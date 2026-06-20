爆旋陀螺熱潮｜工程師媽媽教廢物再造 自製2個簡易好玩陀螺學科學原理｜STEM學堂

近來全港掀起一片「爆旋陀螺」熱潮，市面上熱門款式經常斷貨，想買就難免要「硬食」炒價。與其給炒家賺錢，工程師媽媽就教大家不如在家自製環保又好玩的平版陀螺，成功製作專屬陀螺的滿足感，絕不比遜於在爆旋陀螺戰鬥盤上勝出呀！

STEM活動1：廢物自製家用版「爆旋陀螺」

陀螺也可親自動手製作！只要懂得利用家裏的廢物，跟着工程師媽媽的步驟，就可自製一個獨一無二的陀螺！既省錢、環保，更能在拉動發射器的瞬間，明白陀螺背後的科學原理。

（圖片來源：工程師媽媽Yanny）

材料和工具

膠樽 1個

膠樽蓋 2個

𠝹刀1把

繩子 50厘米

膠紙 適量

竹籤 1支

材料和工具（圖片來源：工程師媽媽Yanny）

點擊圖片瀏覽製作廢物自製家用版「爆旋陀螺」步驟：

家用版「爆旋陀螺」科學原理：

這次自製陀螺的發射原理，與先前介紹過的「手拉飛輪」大同小異。當我們用力拉動繩子時，手部的動能會通過繩子傳遞到竹籤軸心，逼使樽蓋陀螺高速旋轉。為甚麼陀螺轉動後不會馬上倒下，還能維持一段時間？這涉及物理學上的「角動量守恆」。旋轉中的物體會有一種想保持原本旋轉狀態的特性（亦稱陀螺效應）。轉速越快，陀螺就越穩定。直到陀螺與地面的摩擦力和空氣阻力將能量消耗殆盡，它才會慢慢停下來。這個 D.I.Y. 絕對是一邊玩、一邊學習物理的好機會！

STEM活動2：手拉飛輪

由Y世代、Z世代，到Alpha世代，爆旋陀螺依然長青，更能再次爆紅。一拉一轉，任你年齡多大都能找到節奏。回帶60年前，公公婆婆們已經在玩同一物理學原理的玩意 — 「手拉飛輪」。不論是大手牽小手還是小手牽大手，讓我們一同定格在童年，尋回原始的快樂。

（圖片來源：工程師媽媽Yanny）

材料和工具

紙皮

繩

剪刀

圓規

白紙

漿糊筆

顏色筆

材料和工具（圖片來源：工程師媽媽Yanny）

製作「手拉飛輪」3個步驟

步驟1：用圓規在紙皮及白紙上畫上同樣大小的圓形，再用剪刀剪出。在兩張白紙圓形上分別畫上喜愛的圖案，然後用漿糊筆貼在紙皮的兩面。

步驟1：用圓規在紙皮及白紙上畫上同樣大小的圓形，再用剪刀剪出。在兩張白紙圓形上分別畫上喜愛的圖案，然後用漿糊筆貼在紙皮的兩面。（圖片來源：工程師媽媽Yanny）

步驟1：用圓規在紙皮及白紙上畫上同樣大小的圓形，再用剪刀剪出。在兩張白紙圓形上分別畫上喜愛的圖案，然後用漿糊筆貼在紙皮的兩面。（圖片來源：工程師媽媽Yanny）

步驟1：用圓規在紙皮及白紙上畫上同樣大小的圓形，再用剪刀剪出。在兩張白紙圓形上分別畫上喜愛的圖案，然後用漿糊筆貼在紙皮的兩面。（圖片來源：工程師媽媽Yanny）

步驟2：在靠近圓心兩旁位置各開一個小孔，將繩穿過兩個小孔，再打結成一個圈，「手拉飛輪」就完成了。

步驟2：在靠近圓心兩旁位置各開一個小孔，將繩穿過兩個小孔，再打結成一個圈，「手拉飛輪」就完成了。（圖片來源：工程師媽媽Yanny）

步驟2：在靠近圓心兩旁位置各開一個小孔，將繩穿過兩個小孔，再打結成一個圈，「手拉飛輪」就完成了。（圖片來源：工程師媽媽Yanny）

步驟3：把繩圈套在雙手拇指或食指上，先轉動飛輪讓繩子纏繞起來，直至繩子扭緊，然後雙手向外一拉，紙皮飛輪便會高速旋轉起來！

步驟3：把繩圈套在雙手拇指或食指上，先轉動飛輪讓繩子纏繞起來，直至繩子扭緊，然後雙手向外一拉，紙皮飛輪便會高速旋轉起來！（圖片來源：工程師媽媽Yanny）

「手拉飛輪」科學原理：

拉動繩子時，繩子會先纏繞在軸上，形成螺旋。當你繼續轉動，繩子會形成更緊密的「超螺旋」。在這過程中，繩子不斷積聚能量。當繩子解開時，能量會轉化為動能，從而驅動紙皮高速旋轉，成為飛輪。高速旋轉的飛輪會產生巨大的離心力，而旋轉的物體有保持其旋轉狀態不變的特性，這就是角動量守恆；這也解釋了為甚麼飛輪一旦轉動起來，就能維持一段時間，而不是立刻停下。

「手拉飛輪」科學原理（圖片來源：工程師媽媽Yanny）

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