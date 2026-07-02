光明英來學校綜藝匯演暨校舍開放日 STEAM無人機模擬飛行體驗+校園導賞｜小一入學

元朗區熱門資助小學光明英來學校，將於7月4日（星期六）舉辦「綜藝匯演暨校舍開放日」。今年為該校遷至現址的20周年校慶，校方將於校內各個樓層舉辦多項體驗活動。歡迎有意為子女報讀小一的家長及公眾人士到場參觀，了解學校的日常運作及教學設施。

光明英來學校將於7月4日舉辦「綜藝匯演暨校舍開放日」，讓公眾親身感受學校的優質教學氛圍。（圖片來源：受訪者提供）

辦學理念：重視品德與多元發展

光明英來學校以「禮、義、廉、恥」為校訓，並致力透過不同範疇及多元化的學與教活動，為學生提供「德、智、體、群、美」五育並重的全人教育。學校同時注重照顧學生的個別差異，鼓勵因材施教，讓學生發揮個人潛能，建立積極及正確的人生觀。在教學策略方面，主要科目均有連堂的編排以方便各類學習活動及同級進行聯課活動。學校積極推行「沒有圍牆的教室」模式，讓學生的學習場景可因應不同的學習需要和材料而作出延伸和擴展，突破以往傳統教室的限制，從而將學習空間與社區及社會資源結合，達致開放教育和全人發展的理想。

各學科老師於雨天操場及課室精心設計了多款互動攤位遊戲，讓小朋友寓教於樂，滿載而歸。（圖片來源：受訪者提供）

學校特色：推動STEAM教育與文化體驗

學校近年積極發展STEAM教育，校舍設有STEM多用途室，該校的VEX機械人團隊曾於香港區賽事中獲獎，並曾代表香港赴美國參與世界大賽，讓學生累積實作與國際交流經驗。校方還增設航空駕駛學習室及舉辦航空課程，並致力推動環保教育，成為首個引入「微藻反應器」的環保校園，與時並進。在文化活動方面，校方於本次開放日引入了具百年歷史、屬「非物質文化遺產」的薄扶林村舞火龍文化，讓學生有機會認識及體驗傳統習俗。

學校致力推動STEAM教育，一樓航空室配備先進飛行模擬器，讓小朋友初嘗成為小機師的樂趣。（圖片來源：受訪者提供）

升中表現：逾95%畢業生獲派首三志願

根據學校近年資料，光明英來學校在升中學位分配中表現亮麗。過去數年，超過95%的畢業生成功獲派首三志願中學。五成學生獲派區內外的英文中學，包括新界鄉議局元朗區中學、基督教香港信義會元朗信義中學、天主教崇德英文書院及中華基督教會基元中學等。整體派位結果反映其學術水平及學生質素保持穩定。

學生於STEM Room內專注體驗「無人機」避障操作，從中學習基礎的人工智能與控制技術。（圖片來源：受訪者提供）

開放日活動內容及樓層分布

開放日當天，校方設有「禮物換領處」。參觀者入校時可獲發一張蓋印紙，於校園各指定場地集齊6個蓋印後，可到地下小禮堂換領紀念品一份。

參觀者只需於校園各活動場地集齊6個蓋印，即可前往小禮堂換領精美紀念品一份。（圖片來源：受訪者提供）

地下（G/F）

雨天操場及小禮堂：各科組攤位遊戲。

小禮堂外：20周年校慶作品展。

演講室及室外：光影長廊（學校歷史回顧）及校園電視台節目播放。

小園圃：植物種植介紹，參加者可領取種子或幼苗。

一樓（1/F）

圖書館：薄扶林村舞火龍活動展覽。現場將展示火龍骨架，並設有火龍頭手工製作體驗。

航空室：設有飛行模擬器，介紹飛行器操作原理。

STEM Room：「無人機」避障操作體驗。

二樓（2/F）

校園電視台：STEAM Week學生作品及活動花絮展覽。

活動室：地壺球（共融團隊體育活動）體驗。

215室及英語室： 校本言語治療服務介紹、相關互動遊戲，以及英語課程自學遊戲體驗。

三樓（3/F）

禮堂：綜藝匯演（10:15 - 12:20），由學生進行音樂、舞蹈及體育等舞台表演。

視覺藝術室及音樂室：版印藝術體驗（印印樂繽紛）及擊鼓節奏體驗。

五樓（5/F）

Science Room：VEX機械人展示及操作體驗，並有參與世界賽的團隊成員進行分享。

精彩的綜藝匯演為開放日重頭戲，學生將於三樓禮堂的舞台上展現音樂與舞蹈才華。（圖片來源：受訪者提供）

活動詳情

日期：2026年7月4日（星期六）

時間：09:00 - 13:00

地點：元朗元政路

光明英來學校將於7月4日舉辦「綜藝匯演暨校舍開放日」，讓公眾親身感受學校的優質教學氛圍。（圖片來源：受訪者提供）

光明英來學校將於7月4日舉辦「綜藝匯演暨校舍開放日」，讓公眾親身感受學校的優質教學氛圍。（圖片來源：受訪者提供）

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