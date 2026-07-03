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保良局香港道教聯合會圓玄小學小一入學講座 直資學校98%畢業生獲派英中｜小一入學

親子
更新時間：12:39 2026-07-03 HKT
發佈時間：12:39 2026-07-03 HKT

雖然臨近暑假，但K2的學童家長相信已密鑼緊鼓為孩子的升小做準備。屯門區熱門直資男女校保良局香港道教聯合會圓玄小學將於網上直播「2027 - 2028小一新生入學講座」。如家長對於這所英文直資小學有興趣，就要快快報名了。

小一入學｜保良局香港道教聯合會圓玄小學 熱門英文直資小學

保良局香港道教聯合會圓玄小學以全方位英語語境與全人發展見稱，大部分課節均有兩名教師協作教學；另每節英文課其中一名教師為外籍教師，加強英語學習。除中文科以普通話教授外，其餘科目均以英語教授。該校於2024 - 2025年度的升中派位結果理想，有98%同學獲派第一志願及英文中學，100%獲派首三志願。

小一入學｜保良局香港道教聯合會圓玄小學 熱門英文直資小學（圖片來源：保良局香港道教聯合會圓玄小學校網）
小一入學｜保良局香港道教聯合會圓玄小學 熱門英文直資小學（圖片來源：保良局香港道教聯合會圓玄小學校網）

在教育理念方面，學校曾榮獲2019年「國際啟發潛能教育學校大獎」，積極推行「啟發潛能教育（IE）」理念，透過5Ps（人物People、地方Places、政策Policies、計劃Programs及過程Processes）的互相配合，致力於關愛、尊重與信任的氛圍中，激發學生的多元智能。課程設計則與時俱進，除了採用跨學科的主題式教學，更特設「世界教室」海外交流計劃，全面拓闊學生的國際視野。

（圖片來源：保良局香港道教聯合會圓玄小學校網）
（圖片來源：保良局香港道教聯合會圓玄小學校網）

點擊圖片瀏覽保良局香港道教聯合會圓玄小學校園生活點滴：

校方亦十分重視體藝發展，開設近50項課外活動。為了提供最優質的學與教效能，校舍配備了先進的硬體設施，包括「梁安琪泳池綜合大樓」內、全港首所安裝溺水偵察系統的泳池，亦有與STEAM相關的課室，全方位為學生打造安全且富啟發性的愉快學習環境。

（圖片來源：保良局香港道教聯合會圓玄小學校網）
（圖片來源：保良局香港道教聯合會圓玄小學校網）

當日講座將由校方深入解構辦學理念、跨學科課程特色及最新收生與面試流程，助家長輕鬆為孩子作好升小準備。有意報讀的家長可透過以下連結登記！

「梁安琪泳池綜合大樓」內有全港首所安裝溺水偵察系統的泳池。 （圖片來源：保良局香港道教聯合會圓玄小學校網）
「梁安琪泳池綜合大樓」內有全港首所安裝溺水偵察系統的泳池。 （圖片來源：保良局香港道教聯合會圓玄小學校網）

保良局香港道教聯合會圓玄小學小一入學講座
日期  :  7月12日（星期日）
時間  :  10:30 - 12:00
模式  :  網上直播
報名：＞＞按此＜＜
註： 學校將於7月9日發出電郵予成功登記的家長，屆時家長將會收到網上直播連結。如有任何查詢，請致電2450 1588與校方聯絡。

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