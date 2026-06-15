YMCA歷奇樂園繩網體驗 $63玩8大主題繩網 挑戰飛索橫渡+極速降落｜親子好去處

親子好去處｜孩子在成長過程中有無數的未知挑戰，透過好玩的繩網挑戰，不但助孩子克服對高度的恐懼，更能鍛煉手腳協調、專注力與身體平衡，成功挑戰更可有助小朋友建立自信心，獲得滿滿的成功感。位於葵涌的YMCA歷奇樂園，為慶祝香港中華基督教青年會成立125周年，推出了「125同行挑戰」限時優惠。由即日起至2026年底，逢星期六參與YM-ADVENTURE歷奇樂園的指定主題繩網體驗，親子同行（1位家長+1位小朋友）只需$125，人均$63相當抵玩，更有專業教練指導！即睇活動詳情與報名方法，跟孩子去一起挑戰8大主題繩網。

親子好去處｜YMCA歷奇樂園限時優惠 加$5爸媽齊挑戰

「YM-ADVENTURE x Happiness 125 同行挑戰」於即日起至12月31日期間，將舉辦「125同行挑戰」限時優惠，親子一同參與「歷奇樂園」指定主題的繩網體驗，可享有$125/2人（即平均每位只需$62.5）的周年限時優惠，讓家長可透過陪伴，解鎖小朋友的125%的勇氣。活動共設有兩種參與方案以供選擇：

親子好去處｜YMCA歷奇樂園限時優惠 「YM-ADVENTURE x Happiness 125 同行挑戰」（圖片來源：YWCA）

方案 A：100% 的後勤守護

​費用： $120/人

​角色： 最強後援（家長的陪伴）

體驗： 在地面特定區域為孩子打氣、捕捉精彩瞬間、共享活動氣氛。

​適合： 傾向在地面給予情感支持，紀錄孩子突破自我的每一刻。

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方案 B：125% 的同行力量（周年熱烈推薦）

​費用： $125/2人（象徵 YMCA 125 周年的同行承傳）

​角色： 最佳拍檔（親子共同參與）

​體驗： 只需 +$5，您將與孩子一同穿戴專業安全裝備，共同踏上歷奇設施。在繩網上握住彼此的手，共同解決難關。

（圖片來源：YWCA）

8大主題歷奇繩網 挑戰不同關卡

活動將逢星期六舉辦，YM-ADVENTURE歷奇樂園內的8個不同主題的歷奇繩網體驗會於不同時段進行，為了保障參加者的安全，各項歷奇設施有年齡及身高限制，家長可為孩子挑選合適的去挑戰。

（圖片來源：YWCA）

主題歷奇繩網1：蜥蜴攀爬挑戰

參加者要模擬蜥蜴攀爬的動作，運用四肢力量及左右兩側輔助握把，挑戰攀爬10米高的牆壁。

適合年齡：參加者須年滿7歲並高於130厘米以上，未滿150厘米的參加者需由家長陪同參與

活動時段：09:00–10:00

主題歷奇繩網1：蜥蜴攀爬挑戰（圖片來源：YWCA YouTube截圖）

主題歷奇繩網2：合力攀登挑戰

考驗團隊合作，參加者需要利用特製的塑膠棍作為握把，在設有孔洞的垂直牆壁上進行插棍攀爬。

適合年齡：參加者須年滿7歲高於150厘米以上

活動時段：10:00–11:00

主題歷奇繩網2：合力攀登挑戰（圖片來源：YWCA）

主題歷奇繩網3：緣繩下降挑戰

使用專業繩索和裝備，沿著垂直表面進行繩降或滑降，體驗從高空降落的刺激感。

適合年齡：參加者須年滿7歲並高於130厘米以上，未滿150厘米的參加者需由家長陪同參與

活動時段：11:00–12:00

主題歷奇繩網3：緣繩下降挑戰（圖片來源：YWCA）

主題歷奇繩網4：4關 Lv.1 繩網體驗

於離地 9 米的高度通過不同的繩網站點，包括高空橫梁、空中行走、平行三角、空中橫渡、高空探球。

適合年齡：參加者須年滿7歲高於150厘米以上

活動時段：14:00–15:00

主題歷奇繩網4：4關 Lv.1 繩網體驗（圖片來源：YWCA）

主題歷奇繩網5：4關 Lv.2 繩網體驗

於離地 6 米的高度挑戰不同站點，包含貓行通道、野餐通道、忍者之行及蜘蛛橫行。

適合年齡：參加者須年滿7歲高於150厘米以上

活動時段：15:00–16:00

主題歷奇繩網6：5關 Lv.3 繩網體驗

於離地9米的高度通過更高難度的站點，包括高空橫梁、空中行走、平行三角、空中橫渡及高空探球。

適合年齡：參加者須年滿7歲高於150厘米以上

活動時段：12:00–13:00

主題歷奇繩網7：飛索橫渡挑戰

本港首個市區飛索橫渡體驗。參加者利用滑輪和鋼索從 10 米高處快速滑行 60 米距離、飛越足球場，感受時速約 28 至 35 公里的翱翔快感。

適合年齡：參加者須須年滿 12 歲、身高150厘米以上且體重35公斤以上

活動時段：16:00–17:00

主題歷奇繩網7：飛索橫渡挑戰（圖片來源：YWCA）

主題歷奇繩網8：極速降落挑戰

使用特殊裝置從 10 米高處快速下降，體驗類似高空彈跳（Bungee Jump）的重力加速度與離心力。

適合年齡：參加者須須年滿 12 歲、身高150厘米以上且體重35公斤以上

活動時段：17:00–18:00

（圖片來源：YWCA）

*「歷奇樂園—任玩時段」不屬指定主題，並不適用「125 同行挑戰」優惠。

YM-ADVENTURE歷奇樂園體驗日

日期：即日起至12月31日

地址：葵涌葵盛圍32-40號

查詢：2420 0266 / 按此

報名方法：＞＞按此＜＜

*參加活動須登記為YMCA會友（新界會友），於於活動搜尋「主題活動編號」，揀選具「125 同行挑戰 1 對親子」名稱之活動名稱；「125 同行挑戰 1 對親子」包括為 1 名家長 + 1 名小朋友，只需其中一人報名即可，惟家長同小朋友雙方都必須是本會有效會友；亦可親臨報名。

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