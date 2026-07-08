IB放榜2026｜英基IB狀元用「閃卡」溫習 一方法提升數理成績 備考期這樣做免「爆煲」

IB放榜2026｜2026年國際文憑大學預科課程（IBDP）於7月6日放榜。今年多間傳統名校與國際學校均取得亮麗成績，全港累計誕生至少65名考獲45分滿分的「IB狀元」。其中，國際學校機構英基學校協會（英基）表現突出，旗下屬校合共誕生27名狀元，人數較去年大幅增加12名，佔全港狀元總數逾1/3。如何能成為IB狀元？《親子王》請來兩位應屆IB狀元分享溫習心得。

國際學校機構英基學校協會（英基）表現突出，旗下屬校合共誕生27名狀元。（圖片來源：《親子王》）

IB放榜2026｜英基IB學生整體合格率逾98% 逾三成學生獲40分以上

英基旗下中學今年共有1,024名學生參加IB考試，考生平均分數36.4分（2025年全球平均分數30.5分），全體考生中高達98.3%的學生成功獲得國際預科文憑（24 分或以上），考獲40分或以上的有323人，佔全體考生人數的31.5%。當中有27名學生獲滿分，成為應屆IB狀元，而考獲44分的「榜眼」亦多達43人，取得43分的「探花」則有58人。

英基今年誕生27名狀元，人數較去年大幅增加12名。（圖片來源：《親子王》）

對於今年的亮麗成績，英基行政總裁葛琳（Belinda Greer）指優異成果展現了學生的辛勤付出，以及教職員的專業與熱忱，同時指出：「英基的成就不僅在於滿分數字，更在於能讓不同背景的學生均發揮出最大潛能，勇敢追求個人夢想。」

IB狀元許卓翰：溫習前要完全理解概念更易入腦

來自英基沙田學院的許卓翰（Neil）表示，不同學科需採用不同的溫習方法。他指出，生物科主要利用「閃卡」（Flashcards）背誦並操練歷屆試題。至於化學科，他強調着重理解概念而非死記硬背：「化學最重要的是真正理解那些概念，如果不理解，是很難記入腦的。」如果有不明白的地方，他會在課堂上主動向老師提問，在完全理解概念後才操練歷屆試題；而數學科的溫習同樣以操練歷屆試題為主。

面對主觀性較強的英文和經濟科，他會與老師一起練習寫作，並分析和探討標準答案。他笑言，因家中有太多誘惑，例如打開雪櫃找零食或想打機等，所以更傾向與同學到圖書館溫習，互相提點。

IB狀元許卓翰溫習心得：溫習前要完全理解概念更易入腦（圖片來源：《親子王》）

時間分配方面，他並無制定嚴格時間表，主要因應每日進度微調。考試前夕，他每日平均在圖書館溫習六至七小時。談到驅使自己堅持溫習的動機，他表示：「我自己想取得最好的成績，我不希望考完之後有任何遺憾，所以我就盡力做好自己。」

至於減壓方法，他主要透過欖球、攝影等活動排解壓力。此外，他因對科學有興趣，加上曾參與安老院及派飯等義工服務，接觸到社會上的弱勢社群，因而立志修讀醫科幫助他人。

IB狀元陳天慈：克服英文弱項 赴英修讀工程

同樣來自英基沙田學院的陳天慈（Phoebe）直言英文及論文寫作是其弱項，故提早起步頻繁練習，並主動向老師求教修正思路。她強調IB是長期作戰，必須維持恆常進度。面對課業與課外活動的平衡，自三歲起習舞的她拒絕盲目犧牲興趣，「如果你真的對某件事充滿熱誠，自然會抽到時間。」她直言，考生在備考期極易陷入自我孤立，而跳舞令她得以維持社交，並在高壓下平衡身心，防止「爆煲」（Burnout）。

IB狀元陳天慈提各位考生小心備考期陷入自我孤立，要維持社交平衡身心，防止壓力「爆煲」。（圖片來源：《親子王》）

未來計劃赴倫敦修讀工程學的Phoebe，無懼該學科由男性主導。她曾參與理工及城市大學的實驗室項目，更與同學共同創辦專為女生而設的編程會議「Code Hers」及「Code for Life」，建立女性創科社群。她期望海外升學能開拓國際視野，盼「學成後將多元觀點與新思維帶回香港，豐富並回饋本地社群。」

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