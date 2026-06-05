尖沙咀太子酒店自助餐低定1折 低至$36歎澳洲西冷、自助晚餐$255任食阿拉斯加帝王蟹｜618優惠

618優惠｜不少孩子都快完成期末考，是時候為他們安排豐富的節目去迎接暑假！若小朋友已開始「半天」上學時間表，不妨帶他們去尖沙咀一站式玩樂，爸媽可以去shopping，孩子也可以去香港樂高探索中心等放電，又可跟小朋友到西九文化區走走參觀展覽。出發玩樂前，可以以快閃優惠價歎個太子酒店自助，618優惠限定1折就可入手，即低至$39就可以舒舒服服食足3小時，還可以優惠碼購買低至$255的自助晚餐，大歎阿拉斯加帝王蟹，即睇自助餐優惠快搶連結！

618優惠｜尖沙咀太子酒店自助餐低定1折

「平日半自助午餐」除了有精選自助頭盤，還包一款主食，主食選擇多樣化，如印式羊肉咖喱拼盤配烤餅、鐵板鱸魚扒定食、燒澳洲西冷配燒椰菜花、泰式辣椒膏炒海鮮配白飯、日式鰻魚定食、日式雜錦壽司定食、韓式海鮮煎餅配白飯、泰式辣椒膏炒海鮮配白飯、日式牛肉飯定食等，各國美食一一齊備，亦有素菜可供選擇，大小朋友一樣啱食。

（圖片來源：KKday）

至於「炙燒阿拉斯加帝王蟹龍蝦自助晚餐」最啱海鮮控爸媽，有多款冰鎮海鮮供應，如龍蝦、雪蟹、海蝦、蜆、青口，刺身選擇亦豐富，如三文魚、吞拿魚、甜蝦、劍魚等，還有即席烹調的烤阿拉斯加帝王蟹、燒澳洲牛肉配燒肉汁、燒三文魚、燒鮑魚香葱醬、鐵板龍蝦鉗、鴨肝日式什錦飯、咖喱海蝦和鮑魚、天多利小魷魚、黃咖喱蝦；熱葷也非常多選擇，如印式香烤魚配烤餅、韓式炸雞、泰式炒海鮮等。記住留肚子吃甜品，必試太子酒店藍莓芝士蛋糕、栗子忌廉蛋糕、朱古力魔鬼蛋糕，小朋友必食香蕉船，更有冰鎮果汁、罐裝飲品、熱香茅飲品和DIY飲品呢！

（圖片來源：KKday）

而「周末海鮮早午餐」亦有冰鎮海鮮，可任食麵包蟹、雪蟹、海螺、海蝦、青口，也有即席烹調的燒澳洲牛肉配燒肉汁及芥末、香辣烤三文魚、黑松露奶油醬長通粉、泰式炒金邊粉、泰式船麵配肉丸、沙嗲牛肉/雞肉沙嗲醬；甜品亦有太子酒店藍莓芝士蛋糕，也有清新的綠茶芝麻豆腐蛋糕、水果啫喱杯、白朱古力覆盆子慕斯杯、牛奶奶凍杯。

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【618年中大促限定｜激減1折｜輸入優惠碼「618SVY」】SAVVY平日半自助午餐

用餐時間：12:00- 15:00

優惠：HK$36/位（原價HK$361/位）（已包括原價加一服務費）

．適用：星期一至五（公眾假期除外）

．最早使用日期：2026年6月6日

購買連結：＞＞按此＜＜

【618年中大促限定｜超值5折｜輸入優惠碼「SAVVY68」即減HK$68】SAVVY平日半自助午餐

用餐時間：12:00- 15:00

優惠：HK$197/位，輸入優惠碼【SAVVY68】後：HK$129/位（原價HK$361/位）（已包括原價加一服務費）

．適用：星期一至五（公眾假期除外）

．最早使用日期：2026年6月6日

購買連結：＞＞按此＜＜

【618年中大促限定｜超值5折｜輸入優惠碼「SAVVY68」再減HK$68】SAVVY炙燒阿拉斯加帝王蟹龍蝦自助晚餐

用餐時間：18:30-22:00

優惠：HK$467/位，輸入優惠碼【SAVVY68】後：HK$399/位（原價HK$856/位）（已包括原價加一服務費）

適用：星期三至六及公眾假期前夕

購買連結：＞＞按此＜＜

【618年中大促限定｜超值5折｜輸入優惠碼「SAVVY68」再減HK$68】SAVVY海鮮週末自助早午餐盛宴

用餐時間：11:30- 15:00

優惠：HK$323/位，輸入優惠碼【SAVVY68】後：HK$255/位（原價HK$592/位）（已包括原價加一服務費）

．適用：星期六、日及公眾假期

．最早使用日期：2026年6月7日

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月5日12:00至6月12日23:59

用餐日期：2026年6月5日至7月31日

地址：尖沙咀海港城太子酒店3樓SAVVY

相關文章｜尖沙咀九龍酒店自助餐買一送一低至$191歎蟹腳 附無門檻減$168優惠碼︳618優惠