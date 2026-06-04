尖沙咀九龍酒店自助餐買一送一低至$191歎蟹腳 附無門檻減$168優惠碼︳618優惠

各位海鮮控爸媽要留意，今日（4日）中午12時有尖沙咀九龍酒店自助餐優惠買一送一，更附加618限定優惠碼無門檻減$168，即低至$191便可盡情食蟹腳，自助晚餐更有全新「味遊法國」主題晚餐，可以任食法式龍蝦海龍皇湯、香煎鵝肝、原隻磯煮鮑魚、雪花蟹腳、北海道帶子刺身，小朋友亦低至半價可大歎Mövenpick雪糕！想一次過水滿足一家大小不同口味，就要即刻去入手自助餐優惠喇！

618優惠｜尖沙咀九龍酒店自助餐買一送一低至$191歎蟹腳

喜歡吃海鮮的爸媽，不要錯過尖沙咀九龍酒店倚窗閣全新「味遊法國」主題自助晚餐，重點推介法式龍蝦海龍皇湯，還有清新的法式檸檬青口，亦有一系列冰鎮海鮮，包括原隻日式磯煮鮑魚、雪花蟹腳、加拿大翡翠螺、鮮海蝦、智利藍青口、紐西蘭青口、香草小龍蝦，亦有北海道帶子刺身、阿根廷紅蝦刺身；亦有充浠法國風情的法式燒鴨胸、香煎露絲瑪莉羊扒，再試試紅酒燴牛尾、寶雲酥三文魚、香煎鵝肝、北京片皮鴨、鹽燒牛舌、和牛加州卷、軟殼蟹加州卷，食品款式多不勝數！

（圖片來源：KKday）

而媽媽與小朋友最關注的甜品方面，就有法式焦糖燉蛋、芒果拿破崙千層酥、蛋白檸檬撻、法式開心果費蘭蛋糕，於每晚8時15分更有火焰雪山！媽媽亦可歎多碗養生湯，主打材料有花膠、鮮人參、紅棗、姬松茸等，滋潤一下身心。

（圖片來源：KKday）

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至於自助午餐則有冰鎮海鮮如雪花蟹腳、鮮海蝦、磯煮鮑魚，還有雜錦刺身、生滾海鮮粥、煙刁草三文魚碟伴檸檬、碧綠翡翠炒海鮮及即切烤肉，也有不少養生膳食，將會輪流供應野生姬松茸燜雞、日本山藥蒸鮮排骨、養生湯，小朋友必大歎多達9款Mövenpick雪糕，媽媽就當然要來碗南北杏桃膠雪耳糖水補一補喇！

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃｜618限定重磅優惠碼｜成人買一送一｜兒童、長者低至半價】自助晚餐

供應時段：星期一至日及公眾假期18:00-21:30；

父親節（6月19-21日）：首輪17:00-19:30；次輪20:00-22:30

用餐時間：18:00- 21:30

優惠：成人HK$910起/2位，平均HK$455起/位，兒童（4-11歲）及長者（60歲或以上）HK$335/位

*輸入優惠碼【618KLB】減HK$168後：成人2位HK$742起，平均HK$371起/位

*輸入優惠碼【KOWLN80】減HK$80後：成人2位HK$830起，平均HK$415起/位

（原價成人HK834起/位，兒童及長者HK$614起/位）（已包括加一服務費）

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【獨家快閃｜618限定重磅優惠碼｜成人買一送一｜兒童、長者低至半價】自助午餐

供應時段：星期一至日11:30-14:30

父親節（6月19-21日）：首輪11:00-13:15；次輪13:45-16:00

用餐時間：11:30- 14:30

優惠：成人HK$550起/2位，平均HK$275起/位，兒童（4-11歲）及長者（60歲或以上）HK$245起/位

*輸入優惠碼【618KLB】減HK$168後：成人2位HK$382起，平均HK$191起/位

*輸入優惠碼【KOWLN80】減HK$80後：成人2位HK$470起，平均HK$235起/位

（原價成人HK$504起/位，兒童及長者HK$449起/位）（已包括加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【獨家快閃｜618限定重磅優惠碼｜成人買二送二｜兒童、長者低至半價】自助晚餐

供應時段：星期一至日及公眾假期18:00-21:30；

父親節（6月19-21日）：首輪17:00-19:30；次輪20:00-22:30

用餐時間：18:00- 21:30

優惠：成人HK$1,820起/4位，平均HK$455起/位，兒童（4-11歲）及長者（60歲或以上）HK$335起/位

*輸入優惠碼【618KLB】減HK$168後：成人4位HK$1,652起，平均HK$413起/位

*輸入優惠碼【KOWLN80】減HK$80後：成人4位HK$1,740起，平均HK$435起/位

（原價成人HK$834/位，兒童及長者HK$558）（已包括原價加一服務費）

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【獨家快閃｜618限定重磅優惠碼｜成人買二送二｜兒童、長者低至半價】自助午餐

供應時段：星期一至日11:30-14:30；

父親節（6月19-21日）：首輪11:00-13:15；次輪13:45-16:00

用餐時間：11:30- 14:30

優惠：成人HK$1,100起/4位，平均HK$275起/位，兒童（4-11歲）及長者（60歲或以上）HK$245起/位

*輸入優惠碼【618KLB】減HK$168後：成人4位HK$932起，平均HK$233起/位

*輸入優惠碼【KOWLN80】減HK$80後：成人4位HK$1,020起，平均HK$255起/位

（原價成人HK$504/位，兒童及長者HK$408）（已包括原價加一服務費）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月4日12:00至6月10日23:50

使用日期：2026年6月5日至7月31日

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣

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