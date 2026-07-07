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IB放榜2026｜英基誕27名IB狀元 有人熱愛寫作 擬赴劍橋讀文學

教育新聞
更新時間：20:16 2026-07-07 HKT
發佈時間：20:16 2026-07-07 HKT

英基學校協會屬下8間中學，共誕生27名考獲滿分45分的IB狀元，英皇佐治五世學校與沙田學院分別有7人及6人。有狀元擬往英國劍橋大學，修讀英國文學，延續對文字的熱情；有人打算留港讀醫。

張駿宏攝
張駿宏攝

延伸閱讀：IB放榜2026｜聖保羅男女中學應屆IB狀元 為五個小孩的校長小演員嘉嘉

英基屬校共1024人應考IB，除27位狀元外，27人考獲44分「榜眼」及43人考獲43分「探花」，今年平均分為36.4分，及格率則達98.3%。英皇佐治五世學校誕生7名狀元，成為各校之冠，該校狀元孫若水熱愛寫作，形容人生無法脫離文字創作，打算前往英國劍橋大學，修讀英國文學。她不諱言物理科最感困難，無法理解其中理論，但為日後赴英修讀文學，仍堅持下去。她指報考劍橋面試最為艱難，自己性格內向，難以主動與陌生人對話，特別準備約20頁提要，作最充分準備。就讀啟新書院的印度裔狀元Anushree，有意留港讀醫，但未決定入讀香港大學抑或中文大學。她指出自小立志成為醫生，期望以專業知識回饋社會。

另外，德瑞國際學校證實有8名取得45分的IB狀元，10人膺「榜眼」，整體平均分為42分。據本報統計，全港IB狀元最少73人。

延伸閱讀：IB放榜2026｜全港至少誕73狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）

實習記者 張駿宏

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