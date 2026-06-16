尖沙咀朗廷酒店618優惠限定1折 午餐$88任食長腳蟹、晚餐$158歎波士頓龍蝦/鮑魚 周末親子Dine & Play玩手作坊｜親子優惠

自助餐是不少家庭聚餐的好選擇，人人口味不同，但在食物款式多多的自助餐中定必找到心頭好。尖沙咀朗廷酒店自助餐有媽媽最愛的海鮮，也有爸爸喜歡的牛排，也有小朋友爭住吃的串燒，當然也有一系列甜品，絕對啱一家大小！今日（16日）更推出618優惠限定1折，自助午餐低至$88任食長腳蟹，自助晚餐亦只是$158就可大歎波士頓龍蝦、鮑魚！周末親子Dine & Play更有手作坊可以邊食邊玩，即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠｜尖沙咀朗廷酒店自助餐618優惠限定1折

尖沙咀朗廷酒店TheFoodGallery自助午餐就有長腳蟹、麵包蟹、熟蝦、翡翠螺、文蛤、青口、鮑魚，食肉獸的爸爸可試烤阿根廷沙朗牛排、紅酒雜菜燴牛肋肉、醬燒美國豬肋骨、白酒忌廉汁藍青口、黑啤酒燴雞腿、泰式燒豬頸肉、香酥焗帶子批等，最新更加推串燒站，小朋友一定最喜歡，還有廣東炸醬麵、熔岩朱古力，周末亦會加推班尼迪蛋、雪糕新地，低至$88就可以歎到，大滿足。

（圖片來源：langhamhk.buys.hk）

而尖沙咀朗廷酒店TheFoodGallery自助晚餐則以「珍饈百味」為主題，以可持續海鮮為靈感，必食蒜蓉粉絲蒸波士頓龍蝦，還有鮑魚、雪場蟹腳、麵包蟹、青口、瀨尿蝦等，更有多款主廚招牌菜式，如酥皮焗海鮮配蒔蘿醬、海鮮湯、焗酥皮帶子、烤蝸牛酥皮卷等；愛吃甜品的媽媽，記住要試試千層蛋撻、櫻花芝士蛋糕及道明寺櫻餅，亦有孩子最愛的熔岩朱古力、Mövenpick雪糕。

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【618年中大促限定｜1折低至HK$88/位】自助午餐

平日用餐時段：12:00-14:30；週末：11:30-15:00（適用於6月16日-6月30日，不適用於6月19日-21日）

優惠：

．平日：HK$88/位（原價HK$482/位）

．周末：HK$118/位（原價HK$647/位）

（已包括加一服務費）

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【618年中大促限定｜1折低至HK$158/位】「海續珍味」自助晚餐

用餐時段：18:00-22:00（適用於6月16日-6月30日，不適用於6月19日-21日）

優惠：

．平日：HK$158/位（原價HK$867/位）

．周末：HK$172/位

（原價HK$944/位）（已包括加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【618年中大促限定｜買一送一｜人均低至HK$263/位】自助午餐

使用時段：星期一至五12:00-14:30，星期六日11:30-15:00（不適用於6月19日-21日、7月1日）

優惠：

．星期一至五HK$526/2位，平均HK$263/位

．星期六日HK$706/2位，平均HK$353/位（原價HK$608/位）

（已包括加一服務費）

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【618年中大促限定｜買一送一｜人均低至HK$473/位】「海續珍味」自助晚餐

使用時段：星期一至日18:00–22:00（不適用於6月19日-21日、7月1日

優惠：

．星期一至四HK$946/2位，平均HK$473/位

．星期五至日HK$1,030/2位，平均HK$515/位（原價HK$1,038/位）

（已包括加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【獨家優惠｜週末親子（2成人+1兒童）Dine&Play優惠】自助午餐

使用時段：周末及公眾假期11:30-15:00（最早可使用日期6月27日）

優惠：

．HK$1,101/3位，平均HK$367/位（原價HK$581/位）（已包括加一服務費）

*含親子手作坊（10歲以下小童，約25分鐘）

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【獨家優惠｜週末親子（2成人+1兒童）Dine&Play優惠】「海續珍味」自助晚餐

使用時段：週末及公眾假期18:00-22:00（最早可使用日期6月27日）

優惠：

．HK$1,602/3位，平均HK$534/位（原價HK$827/位）（已包括加一服務費）

*含親子手作坊（10歲以下小童，約25分鐘）

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【獨家優惠｜學生禮遇｜低至5折】自助午餐/「海續珍味」自助晚餐

使用時段：午市12:00-14:30；晚市18:00–22:00

優惠：

．自助午餐：星期一至五HK$248/位（原價HK$482/位）

．「海續珍味」自助晚餐：星期一至四HK$438/位（原價HK$867/位）

（已包括加一服務費）

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【優惠｜銀齡禮遇星期三｜長者專屬67折優惠】自助午餐

使用時段：星期三12:00-14:30

優惠：

．HK$228/位（原價HK$339/位）（已包括加一服務費）

*此優惠只適用於65歲或以上長者

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【優惠｜銀齡禮遇星期三｜長者專屬53折優惠】「海續珍味」自助晚餐

使用時段：星期三 18:00-22:00

優惠：HK$288/位（原價HK$548/位）（已包括加一服務費）

*此優惠只適用於65歲或以上長者

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月16日12:00至6月22日23:59

用餐日期：2026年6月15日至7月31日

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號TheFoodGallery

．免費泊車：客人凡惠顧並淨消費滿HK$400，可享一小時免費泊車；淨消費滿HK$800或以上，可享最多兩小時免費代客泊車服務。受酒店相關條款及細則約束

．周末特別活動：親子手作坊（10歲以下小童，用餐時段現場報名，約25分鐘一節）

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