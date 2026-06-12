永東巴士快閃優惠去澳門低至$8 長隆/深圳華發冰雪/廣州融創熱雪奇蹟車票5折｜親子優惠

親子優惠｜想帶小朋友北上玩樂，過境巴士是方便之選。就如永東巴士有多點上車，又可一上車即到內地指定目的地，去各區的長隆玩樂，又或是深圳華發冰雪、廣州融創熱雪奇蹟玩雪亦可，現在去澳門也可以坐巴士直達。今日（12日）永東巴士又有新優惠，多條熱門路線車票5折，去澳門單程車票更只需$8。即睇永東巴士優惠詳情，早早預訂搶車票！

親子優惠｜永東巴士5折優惠 低至$8去玩澳門玩

永東巴士於香港市區多個上車點直通各大熱門目的地，最方便是無需自行轉車，節省排隊購票時間。購票時記住要提供實名，下單後亦需要二次確認車次狀態，配額有限，售完即止。同時，6月27日起，更新增上下車點，包括港島（灣仔/上環/北角）上下車站點，經深圳灣口岸往來大灣區各站！

（圖片來源：KKday）

早前永東巴士推出現金券優惠一出即售罄，今日（11日）又有新優惠，多條熱門路線車票5折，去澳門玩更低至$8，去深圳華發冰雪熱雪奇蹟、番禺長隆等亦有優惠，爸媽們記住快快入手！

（圖片來源：KKday）

【618年中大促限定｜必搶HK$8】永東巴士香港市區＜往/返＞澳門單程兌換券1張

優惠：HK$8/位（原價HK$180/位）

．使用日期：即日至2026年6月30日

．香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃灣（如心廣場）

．澳門下車點：澳門上葡京酒店、澳門威尼斯人酒店、澳門新葡京酒店

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【618年中大促限定｜1折必搶HK$18】永東巴士香港市區＜往/返＞澳門單程兌換券1張

優惠：HK$18/位（原價HK$180/位）

．使用日期：即日至2026年6月30日- 香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃灣（如心廣場）

．澳門下車點：澳門上葡京酒店、澳門威尼斯人酒店、澳門新葡京酒店

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（圖片來源：KKday）

【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區＜往/返＞澳門單程兌換劵1張

優惠：HK$180/位；輸入5折優惠碼「WTMOJUN12」後HK$90/位（原價HK$180/位）

．使用日期：即日起至2026年9月30日

．每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張

．香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃灣（如心廣場）

．澳門下車點：澳門上葡京酒店、澳門威尼斯人酒店、澳門新葡京酒店

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【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區＜往/返＞廣州花都單程兌換劵1張｜廣州熱雪奇蹟/花都城際酒店

優惠：HK$132/位；輸入5折優惠碼「WTHDJUN12」後HK$66/位（原價HK$140/位）

．使用日期：即日起至2026年6月30日

．每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張

．香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃灣（如心廣場）、沙田希爾頓中心、屯門Vcity、元朗YOHOMALL、啟德體育

園

．花都下車點：廣州熱雪奇蹟（花都融創茂2號門）、花都城際酒店（原聚喜來大酒店）

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（圖片來源：KKday）



【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區＜往/返＞深圳華發冰雪熱雪奇蹟單程兌換劵

1 張

優惠：HK$70/位；輸入5折優惠碼「WTHFJUN12」後HK$35/位（原價HK$70/位）

．使用日期：即日起至2026年6月30日

．每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張- 香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃灣（如心廣場）、沙田希爾頓中心、屯門Vcity、元朗YOHOMALL

．深圳下車點：深圳華發冰雪熱雪奇蹟主入口對出地面P2停車場

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（圖片來源：KKday）

【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區＜往/返＞番禺長隆/番禺廣場單程兌換劵1張

優惠：HK$130/位；輸入5折優惠碼「WTPYJUN12」後HK$65/位（原價HK$130/位）

．使用日期：即日起至2026年6月30日- 每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張

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【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區＜往/返＞清遠長隆/清遠國際酒店/清新美林

酒店單程兌換劵1張

優惠：HK$140/位；輸入5折優惠碼「WTQYJUN12」後HK$70/位（原價HK$140/位）

．使用日期：即日起至2026年6月30日

．每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張

．香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃灣（如心廣場）、沙田希爾頓中心、屯門Vcity、元朗YOHOMALL

．清遠下車點：清遠長隆跨境巴士站（長頸鹿城堡酒店）、清遠國際大酒店、清新美林酒店

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（圖片來源：KKday）

【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區＜往/返＞珠海長隆/珠海人工島單程兌換劵1

張

優惠：HK$150/位；輸入5折優惠碼「WTZHJUN12」後HK$75/位（原價HK$150/位）

．使用日期：即日起至2026年6月30日

．每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張

．香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃灣（如心廣場）

．珠海下車點：珠海長隆企鵝酒店、長隆橫琴灣酒店、長隆馬戲酒店、長隆飛船酒店、珠海人工島

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月12日10:00至6月17日23:59

使用日期：澳門線（618大促限定方案除外）即日至2026年9月30日；其餘各線即日至2026年6

月30日

*各線上下車站點不適用：太子、紅館、中環碼頭、東涌、迪士尼樂園、啟德體育園、香港國際

機場及亞洲國際博覽站

*購票需提供實名，訂單一經確認不做任何變更、退款及取消

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