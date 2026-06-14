3大樂園門票限定1折 $8暢玩香港海洋公園/JOYPOLISSPORTS $36/深圳Airparty $23｜親子好去處

親子好去處｜默默溫書多月，終於等到期末試完結！未到暑假先興奮，不少爸媽已努力為孩子安排暑假及假日節目！明天（15日）早上10時有3個主題樂園/樂園推出快閃優惠，低至1折即可入手門票！只要輸入轉屬優惠碼，即可$8入手香港海洋公園門票，大、小朋友一樣啱的JOYPOLISSPORTS、深圳Airparty都有低至1折優惠，即睇樂園優惠詳情，mark定時間去搶門票！

親子樂園門票優惠1：香港海洋公園 快閃$8特惠門票

Sanrio Characters粉絲要留意，6個萌爆角色 — Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon，原來於這個冬天「潛入」海洋公園開展奇幻之旅，為大家帶來限定「夢幻海底世界」！

（圖片來源：海洋公園）

一到海洋公園內即要去海濱樂園廣場「Sanrio characters深海夢幻探險」，先幫心儀角色揀選潛水造型與裝備，再跟海洋動物大使穿過夢幻水底隧道，就可與6大角色直達神秘海底城鎮，完成任務還可跟他們打卡呢！

（圖片來源：海洋公園）

而為慶祝Melody出道50周年與Kuromi出道20周年，高峰樂園將設置「My Melody & Kuromi Y2K派對屋」，兩位可愛少女邀請大家來參加他們的超夢幻幻彩Party，入面更有跳舞機給大家show舞技，當然少不了專為打卡而設的party room布置！

（圖片來源：海洋公園）

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全園特別設有18個互動裝置，只要入手「Sanrio characters遊園探險卡」盲包，就可挑戰觸發光影和聲音特效跟Sanrio characters角色互動；亦有多個主題打卡位，如海濱樂園的「巨型彩虹珍珠貝」、海洋列車站前的「發光海底裝置」等，Cinnamoroll、Pompompurin、Hangyodon……一班好朋友更會驚喜現身與大家近距離見面兼影靚相。

（圖片來源：海洋公園）

入夜後不要錯過期間限定的「光影盛夜- Sanrio characters夢幻慶典」，Hello Kitty、My Melody等將會與海洋動物大使現身於大型水幕上，配合舞動噴泉、光影、音樂和特效，效果很震撼呀！同場還有一系列海洋公園 x Sanrio characters聯乘系列限定精品，毛絨公仔、T-Shirt、 不鏽鋼保溫杯、環保袋、化妝袋等，最平$58即可入手，離園前記住去掃貨喇！

（圖片來源：海洋公園）

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【KKday年中大促APP限定｜快閃HK$8特惠門票】香港海洋公園1日入場門票1張

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*使用日期：領取後180天內有效

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*使用日期：即日至2026年6月30日

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香港海洋公園優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月15日10:00至6月21日23:59

使用日期：領取後180天內有效（公園休息日除外）

開放時間：10:00-19:00（建議出發前至官網查詢最新時間）

地址：香港仔黃竹坑道180號

交通：港鐵金鐘站轉乘南港島線至海洋公園站，約4分鐘

*掃描QRcode即可入園，無需列印紙本憑證

親子樂園門票優惠2：JOYPOLIS SPORTS室內遊樂園門票低至$36

親子好去處︳JOYPOLIS SPORTS室內遊樂園必玩3大主題體驗（圖片來源：KKday）

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）香港旗艦店佔地3萬呎，樓高五層的室內遊樂場分為3大主題，合共有超過20個好玩刺激的遊樂項目，大、小朋友一樣啱玩！當中包括有將日本傳統忍者元素與全球大熱的 Ninja Warrior 運動概念完美結合的「忍者道場 NINJA DOJO」，帶領大家進入日本忍者的訓練道場，一考化身為大、小朋友的「現代忍者」的身手與反應，還可體驗手裡劍對戰、劍刃挑戰和忍者訓練等多項活動。

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）香港旗艦店佔地3萬呎！（圖片來源：《親子王》）

未來運動館FUTURE ARENA 超沉浸互動體驗超考體力

結合世界級遊戲與尖端設備的3樓未來運動館FUTURE ARENA，為玩家帶來超沉浸的互動體驗，當中包括有以香港傳奇賽馬「金鎗六十」為靈感的VR賽馬遊戲，大家可化身騎師體驗賽馬的速度感！還有全港首個結合AR技術與攀岩挑戰的「魔幻攀峰」，創造令人驚嘆的虛擬冒險有大中華區首發的「VALO ARENA」，還有東亞首發的「MR動感競技場」，全球首個最多可供六人同時參與的MR遊戲，無需穿戴設備即可投入遊戲世界！

全港首個結合AR技術與攀岩挑戰的「魔幻攀峰」。（圖片來源：《親子王》）

今次《親子王》就派出小小記者率先試玩SONIC Stadium超音鼠競技場及FUTURE ARENA世界頂尖創新運動體驗，小朋友表示三樓未來運動館FUTURE ARENA的「世一馬王傳奇」與「冒險之輪」最考驗體力，而「一二三紅綠燈」玩樂時間雖短（因很易中「地雷」而被out），但過程非常緊張刺激！

「一二三紅綠燈」過程非常緊張刺激！（圖片來源：《親子王》）

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小朋友必玩！超音鼠競技場SONIC STADIUM 設0-12歲兒童區

二樓的超音鼠競技場SONIC STADIUM專為SONIC粉絲和小朋友打造，更首度推出兩大獨家遊樂項目：音速旋風與空中金環大冒險，大、小朋友齊齊化身超音鼠，享受突破極限的快感！ 更有專為 0-12 歲孩子設計的超音鼠全能運動場，小朋友可齊齊上場參與田徑競技，跑完100米再跳遠，還可一起挑戰跨欄，看看誰的運動細胞最強！另外亦有專為0至6歲小朋友而設的Playground區，當然少不了孩子最愛波波池，還有多款適合幼童的運動遊戲。

超音鼠全能運動場（圖片來源：《親子王》）

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【KKday618年中大促限定｜必搶1折】JP超動感全票（120分鐘暢玩）

優惠：HK$36/位（原價HK$360/位）

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優惠：HK$360/組，平均HK$180/位（原價HK$720/組）

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【快閃獨家｜1大1小（4-11歲）】全票＋防滑襪1對

優惠：

．平日HK$550/組，平均HK$275/位（原價HK$610/組）

．週末HK$610/組，平均HK$310.5/位（原價HK$690/組）

- 門票價錢包括1位成人及1位4至11歲兒童＋防滑襪1對

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月15日10:00至8月31日23:59

使用日期：2026年6月15日至9月30日

場次時間：10:30-12:30 / 13:00-15:00 / 15:45-17:45 / 18:30-20:30（2月起 18:30-20:30 的場次只開放星期

五至日及假期）

地址：九龍城啟德體育園運動健康中心G至4樓

* 0-3 歲小童免費；11歲或以下小童須由18歲或以上成人陪同方可進入展館

親子樂園門票優惠3：深圳龍崗Airparty空氣湃運動嘉年華低至1折

位於深圳龍崗區的空氣湃運動嘉年華，是目前深圳最大雙層180,000呎巨型樂園！場內有多達100多項潮玩項目，總共分為12個主題遊戲區！ 當中有4大核心體驗板塊：極限挑戰、科技未來、綜藝狂歡和全球IP，每個板塊都具有獨特的主題和項目，為大、小朋友帶來沉浸式玩樂體驗。同時還有全國首創、顛覆傳統的獨特項目，包括20米高空館的懸空蹦極+彈射起飛、户外真人CS戰場、無人機編隊+坦克機器狗等。

（圖片來源：KKday）

超凡沉浸式科技亮點設施：裸眼7D飛行體驗館 、 VR大空間《噓!莫名之地》（國內首創9D空間聲音交互密室）、 波動AR虛擬競技科技賽、 狼人殺城市聯賽、VR滑翔傘 & F1賽車、360度太空自行車&勇氣梅花樁；

刺激極限挑戰： 4人鞦韆+彈射起飛、戶外卡丁車、瘋狂碰碰車 、極速摩托、Disco 轉 ；

綜藝IP實景還原： 《瘋狂的麥咭》七大闖關主題（如石板、岩石、X闖關、懸崖等）、《Running Man》撕名牌比賽&枕頭大戰；

全球IP主題體驗： 《九龍城寨》超大主題鬼屋（600㎡實景還原）、 《魷魚遊戲》生存挑戰 、 《第五人格》非對稱對抗。

未來競技場：室內匹克球場&壁球館、無人機足球比賽、山體攀岩&斜坡攀岩、無冰冰壺比賽、模擬棒球賽、射箭競技場、實彈射擊&飛碟打靶、彈床灌籃大賽、夜光保齡球館、水上划船賽、滾軸溜冰場 。

（圖片來源：KKday）

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【KKday618年中大促限定｜1折｜輸入優惠碼「APARTY1」】單人平日4小時任玩門票

優惠：HK$235/位，輸入優惠碼【APARTY1】後HK$23/位

*平日適用；只可單次進出

*入場需穿着防滑襪；18歲以下需家長陪同

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【獨家二人同行｜低至HK$269/位】全日任玩門票（平日及周末適用）

優惠：HK$538/組，平均HK$269/位

輸入優惠碼【APARTY50】後，HK$488/組，平均HK$244/位（原價HK$720/組）

*全日不限次進出；平日及周末及公眾假期適用

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【快閃獨家｜親子全日任玩門票（1大1小）｜人均低至HK$184起】

優惠：HK$368起，人均HK$184起

輸入優惠碼【APARTY50】後，HK$318起，人均HK$159起（原價HK$623/位）

-*全日不限次進出；身高150cm（含）以下為兒童票

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月15日10:00至6月21日23:59

最終使用期限：2026年7月31日

營業時間：周末及公眾假期10:00-22:00；星期一至五10:00-20:00

夜場：週末及公眾假期17:30-22:00；星期一至五16:30-20:00

地址：深圳市龍崗區吉華街道三聯社區賽格新城1號101

*本場館暫不接待70歲或以上長者

*入場需穿着防滑襪；館內禁止帶食物及吸煙

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