尖沙咀龍堡國際自助餐買一送一低至$167任食海鮮刺身 免費玩「小小大廚工作坊」｜親子優惠

天氣悶熱，周末想跟孩子去放電，也只好躲在室內。爸媽們想找個地方舒舒服服歎一歎，可以到位於尖沙咀九龍公園旁的龍堡國際「園林閣咖啡室」，其早午自助餐時段更有免費「小小大廚工作坊」，小朋友可以在廚師帶領下親手體驗製作美食，爸媽又可享用豐富自助餐，一舉兩得！今日（26日）尖沙咀龍堡國際自助餐更有買一送一優惠，低至$167即可大歎海鮮刺身。即睇自助餐優惠詳情，快快入手去跟孩子邊食邊玩。

親子優惠｜龍堡國際自助餐3小時任食海鮮

尖沙咀龍堡國際園林閣咖啡室午市自助餐的冷盤與海鮮區有多款新鮮刺身壽司及凍海鮮，如麵包蟹、鮮蝦與青口，現煮麵檔提供濃郁的紅燒牛肉麵，鐵板燒區則有雞串、五花肉等惹味烤物；另有參巴醬炒蝦、印式烤羊肉、胡椒豬肚雞等，食物種類豐富。

（圖片來源：KKDay）

自助晚餐以「台灣味道」為主題，3小時內盡情享用濃濃台灣風味，如滷味拼盤、台灣鹽酥雞、辣酒煮螺、貴妃雞及台式古早味蛋餅，還有麵檔主打的紅燒牛肉麵及多款經典台式美食，當然也有雪花蟹爪、凍熟青口、凍熟翡翠螺、凍熟蝦及精選刺身，現場鐵板燒即席烹調香草羊架、大蝦、牛舌、鱸魚，香氣四溢。即切烤肉如紐西蘭西冷、威靈頓牛柳及威靈頓三文魚，而甜品區則以芋圓紅豆沙、鳳梨酥以及一系列特色甜品搭配Mövenpick雪糕。

*七月及八月期間逢星期六日，客人凡惠顧晚市自助餐均可獲蟹肉素翅灌湯餃一份。

（圖片來源：KKDay）

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家庭同樂自助早午餐 免費「小小大廚工作坊」

「家庭同樂自助早午餐」有冰鎮大蝦、雪蟹腳、鮮蜆及紐西蘭青口，還有壽司與卷物，配上沙律吧的多款新鮮蔬菜、超級食物藜麥及豐富配料，以及煙三文魚、帕瑪火腿哈密瓜，清新鮮味。另有歐式經典美食，如香煎羊扒、蒜蓉牛油大蝦及芝士焗帆立貝，也有粵式燒味、松露干燒伊麵及經典的八寶冬瓜粒湯。媽媽最關注的甜品就有楊枝甘露、草莓芝士蛋糕、芒果布丁及各款冰淇淋。小朋友也可盡情食棉花糖、爆米花呢！

（圖片來源：KKDay）

「家庭同樂自助早午餐」設有互動站點與童趣角落，11歲或以下小童更可即場報名參加「小小大廚工作坊」，由廚師帶領親手體驗製作美食，爸媽又享用豐富自助餐，更可為小朋友拍照留念，用餐期間更可無限量暢飲精選氣泡酒、紅酒及白酒，大人、小孩都能盡興。

（圖片來源：KKDay）



【快閃｜買一送一】自助晚餐

用餐時段：18:00-21:00

優惠：

．星期一至五HK$634/2人，平均HK$317/人（原價HK$581/人）

．星期六、日及公眾假期：HK$670/2人，平均HK$335/人 (原價HK$614/人)

（已包括原價加一服務費）

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【快閃｜買一送一｜長者限定】自助晚餐

用餐時段：18:00-21:00

優惠：

．星期一至五HK$514/2人，平均HK$257/人（原價HK$471/人）

．星期六、日及公眾假期：HK$550/2人，平均HK$275/人 (原價HK$504/人)

（已包括原價加一服務費）

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【快閃｜買一送一】自助午餐

用餐時段：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五HK$334/2人，平均HK$167/位（原價HK$306/人）

．星期六、日及公眾假期HK$370/2人，平均HK$185/位（原價HK$339/人）

（已包括原價加一服務費及茶芥費）

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【快閃｜買一送一｜長者限定】自助午餐

用餐時段：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五HK$286/2人，平均HK$143/位（原價HK$262/人）

．星期六、日及公眾假期HK$310/2人，平均HK$155/位（原價HK$284/人）

（已包括原價加一服務費及茶芥費）

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【快閃｜低至55折】自助午餐

用餐時段：12:00-14:30

優惠：HK$181起/人（原價HK$339/人）

（已包括原價加一服務費）

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（圖片來源：KKDay）

【快閃｜低至7折】自助早午餐

用餐時段：星期日11:30-14:30

優惠：HK$438/人

＊於早午自助餐時段內，家長可攜同11歲或以下小童即場報名參加「小小大廚工作坊」

（已包括原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月26日 18:00 至 7月2日 23:59

用餐日期：2026年6月27日 至 8月31日

用餐地址：香港尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際園林閣咖啡室

*開放預訂至 8月 31 日，八達通用戶尊享滿優惠碼【26OT75】HK$600減 HK$75

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