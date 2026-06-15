618優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一 疊加優惠碼低至$155歎即開生蠔 晚餐歎波士頓龍蝦

各位生蠔控要留意，今日（15日）沙田萬怡酒店自助餐推出618優惠，買一送一再疊加優惠碼，自助午餐低至$155即可歎即開生蠔，還可大歎烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉、牛板腱涮涮鍋等；自助晚餐更有波士頓龍蝦、鱈蟹腳、紅白酒無限任飲！即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

618優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一 疊加優惠碼最高再減$168

沙田萬怡酒店現正推出「澳洲 36° South 牛肉盛宴」。平日自助午餐有多款冰鎮海鮮，包括季節限定新鮮即開生蠔、白蜆、紐西蘭青口、小白蝦，也有三文魚、八爪魚、吞拿魚刺身及各式壽司等，周末自助午餐更有油甘魚；喜歡吃牛的爸媽可盡情歎南澳洲36°金獎牛精選：烤澳洲 MB2+ 牛肩胛肉、澳洲 MB2 牛板腱涮涮鍋、椰香咖喱燴澳洲牛面肉。周末則加入澳洲牛漢堡牛油果沙律。甜品則有自製豆腐花、焗楊梅芝士餅、蜜瓜碧螺春奶凍，周末更有蜜糖枇杷果金寶，以及特飲、啤酒任飲呢！

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$166.5歎生蠔（圖片來源：KKday）

而自助晚餐亦會有季節限定新鮮即開生蠔，還有波士頓龍蝦、雪場蟹腳、麵包蟹、油甘魚刺身；牛魔王就要盡情食南澳洲36°金獎牛精選：烤澳洲 MB2+ 牛肩胛肉、烤澳洲 MB2 牛臀肉蓋、薄燒澳洲牛頸脊配香蔥及松露油、澳洲 MB2 牛板腱涮涮鍋。甜品更會有即製梳乎厘班戟，朱古力噴泉，更有紅酒、白酒、清酒、生啤任飲呢！

（圖片來源：KKday）

7月份將推出「東南亞風味巡禮自助餐」，平日中午自助餐除了有新鮮即開生蠔、白蜆、翡翠螺、紐西蘭青口、小白蝦，亦有意大利火腿及風乾黑椒牛肉、挪威煙三文魚、烤澳洲 36°SouthMB2+ 牛肩胛肉，也可食勻東南亞美食，如越式香茅雞扒、雜錦沙嗲串配花生汁、泰式炒金邊粉、越式牛肉湯麵、精選中式點心，還有自製豆腐花、桂花酒釀磁粑、楊枝甘露椰子布甸、紅薯撻及任飲特飲。

7月份將推出「東南亞風味巡禮自助餐」（圖片來源：KKday）

而自助晚餐子除了有最強冰鎮海鮮： 新鮮即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈蟹腳、麵包蟹、翡翠螺，亦有現點現切與即煮 烤澳洲36°SouthMB2+牛肩胛肉、香煎鵝肝配黑醋汁、即煮大頭蝦冬蔭功湯及泰式煎蠔仔餅，亦有多款東南亞熱食，如泰式紅咖喱牛肋條、馬來肉骨茶，加上人氣限定甜品，包括即製斑蘭梳乎厘班戟、杜拜開心果慕絲蛋糕、榴槤乳酪慕絲蛋糕，更有紅白清酒及啤酒無限暢飲，爽！

（圖片來源：KKday）

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【買一送一｜618限定優惠碼】自助午餐

用餐時段：平日用餐時段12:00-14:30；周末用餐時段12:00-15:00- 父親節6月20-21日11:30-13:15 / 13:45-15:30

優惠：成人HK$478起/2位，平均HK$239起/位

*輸入買一送一專屬優惠碼【618MOMO】疊加減HK$168後，HK$310起/2位，低至HK$155起/位

*輸入無門檻優惠碼【STMM50】後，HK$428起/2位，低至HK$214起/位（原價成人HK$438/位）

（費用不包括一加服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【買一送一｜618限定優惠碼】自助晚餐

用餐時段：平日18:00-21:30；父親節6月21日17:30-19:30/20:00-22:00

優惠：成人HK$886起/2位，平均HK$443起/位

*輸入買一送一專屬優惠碼【618MOMO】疊加減HK$168後，HK$718起/2位，低至HK$359起/位

*輸入無門檻優惠碼【STMM50】後，HK$836起/2位，低至HK$418起/位（原價成人HK$812/位）

（費用不包括一加服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【2大1小家庭套票｜618限定優惠碼】自助午餐【父親節適用】

父親節用餐時段：6月20-21日 11:30-13:15/13:45-15:30

優惠：HK$759/3位，平均HK$253/位

*輸入無門檻優惠碼【STMM50】後，HK$709/3位，低至HK$236.3起/位（原價HK$1,555/3 位）

（費用不包括一加服務費）

*套餐包含：2大1小（3-11歲）家庭套票

購買連結：＞＞按此＜＜

【2大1小家庭套票｜618限定優惠碼】自助晚餐【父親節適用】

平日用餐時段：18:00-21:30；父親節6月21日：17:30-19:30/20:00-22:00

優惠：平日：HK$1,020起/3位，平均HK$340/位（原價HK$2,139起/3位）；周末：HK$1,095起/3位，平均HK$365/位（原價HK$2,292起/3位）

（費用不包括一加服務費）

*輸入無門檻優惠碼【STMM50】後，平日 HK$970起/3位，平均HK$323.3/位；周末 HK$1,045起/3位，平均HK$348.3/位

*套餐包含：2大1小（3-11歲）家庭套票

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月15日 12:00 至6月21日 23:59

用餐日期：2026年6月16日至7月31日

地址：新界沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓 MoMoCafé

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