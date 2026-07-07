UNIQLO穿搭小學堂化身小小造型師免費學襯衫 加送證書禮品 附報名方法｜親子好去處

從前去街街都有爸媽為孩子安排穿搭，不經不覺小朋友長大了，是時候學習為自己襯衫安排造型！備受爸媽歡迎的UNIQLO「My First Outfit穿搭小學堂」於今個夏天載譽歸來，於暑假為大家再度推出免費體驗活動，小朋友可做個化身小小造型師，自由挑選專屬的夏日造型，完成挑戰更可獲頒證書與禮品呢！即睇免費活動詳情及報名方法，一齊做個品味小達人。

UNIQLO穿搭小學堂從穿搭中學習獨立思考 增加自信心

UNIQLO「My First Outfit穿搭小學堂」春夏場次讓小朋友有機會享受免費穿搭體驗，期望孩子擺脫平日依賴父母的習慣，透過自行挑選和配搭衣服的過程，從「尋找、發現、考慮、決定」四個步驟中學習獨立思考！

先由工作人員向小朋友指導挑選衣服的重點。（圖片來源：FB@UNIQLO）

活動體驗將會先由工作人員向小朋友指導挑選衣服的重點，然後就出發在門店指定位置內自由挑選衣服，家長也可陪伴小朋友一同挑選衣服。孩子自主思考服裝的配搭組合，並找到自己最喜愛的配搭方式；再拿著配搭好的衣服進入試衣間試穿，然後以在家長面前發表穿搭，並分享喜愛的原因和整個體驗過程的感受。透過自主選衣服的過程，不但可訓練他們獨立思考、也可享受挑選服飾及穿搭的樂趣，亦可趁機練習Show & Tell，培養小朋友的自信心！

孩子自主思考服裝的配搭組合，並找到自己最喜愛的配搭方式。（圖片來源：FB@UNIQLO）

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UNIQLO「My First Outfit穿搭小學堂」

參加對象：服裝尺碼：110-150cm；建議參加年齡為4-9歳；可自行換衣服的孩子（參加者的家長必須為UNIQLO會員，家長必須陪同出席活動）

報名日期：即日起至7月9日23:59為止

通知獲邀日期：7月13日-7月15日

詳情：＞＞按此＜＜

*活動名額有限，先到先得，額滿即止。

報名方法：＞＞按此＜＜

7月18日（星期六） 舉行店舖

舉行店舖： 屯門市廣場店、T Town店、圍方店

活動時間：09:00 - 10:00

體驗時間：全程約 1 小時（請預早 10 分鐘到店舖登記）

每店名額：12個

舉行店舖：美麗華廣場店、荷里活廣場店、新都會廣場店、YOHO MALL店、太古城中心店

活動時間：09:30 - 10:30

體驗時間：全程約 1 小時（請預早 10 分鐘到店舖登記）

每店名額：12個

完成挑戰仲有證書與禮品。（圖片來源：FB@UNIQLO）

7月19日（星期日）舉行店舖

舉行店舖： PopCorn店、元朗廣場店

活動時間：09:00 - 10:00

體驗時間：全程約 1 小時（請預早 10 分鐘到店舖登記）

每店名額：12個

舉行店舖：新港城店、利舞臺旗艦店、德福廣場店、荃新天地店、MOKO店

活動時間：09:30 - 10:30

體驗時間：全程約 1 小時（請預早 10 分鐘到店舖登記）

每店名額：12 個

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