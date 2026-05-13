北角海逸酒店午市點心放題買1送1 $94任食逾30款點心 加送原隻鮑魚及紅燒脆皮乳鴿｜親子優惠

跟小朋友去用餐最怕「限時」，只得60、90分鐘，小朋友尚未吃完便要離座，實在頭痛。想舒舒服服吃餐好，可以跟孩子去有隱世Buffet之稱的北角海逸酒店，其中菜廳逸龍軒（YatLungHeen）最近有點心放題優惠買一送一，只需$94即可於任食逾30款點心，更可慢慢歎3小時，更星期一至日及公眾假期劃一價，不用等平日先至抵，那就可於周末跟長輩們齊齊歎！即睇點心放題優惠詳情，及快搶連結。

親子優惠｜北角海逸酒店午市點心放題買1送1

北角海逸酒店逸龍軒（YatLungHeen）以傳統粵菜精髓為本，融匯創新點心工藝，午市提供超過30款經典與新派點心任點任食，現點現做，層次豐富。必試金邊鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、遠年陳皮牛肉球、黑毛豬叉燒包，還有古法馬拉糕、香滑流沙包，也有瑤柱珍珠雞、香茜牛肉腸粉、原隻鮮蝦腸粉；甜品必食御品紅棗糕，亦有蜆芥簸魚球、XO醬炒蘿蔔糕、川式口水雞、花雕牛腩等，少不了啱小朋友的菠蘿雞粒炒飯、韭黃鮮蝦炒滑蛋，另每位會送上隻鮑魚及紅燒脆皮乳鴿！

（資料圖片）

同場還有自助晚餐優惠，低至65折即可歎「大虎蝦•鮑魚•海皇翅•紅燒脆皮乳鴿自助晚餐」。除了每位每位奉送高湯焗大虎蝦（一雙）、原隻鮑魚扣花菇（一份）、紅燒竹笙海皇翅（一位）、紅燒脆皮乳鴿（半隻），也有逸龍小炒皇、拔絲咕嚕肉、鮮淮山雲耳炒珊瑚蚌、銀芽珍菌炒豬爽肉、拍薑芥蘭炒臘味、金沙海王豆腐、韭黃滑蛋海鮮、翡翠珍菌炒蝦球等，更有椰汁桂花糕、九層薑汁糕，還可任飲嘉士伯啤酒、田園鮮果汁。

（圖片來源：KKday）

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【快閃優惠｜買1送1】任食任點3小時｜午市點心放題｜2位起

用餐時段：星期一至日及公眾假期12:00-15:00（最後落單時間：14:45）

優惠：HK$188/2位，平均HK$94/位（原價HK$298/位）（已包括座位費及加一服務費）

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【快閃優惠｜買3送1】任食任點3小時｜午市點心放題｜4位起

用餐時段：星期一至日及公眾假期12:00-15:00（最後落單時間：14:45）

優惠：HK$564/4位，平均HK$141/位（原價HK$298/位）（已包括座位費及加一服務費）

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【優惠｜63折】任食任點3小時｜午市點心放題｜2位起

用餐時段：星期一至日及公眾假期12:00-15:00（最後落單時間：14:45）

優惠：成人HK$188起/位，長者及兒童HK$158起/位（原價HK$298/位）（已包括座位費及加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【優惠｜65折】任食任點3小時｜大虎蝦・鮑魚・海皇翅・紅燒脆皮乳鴿自助晚餐｜啤酒任飲｜2位起

用餐時段：星期一至日及公眾假期18:00起（最後落單時間：21:00）

優惠：HK$776起/2位，平均HK$388起/位，長者及兒童HK$358起/位（原價HK$598/位）（已包括座位費及加一服務費）

*長者須持有綠悠卡；小童為身高不超過130cm，100cm以下免費

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年5月13日15:00至5月19日23:59

用餐日期：2026年5月14日至6月30日

用餐時間：午市12:00-15:00（最後落單14:45）；晚市18:00起（最後落單21:00）

地址：北角英皇道665號北角海逸酒店3樓逸龍軒

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