區中人口密度最高的觀塘區，找到教育科技初創平台GRWTH的副行政總裁黃思偉（Angus）。Angus本是工程師，後轉職科技界指標Microsoft出任教育事務主管，開始涉足學界做教育科技；後來Angus離職走入本地初創界，這個背景跟家長分享如何在AI時代保持人文素養，實屬最好不過。

（圖片來源：PhotoAC）

不用太早定型

見證學界推行「數字教育」過程，Angus認為最令人鼓舞是，近年不同學校的投入度都更廣泛更具深度。「校方對AI的全面採用，早已超越過往e-smart 2.0電子學習的範疇，個人最欣喜是各科目的老師，都嘗試在不同層面的教學中使用AI，起着帶領學生的作用， 而這一股浪潮跟以往最不同的，還有家長的投入。」

教育科技初創平台GRWTH的副行政總裁黃思偉（Angus Wong）（圖：李沃濤）

AI無處不在，隨着黃仁勳的一番言論，似乎文理兼備的孩子，未來發展將更具優勢，從Angus的角度來看，他提醒家長先不用為孩子定型。畢竟現在選科的組合、學習方式已經跟過往不同。Angus指出，時下的學習方式五花八門，知識不再局限在校園，孩子可以透過AI、睇片、上網等（他形容上網是傳統方式），為自己真正感興趣的事吸收知識，即使這些學習過程是碎片化。

小學年代，女兒已懂得用Onenote來自製日記。（圖片來源：受訪者提供）

由雙向討論 演變為文字敏感



Angus讀工程出身，女兒在英國讀書已準備入大學，當回到家長身份，女兒擅長AI而高中修讀純文科路線，完全是文理兼備。關於女兒文科方面的培育，Angus說一切只是順其自然，他認為家長可以一齊想想：文人有甚麼特質呢？「他們有能力在海量的資訊中分析推理，因為習慣看很多文字，然後歸納、辯證，所以一直很重視跟女兒討論。」Angus從女兒由幼稚園開始，刻意有很多談天時間，經常會告訴她「分享返工啲嘢畀你聽」，然後問她今天在家裏幹甚麼？慢慢地，女兒習慣了這種相向討論和互動，更越來越學懂字裏行間所說的意思，Angus形容這是很重要的文字認知。

（圖：李沃濤

同時，Angus更着重引導女兒發表意見。「譬如我們每天都會討論 『今日食咩好？』，如果她說想食魚，我會問『點解？想食咩魚？』，這些輕鬆的聊天，都是讓孩子試着解釋自己的看法。」在這鍛煉過程中，Angus提醒家長要認同孩子，「保持討論的流動外，還要建立孩子的自信，最重要是當孩子經常使用語言表達時，對文字也會相對敏感。」

至於Angus的首本戲：理科或STEAM的訓練，他認為一樣重要，因為它能幫助孩子建立邏輯思維。「回頭看自己的求學經驗，以及觀察身邊很多孩子的表現，你會發現學霸的成功關鍵，不在於他們背了幾多條公式、吸收了多少知識，而是他們的學習能力本身就較高。」Angus分析在這個資訊爆炸、AI輔助的時代，懂得「如何學習」才是關鍵，當中一項很重要的能力，就是組織文字。「我會強調，懂得把海量而混亂的資訊梳理成有條理、有邏輯的結構，這樣的人自然學得快、做得好。」

女兒曾經數學不合格，於是自製練習，給自己溫習數學。（圖片來源：受訪者提供）

女兒選科 理性引導

說到學習，當然還是要提Angus的女兒，她在A Level選修政治、歷史和數學，身邊朋友難免都質疑：咦，不行爸爸舊路？「升10年級時要選科，我先問女兒：你將來想做甚麼？我們的對話從來沒有職業導向，不會說你要做醫生、律師，相信大家也想像到，10年後職業的變化會很大，所以不如先問自己長大後最想做甚麼？」女兒告訴Angus想有social impact，於是他跟女兒分析：「誇張一點就是想影響世界，那麼一是做innovation如Steve Jobs、Elon Musk等這些經典人物，以科技引領時代，要不就是制定一些政策影響全球，如果是這個方向，最後可能是政客或加入政府工作，結果她說兩樣都可以，我就提議她搜羅一下大學要讀甚麼科才有助於做politician。」

為了爭取養倉鼠，女兒做了詳細的「計劃書」。（圖片來源：受訪者提供）

搜尋之下，修讀神科PPE（Philosophy, Politics and Economics）就很切合這個方向，基於這個目標下，Maths當然是膽，然後她就嘗試先修讀Economics。「她試讀後發現沒有想像中那麼多新知識學到，於是drop了，接着她就take了幾課Philosophy，發現真的很沉悶（笑），又drop，最終才選定Politics一科。」這個選科過程，看到Angus跟女兒的bonding是如何緊密，因此父親才能以理科的邏輯分析，引導女兒在文科領域中理性摸索，最終找到真正屬於自己的方向。家長們，你們可領悟到甚麼？

（圖：李沃濤）

Angus策劃和女兒一起進行學科以外的活動CitySketching。（圖片來源：受訪者提供）

Angus也有跟女兒一起打Golf。（圖片來源：受訪者提供）

100分的感悟

Angus的女兒考GCSE時，英國文學其中一張paper考了100分！Angus朋友笑他招積。「真係叻就要讚，對嗎？」對，文科拿100分，真心佩服。「她自小懂得以槓桿原理來溫習；一件事只需學得快，未必要學到最精。女兒考試從來不是以拿幾高分為重點，而是講究溫習方法和應考節奏，每條題目分配好作答時間，絕不耽誤。」Angus女兒最初讀英國文學有點吃力，兩父女便一起分析評分準則，最終發現弱項是「分析文學」，於是全力鑽研技巧，以理科腦攻破文科，堅！

這是女兒的英國文學溫習攻略 —— 你明人家為何拿100分了！（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：李沃濤、受訪者提供

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