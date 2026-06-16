哈羅小獅幼稚園以兒童為本課程 幼稚園面試看這兩大特質 升哈羅香港有優先取錄權？｜香港幼稚園

香港幼稚園｜零至六歲是大腦發育最迅速時期，適齡的啟發性活動，能激發孩子的思考力與潛能，因此幼兒教育對孩子的成長進程非常重要。位處東九龍的哈羅小獅幼稚園（Harrow Little Lions Kindergarten，下稱哈羅小獅），乃為三至五歲（K1至 K2）幼兒而設的私立幼稚園，由2025年8月開校至今，即將迎來一周年。

香港幼稚園｜哈羅小獅幼稚園以兒童為本「小獅子課程」

哈羅小獅以英式教育為基礎，採用專為香港、中國內地和泰國所有AISL哈羅學校設計的「小獅子課程」（LLC），教學理念以兒童為本，着重培養學生的好奇心、創造力及終身學習的興趣。幼稚園以英語為主要教學語言，每周設有一小時的普通話課程，雙語並重。由於是全日制，校園設有自家廚房，每天為小獅子提供營養午餐，半小時的午餐時間也順道訓練小獅子的自理能力，曾有家長反映，孩子入學後用餐習慣明顯改善。

香港幼稚園｜哈羅小獅幼稚園特設Reading times，大家安靜看圖書。（圖片來源：《親子王》）

環觀2萬多平方尺、為早期教育而設的兩層校園，採開揚式設計，二樓中庭設有戶外活動空間，部分課室設有活動式趟門，可因應需要而隨時拉開趟門，將不同主題的課室合而為一，既能擴大學習及玩樂空間，也為小獅子增加社交機會，不同年級的同學仔，都有機會認識及相處。

enjoy！（圖片來源：《親子王》）

哈羅小獅K2學生升小表現滿意 面試要看這兩特質

既屬哈羅之一員，家長當然最關心哈羅小獅是否直升哈羅香港國際學校（Harrow International School Hong Kong，下稱哈羅香港）？哈羅小獅幼稚園市場及收生部總監李瑞琳（Shirmy）表示：「我們不是直升，不過本校的K2學生有優先取錄權，會早於校外生在幼稚園內進行Year 1評估，家長毋須特地遞交申請表格或奔波面試。不過，孩子仍須通過校內評估並達標才會獲取錄，而今年K2學生，不少人成功入讀哈羅香港Year 1，或獲其他國際學校取錄，升小表現滿意。」

不同主題的課室（圖片來源：《親子王》）

至於哈羅小獅的收生面試就只設一輪，會以小組形式進行，Shirmy說面試會分為兩部分，第一部分會玩積木或桌遊，面試生也會合作完成簡單的task，第二部分會由老師發問一些關於面試生的問題，例如「你的名字？誰陪你來呢？坐甚麼交通工具？」等。「來面試的都是幼兒，所以不會發問一些學術性問題；我們更着重面試生的英語能力，如能否跟老師順利溝通？此外，也會重視小朋友的協作能力 —— 看他們與其他小朋友合作是否順暢便可知一二。」

哈羅小獅幼稚園市場及收生部總監李瑞琳（Shirmy）（圖片來源：《親子王》）

天馬行空的創作課（圖片來源：《親子王》）

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