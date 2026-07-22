暑期學習｜「滾雪球式」學習3招改善英文弱項 校長教路 2個方法提升「聽、講、讀」能力

暑期學習｜孩子最期待的悠長暑假，也是家長陪伴子女成長的好時機，更是學業成績「大翻盤」的黃金機會。屯門區台山商會學校湯敏儀校長指出，每到學期末，學生成績單上的數字難免成為焦點，各科目高分、低分一目了然，學校常跟家長表明，成績單就像一份「學習身體檢查報告」，其價值不在於評斷孩子，而在於幫助各方面看清楚孩子做得好的部分，或者可以再進步的部分，然後對症下藥，抓緊機會轉危為機，尤其是英文科，只要找到合適的方法，暑假完全可以成為孩子愛上英文的轉捩點，然後信心滿滿地迎接新學年的挑戰。

學英文｜沉浸式與跨學科

學校運用九位外籍教師的優勢，為學生提供「沉浸式學習」與「跨學科融合」的課程，湯校長說：「語文不是用來死記硬背，應在生活中快樂地使用。因此，老師在課堂上不會要求學生硬背文法，而是把英語繪本變成小戲劇。孩子為了扮演喜歡的角色，會主動模仿發音、理解台詞，在歡笑中記住句型。」學校還會舉辦「Toi Shan Café」，這是一場生活化活動，模擬在外國購買食物，教室瞬間變成真實生活場景，孩子會驚喜地發現，原來學英文是這麼有趣，而且在生活中大派用場，活學活用令孩子學習更得心應手。同時，學校採用動態分層教學，課堂上設計不同難度的任務，讓每位學生都能在小組合作中找到屬於自己的成就感。

台山商會學校湯敏儀校長（圖片來源：受訪學校提供）

「滾雪球式」學習 3招改善英文弱項

想孩子把握暑假，改善英文弱項，湯校長建議採取「滾雪球式」學習策略 —— 從最容易、最有成就感的地方開始，一步一步累積。

第1步：整理錯題 進步的捷徑

家長可以陪孩子一起翻閱這學期的英文考卷，找出錯得最多的部分，看看是單字量需要加強，還是文法概念可以更清晰。這不是檢討失敗，而是為接下來的學習找到最有效率的起跑點。

學校運用九位外籍教師的優勢，為學生提供「沉浸式學習」英語學習。（圖片來源：受訪學校提供）

第2步：每日15分鐘「字詞卡」挑戰

每天只花15分鐘，記住5至10個常用英文單字，然後試着用每個單字說一句簡單句子。時間不用長，重點是持續。湯校長見過太多家長一次買好幾本補充練習，結果暑假過了一半還只是做了第一頁。事實上，少量、固定、多鼓勵，效果遠比一次灌輸大量資訊來得好。

（圖片來源：受訪學校提供）

第3步：分級閱讀 享受「讀懂」的喜悅

家長可選擇比孩子目前水平稍微高一點的英文故事書，讓他們自行閱讀，如果一頁中有五個生字是孩子不認識的，就表示本書太深，不適合小朋友的程度；選書的一個重點，是要讓孩子體驗「我讀懂了！」的那份喜悅，這是持續進步最強大的動力。

孩子培養閱讀英文書的習慣，能持續提升英文水平。（圖片來源：受訪學校提供）

升班準備：自主學習與高階思維

不少家長擔心，孩子過完暑假要升上更高年級，課業更難怎麼辦？湯校長認為：「與其提早教新課本，不如趁暑假培養兩件事：自主學習的習慣，以及高階思維的能力。」家長擔當最好的角色是「陪伴者」，而不是「監督者」。

透過日常生活互動，孩子能活學活用英文。（圖片來源：受訪學校提供）

首先建立每天半小時的「英語儀式時間」，孩子不用一整天都在讀英文，只要每天固定30分鐘，聽英語故事、讀幾頁英文書，或者跟家長一起看一段英文動畫，讓大腦習慣這個節奏和語感。其次是把日常對話從「是非題」變成「開放式問題」。例如看完一部英文動畫，不要只問「好不好看？」，家長可試以英文問子女的看法：「你最喜歡哪個角色？為甚麼？」孩子剛開始可能只會講一、兩個單字，沒關係，慢慢引導。語言的本質就是表達，父母的耐心聆聽和啟發，往往是孩子願意開口最大的動力。湯校長鼓勵家長，放下對成績數字的焦慮，在這個暑假不需要瘋狂補習，也不用堆滿練習。方法對了，陪伴多了，鼓勵夠了，孩子自然開開心心愛上英文，也為新學期、為將來「摘星」做好準備。「就讓我們一起，從這個暑假開始，見證孩子自信綻放的笑容。」

學生早已習慣跟外籍老師講英文。（圖片來源：受訪學校提供）

給家長的小貼士

湯校長對如何提升孩子的學習興趣很有心得，她為家長提供兩把開啟英語興趣的鑰匙，包括讓孩子主導閱讀選擇。 「從公共圖書館的《哈利波特》英文小說，到《恐龍星球》科普讀物，孩子有興趣便是閱讀的最佳動力，閱讀能增進詞彙量，提升語言能力。」此外，家長可以善用電視的「黃金20分鐘」，在孩子看電視的同時，認識英文詞彙、句式、發音等，湯校長推薦由BBC製作的《Maddie's Do You Know?》，讓孩子從探索日常事物的原理，引發學習英語的興趣，亦加強孩子的聽說能力。

《Harry Potter and the Philosopher's Stone》（網上圖片）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

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