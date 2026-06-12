沙田帝都酒店自助餐限定1折 $41歎焗蠔/長腳蟹 自助晚餐$70無限量任食生蠔｜618優惠

618優惠｜親友會面，人人口味不同，除了選擇酒樓中菜，菜式選擇多多的自助餐就是最佳選擇。於酒店自助餐界超人氣的沙田帝都酒店柏麗廳自助餐，今日（12日）有618限定1折優惠，$41即可任食蒜蓉焗蠔、澳洲燒西冷、北海道白樺豚壽喜燒，實在抵過「茶記」！自助晚餐同樣有618優惠，只需$70即可無限量任食生蠔，更可任飲紅白酒、氣泡酒、Cocktail及Mocktail。即趁優惠快快預訂！

618優惠｜沙田帝都酒店自助餐1折 低至$41

「澳洲燒西冷、北海道白華豚壽喜燒、蒜蓉焗蠔」平日自助午餐可任食北海道白樺豚壽喜燒，蒜蓉焗蠔，燒牛肉。「環球海鮮、美國極黑牛鐵板燒」週末自助午餐則有即煮美食站之餘，更有各款海鮮包括刺身，亦有養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等，還有人氣即焗傳情達意心太軟、Mövenpick雪糕、牛乳布甸。

（圖片來源：KKday）

而「環球海鮮、美國極黑牛鐵板燒」自助晚餐有各式環球海鮮及鮮美刺身，還有即叫即燒美國極黑牛鐵板燒，滋補暖胃的養生燉湯亦是必吃！甜品則有即焗傳情達意心太軟、Mövenpick雪糕等。至於「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐有齊午市一系列豐富菜式外，更有日本和牛、龍蝦、蟹腳等。日本和牛更有多款烹調方式，如鐵板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司等，紅燒花膠鮑魚鴨掌花菇一品鍋亦是一絕，必定有一款啱你口味！

（圖片來源：KKday）

另有生蠔於星期一至五（公眾假期除外）19:00推出，星期六，日及公眾假期則由17:00開始供應；而龍蝦於星期一至五（公眾假期除外）19:30推出，於19:00開始每人派發一隻龍蝦至餐桌。星期六，日及公眾假期則17:00-22:00晚市特定時間供應。晚還更無限供應紅酒、白酒、氣泡酒、果汁、冷泡茶、咖啡等，也有Cocktail Station，可任飲即時製作的Cocktail及Mocktail。（「美國極黑牛鐵板燒平日自助晚餐」星期一至五（公眾假期除外）時段沒有生蠔、龍蝦、鴨肝、日本和牛供應）

（圖片來源：KKday）

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【618年中大促限定｜1折低至HK$41/位】「美國極黑牛鐵板燒」平日自助晚餐

用餐優惠：17:00-19:00

優惠：HK$41/位（原價 HK$405/位）（現場另收原價加一服務費）

使用日期：星期一至四

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【618年中大促限定｜1折低至HK$70/位】「長腳蟹・龍蝦・日本和牛盛宴」平日自助晚餐

用餐時間：19:30- 22:00

優惠：HK$70/位

使用日期：星期一至四（原價HK$694/位）（現場另收原價加一服務費）

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【618年中大促限定｜四人同行第四位HK$1｜人均低至HK$140.5/位】自助午餐｜澳洲燒西冷、北

海道白華豚壽喜燒、蒜蓉焗蠔、即焗心太軟｜週末限定無限量生蠔、環球海鮮、美國極黑牛鐵板燒

用餐時間：星期一至五12:00-14:30；星期六日及公眾假期11:30-14:00

優惠：

．星期一至五：首3位HK$187/位，第4位HK$1，人均140.5/位（原價 HK$275/位)

．星期六日及公眾假期：首3位HK$290/位，第4位HK$1，人均217.75/位（原價HK$526/位）

（現場另收原價加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【618年中大促限定｜四人同行第四位HK$1｜人均低至HK$173.5/位】「美國極黑牛鐵板燒」自助

晚餐

用餐時間：17:00-19:00

．星期一至五：首3位HK$231/位，第4位HK$1，平均HK$173.5/位（原價HK$405/位）

．星期六日及公眾假期：首3位HK$333/位，第4位HK$1，平均HK$250/位（原價HK$584/位）

（現場另收原價加一服務費）

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【618年中大促限定｜四人同行第四位HK$1｜人均低至HK$297.3/位】「長腳蟹・龍蝦・日本和牛盛宴」自助晚餐

用餐時間：19:30-22:00

優惠：

．星期一至四：首3位HK$396/位，第4位HK$1，平均HK$297.3/位（原價HK$694/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕：首3位HK$419/位，第4位HK$1，平均HK$314.5/位（原價HK$734/位）

（現場另收原價加一服務費）

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【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$263/位】「美國極黑牛鐵板燒」週末自助午餐

用餐時間：星期六日及公眾假期11:30-14:00

優惠：HK$526/2位，平均HK$263/位（原價HK$526/位）（現場另收原價加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$292/位】「美國極黑牛鐵板燒」週末自助晚餐

用餐時間：星期六日及公眾假期17:00-19:00

優惠：HK$584/2位，平均HK$292/位（原價HK$584/位）（現場另收原價加一服務費）

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【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均低至HK$347/位】「長腳蟹・龍蝦・日本和牛盛宴」自助晚餐

優惠：18:00-22:00時段：

．星期一至四HK$734/2位，平均HK$367/位（原價HK$734/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕HK$784/2位，平均HK$392/位（原價HK$784/位）

19:30-22:00 時段：

．星期一至四HK$694/2位，平均HK$347/位（原價HK$694/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕HK$734/2位，平均HK$367/位（原價HK$734/位）

（現場另收原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月12日12:00至6月18日23:59

用餐日期：2026年7月1日至7月31日

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓

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