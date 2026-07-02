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廣州熱雪奇跡滑雪$8送滑雪課 連廣州融創花間堂悅雪酒店人均$553.5｜親子短線遊

親子
更新時間：12:11 2026-07-02 HKT
發佈時間：12:11 2026-07-02 HKT

暑假來了，想於炎夏消消暑玩雪，享受玩雪、滑雪的樂趣，可以「近近哋」到原名為廣州融創雪世界的廣州熱雪奇蹟跟小朋友享受被雪包圍的感覺。今日（2日）下午6時更有超抵優惠 $8 滑雪3小時門票優惠，還有買二送一平日票、連廣州融創花間堂悅雪酒店等優惠套票，即睇滑雪優惠詳情，快快入手優惠門票。

親子好去處2026︳$8廣州熱雪奇蹟娛雪門票 送免費滑雪課

廣州熱雪奇蹟（原廣州融創雪世界）面積達7.5萬平方米，室內長年保持-4°C，覆雪厚度50厘米，整體落差66米，是全球大型室內專業滑雪聖地，亦是目前華南地區最大的在營室內滑雪場。

親子短線遊︳$8廣州熱雪奇蹟娛雪門票 娛雪區設有刺激遊樂設施（圖片來源：KKday）
親子短線遊︳$8廣州熱雪奇蹟娛雪門票 娛雪區設有刺激遊樂設施（圖片來源：KKday）

這裏擁有5條不同難度雪道（坡度7°至21°），上行設備包括1條雙人座椅索道及10條魔毯，今次的優惠更附送免費30分鐘公開滑雪課（適用於預訂3小時滑雪方案），無論滑雪高手或初哥也可於此體驗滑雪或娛雪活動，也可與孩子享受雪地樂趣，暢玩刺激或親子合家歡的滑雪運動。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子好去處2026：

【獨家優惠・HK$8瘋搶】初級道3小時滑雪門票
優惠：HK$8/張（原價HK$397/張）
適用時間：2026年7月1日-8月31日逢星期五、六、日、一
方案包含：初級道3小時滑雪門票1張，含滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板、滑雪杖（僅雙板）、儲物櫃
*限本人使用，不可轉贈；僅限初級道（小熊道和企鵝道）滑雪
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家暑期優惠・買二送一】3小時初級道滑雪門票（需訂3張）
優惠：
．星期一至五HK$642/3張，平均HK$214/張；
．星期六至日HK$756/3張，平均HK$252/張（原價HK$397/張）
適用時間：2026年7月1日-8月31日
方案包含：3張3小時初級道滑雪門票，均含全套基礎滑雪裝備
購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：kkday）
（圖片來源：kkday）

優惠詳情：
獨家售賣期：2026年7月2日18:00起至7月31日23:59
可預訂日期：2026年7月3日至12月31日
營業時間：平日（周一至周五）：10:00-21:30；周末（周六至周日）：09:30-22:00
*閉園前2小時停止取票，閉園前1小時停止入園
地址：廣東省廣州市花都區鳳凰北路63號廣州融創茂F1廣州熱雪奇跡

免費贈送：30分鐘公開滑雪課（適用於預訂3小時滑雪方案）
- 每日開課時段：11:00、12:00、15:00、16:00（各30分鐘）
- 教學點位：雪場冷區內公開教學區域（即日起至12月31日，法定節假日除外）

購買連結：＞＞按此＜＜

親子短線遊︳廣州融創花間堂悅雪酒店雙人優惠套票

滑雪消耗不少體力，放電後想快快回酒店休息，最好選一間於滑雪場附近的酒店。廣州融創花間堂・悅雪酒店（BlossomHouseYuexue）坐落廣州市花都區鳳凰北路69號，設有室內恆溫泳池、24小時健身房及室外兒童樂園，最重要是鄰近廣州熱雪奇跡及融創樂園，附近也有不少親子好去處，如親子暑假玩樂一站搞掂的水世界，可玩超刺激水上滑梯與浪池！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

也鄰近融創茂（SunacMall），只需數步之遙就到這個大型購物中心，有齊各國美食餐廳、電影院、零售商店。而且於香港選乘永東巴士直達廣州融創茂或廣州熱雪奇蹟後，只需步行5分鐘即可抵達酒店，就腳又方便。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

 點擊圖片瀏覽親子酒店詳情：

獨家·境外客人尊享】雪映城景房+雙人自助早餐+雙人自助晚餐+廣州熱雪奇跡不限時娛雪/ 初級道不限時滑雪雙人套票
優惠：
．淡季：雙人不限時娛雪套票HK$1,107/組，平均HK$553.5/位（原價HK$2,307/晚）；雙人不限時初級道滑雪套票HK$1,257/組，平均HK$628.5/位（原價HK$2,525/晚）
．平季：雙人不限時娛雪套票HK$1,338/組，平均HK$669/位（原價HK$2,653/晚）；雙人不限時初級道滑雪套票HK$1,568/組，平均HK$784/位（原價HK$2,769/晚）
．旺季：雙人不限時娛雪套票HK$1,568/組，平均HK$784/位（原價HK$2,999/晚）；雙人不限時初級道滑雪套票HK$1,799/組，平均HK$899.5/位（原價HK$3,230/晚）
*僅適用於持有香港・澳門・境外居民身份證件之人士

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

套餐包含：
．雪映城景大床房或雪映城景雙床房1間1晚- 雙人自助早餐（翌日）
．花間食西餐廳雙人自助晚餐1份（入住日起2天內一次使用，需入住時與前台確認用餐日期）
．廣州熱雪奇跡不限時娛雪單人票2張或初級道不限時滑雪單人票2張（2選1）
．娛雪票包含：雪服、雪地鞋、儲物櫃、頭盔；可不限時任玩當日開放娛雪項目（不含滑雪區域）
．初級道滑雪票包含：滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板、滑雪杖（僅雙板）、儲物櫃；限初級道（小熊道和企鵝道）不限時滑雪（不含娛雪區域、中高級滑道及纜車）

【7月11日至8月31日入住加碼】選娛雪套票額外獲贈：
．雙人融創樂園通票或雙人融創水世界門票（2選1，必須選同一園區）
*樂園通票可入住期間每日單次入園；水世界門票入住期間一次使用
．融創樂園可暢玩項目精選：飛越廣東、海盜船、飛魚戲水、怒海狂濤、峽谷漂流、五羊飛天、巨龍飛舞、花海衝浪、果蟲列車、TMS軌道觀光小火車等
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：
獨家售賣期：2026年7月2日18:00起至7月31日23:59
可預訂日期：2026年7月3日至12月31日（不含大陸法定節假日、平安夜、聖誕節）
入住時間：15:00起；退房時間：12:00前
地址：廣州市花都區鳳凰北路69號廣州融創花間堂・悅雪酒店

交通推薦：
永東巴士：提供香港至花都專線，可直達廣州融創茂或廣州熱雪奇蹟後步行5分鐘即可抵達酒店；
高鐵：2026年7月1日起香港西九龍高鐵直達廣州北站，全程僅1小時12分鐘，出站後打車15分鐘直達廣州熱雪奇跡，全程約1.5小時輕鬆抵達；或從廣州東站出站後打車直達酒店約50分鐘。

購買連結：＞＞按此＜＜

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