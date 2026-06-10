九龍海逸君綽酒店無限時點心小菜放題1折 $59食足4個鐘加送避風塘炒蟹｜618優惠

喜歡吃點心與中式懷舊菜的朋友要留意，性價比極高的九龍海逸君綽酒店海雲天點心放題下午茶再度推出喇！可以低至$128的優惠價歎足120分鐘，數十款點心任揀！更有618優惠限定1折，避風塘盛宴晚市只需$59，就可食足240分鐘，惹味的豉椒炒蜆、椒鹽魷魚鬚、避風塘海蝦任君選擇，還送

每位半隻避風塘炒蟹、4位同行加送脆皮燒鵝皇！優惠開放預訂至6月30日，book定位去慢慢歎！

618優惠｜九龍海逸君綽酒店海雲天無限時點心放題1折

「避風塘與大牌檔盛宴｜無限時點心小菜放題」可以最長歎足240分鐘，即4個鐘！除了限量供應的靈魂主打避風塘炒蟹（每位半隻，小童除外）、4位同行加送脆皮燒鵝皇（例）外，還有無限量追加的各式招牌菜，如火焰金薯牛柳粒、豉椒炒蜆、椒鹽魷魚鬚、避風塘海蝦、避風塘牛肋條、煎釀三寶、椒鹽琵琶豆腐、酸菜魚等；亦有脆皮燒腩仔、三叔公碌鴨、豉椒炒鵝腸、生炒骨等惹味小菜，加上多款懷舊主食，如乾炒牛河、脆卜卜煎腸粉、椒鹽魚肉燒賣，與蟹籽燒賣皇、海雲天蝦餃皇、蜂巢炸芋角、懷舊糯米包、大排檔炸雲吞等一系列點心，更有無限量啤酒、汽水、生磨芝麻糊、焗西米布甸，絕對超值！

（圖片來源：KKday）

而「120分鐘點心放題」款式選擇亦甚多，必點蟹子燒賣皇、海雲天蝦餃，蠔皇叉燒包、杏汁鮮竹卷、臘味糯米包、千層馬拉糕、干蒸牛肉賣等懷舊點心亦有齊，還有紅棗糕、蛋黃蓮蓉包、菠蘿叉燒酥、香煎蘿蔔糕、大排檔雲吞、椒鹽魚肉燒賣，以及一系列經典腸粉，包括韭黃鮮蝦腸、街邊混醬腸粉、蜜汁叉燒腸，喜歡吃甜點又可選紅棗糕、香滑脆奶卷、布蕾千層葡撻、奶皇煎堆仔、生磨芝麻糊、番石榴金露與懷舊蛋花大菜糕，120分鐘盡情食，大滿足！

（圖片來源：KKday）

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【618年中大促限定｜1折】晚市｜無限時點心小菜放題

用餐時間：18:00-22:00

優惠：HK$118/2位，平均HK$59/位（原價HK$598/位）（堂食另收每位茶芥及原價加一服務費，於現場支付餐廳）

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【618年中大促限定｜第二位+HK$61.8｜即HK$329/2位｜人均HK$164.5】午市｜無限時點心小菜放題

用餐時間：11:00-15:00

優惠：第一位HK$268，第二位+HK$61.8，共HK$329/2位，平均HK$164.5/位（原價HK$598/位）（堂食另收每位茶芥及原價加一服務費，於現場支付餐廳）

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（圖片來源：KKday）

【618年中大促限定｜成人HK$188/位】午市｜無限時點心小菜放題

用餐時間：11:00-15:00

優惠：成人HK$188/位

*4 位同行加送脆皮燒鵝皇（例）

（原價HK$598/位）（堂食另收每位茶芥及原價加一服務費，於現場支付餐廳）

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【618年中大促限定｜低至HK$248/位】晚市｜無限時點心小菜放題

用餐時間：18:00-22:00

優惠：

．平日星期一至五（假期除外）HK$248/位

．星期六日及公眾假期HK$278/位

*4 位同行加送脆皮燒鵝皇（例）

（原價HK$598/位）（堂食另收每位茶芥及原價加一服務費，於現場支付餐廳）

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（圖片來源：KKday）

【獨家優惠｜下午茶時段｜低至43折】120分鐘點心放題

用餐時間：14:00入座

優惠：HK$256/2位，平均HK$128/位（原價HK$296/位）（堂食另收每位茶芥及原價加一服務費，於現場支付餐廳）

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【獨家優惠｜午市時段｜驚喜半價】120分鐘點心放題

用餐時間：11:00/12:00/13:00入座）

優惠：HK$296/2位，平均HK$148/位（原價HK$296/位）（堂食另收每位茶芥及原價加一服務費，於現場支付餐廳）

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優惠詳情：

優惠期(預訂期)：2026年6月9日15:00至6月16日23:59

用餐日期：2026年6月10日至6月30日

地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓（港鐵黃埔站D2出口，步行約4分鐘）

*優惠只限堂食，不可與其他優惠同時使用

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