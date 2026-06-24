世界盃2026｜佛教志蓮小學辦「世界盃之夜」引兩極熱議 改辦「同樂日」

四年一度的世界盃正舉行得如火如荼，本港多個商場都有舉辦直播活動，成為全城焦點。早前網上流傳位於將軍澳的佛教志蓮小學擬於暑假期間在校內舉辦「世界盃之夜」，邀請學生在凌晨2時30分返回學校觀看直播，隨即引來網民兩極反應。根據校方最新發出的新聞稿，學校宣布已積極因應各界及家長意見優化活動安排，將深夜觀賽活動改於7月12日（星期日）上午以「同樂日」形式舉行。

原擬凌晨2時半返校睇波 網民反應兩極

日前有網民在社交平台分享一張小學向家長發放的通告，內容有關校方擬於7月15日凌晨2時半在校內舉行「世界盃之夜」，稱讓學生體驗大型體育盛事的熱烈氣氛，培養體育精神，並促進家校合作與親子關係。活動集合時間為凌晨2時半，放學時間為清晨6時，

活動通告在網上流傳後網民意見兩極。有不少網民讚揚活動貼地，滿足了自己的「兒時幻想」，留言指「真係可能一生人得一次嘅體驗」等，但同時也有大批網民質疑活動不適合小學生，更有人考慮到實際交通問題，反問「2點半地鐵已經閂咗啦」。

校方最新新聞稿回應 澄清通告純屬初步意向調查

針對今次活動引起的廣泛關注與討論，校方在今日（6月24日）發出的最新新聞稿中作出澄清及回應。

「為積極回應及重視社會各界與家長的意見，校方將會優化於暑假期間舉行的『世界盃之夜』活動安排，讓更多家長和學生能夠親身參與這項『四年一度』的體育盛事。

日前向家長發出的『世界盃之夜』活動通函，純屬初步的家長意向調查。對於今次活動引起各界關注與討論，本校謹此致謝。

校方經仔細考慮，並根據家長的意向，本校決定將『世界盃之夜』調整為2026年7月12日（星期日）上午，以同樂日形式舉行。冀能使更多家長與子女透過親子觀賽、互動體驗及學習攤位等，讓大家可以在真實情境中去學習尊重、合作、堅毅、欣賞等價值觀，同時鼓勵學生多做運動、培養健康生活習慣。

本校感謝各界關注，期望與各位繼續同行，陪伴孩子健康快樂地成長。」

校方最新發出的新聞稿指已積極因應各界及家長意見優化活動安排，將深夜觀賽活動改於7月12日（星期日）上午以「同樂日」形式舉行。

校方澄清該通告為意向調查。（圖片來源：《星島日報》）

活動通告在網上流傳，網民意見兩極，有不少網民認為是讚揚活動是滿足了自己的「兒時幻想」，稱讚「幾好，學校肯癲」。（圖片來源：《星島日報》）

亦有人考慮到實際交通問題，「2點半地鐵已經閂咗啦」。（圖片來源：《星島日報》）