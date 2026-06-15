北角循道學校舉辦「爆旋陀螺嘉年華」 STEAM同樂日 師生齊落場 「轉」出學習新趣味

近年「爆旋陀螺」的熱潮再度席捲香港，深受一眾小學生歡迎。很多家長或會認為陀螺只是「男孩子的玩具」，但在教育工作者的眼中，這款風靡校園的遊戲，其實蘊含着豐富的科學原理。北角循道學校早前在校內的「STEAM童樂日」中，特別舉辦了一場別開生面的「爆旋陀螺嘉年華」，成功吸引全校師生熱烈參與，連校長、老師都「落場」與學生一同切磋。學校希望透過這個對學生極具吸引力的切入點，實踐「做中學、玩中學」的教育理念，讓小朋友在輕鬆愉快的氛圍中建立科學探究精神。

北角循道學校早前舉辦了一場別開生面的「爆旋陀螺嘉年華」，鄭家明校長「落場」與學生一同切磋。（圖片來源：受訪者提供）

北角循道學校結合潮流與學術 打造「做中學、玩中學」體驗

北角循道學校鄭家明校長分享，學校一直以來都致力推動以學生興趣為本的STEAM教育，並非常重視從生活經驗出發。「早在數年前，學校的教師團隊已參與了有關爆旋陀螺與STEAM學習的工作坊，了解到陀螺不單是一個遊戲，其中更牽涉到許多小學科學課程中的重要原理，很值得推廣。」因此，團隊一直在構思如何將這些學習元素融入遊玩之中。

適逢近年爆旋陀螺熱潮再度興起，學校決定於今年的STEAM童樂日「轉」出學習新趣味，舉辦「爆旋陀螺嘉年華」。鄭校長指出：「我們希望透過這項對學生有絕對吸引力的活動，讓同學們嘗試不同類型的陀螺，一同享受這場陀螺盛宴！」活動除了鼓勵學生自攜心愛的陀螺回校參與外，亦貼心地為未曾接觸過相關活動的同學提供體驗機會。此舉不僅確保每位學生都能參與其中，更能打破班級界限，建立跨年級的「北循人」深厚感情。

北角循道學校的小朋友可以玩住學，自然學得開心又有成效！（圖片來源：受訪者提供）

展板單張解構科學原理 進階「玩家」探索重量分布

活動背後，學校其實精心設計了豐富的學習元素。STEAM統籌麥俊主任分享，團隊期望學生在享受遊戲之餘，也能吸收到知識。為此，校方透過展板和派發小單張，向學生解釋能量的轉換、轉動慣性、旋轉對稱的設計，以及發射器如何透過摩擦力帶動陀螺轉動等基礎科學概念。

STEAM統籌麥俊主任期望學生在享受遊戲之餘，也能吸收到知識。（圖片來源：受訪者提供）

此外，針對一些有「年資」的進階「玩家」同學，活動亦準備了較深層次的內容。例如陀螺可分為攻擊型、防禦型、持久型和平衡型，這些特性完全基於攻擊環、輪盤及軸心底盤的構造差異。麥主任表示，在活動過程中，學生不止是盲目比拼，還需要進行觀察、比較與反思，思考重量分布和結構設計如何直接影響陀螺的表現。這種方式成功將STEAM學習與日常生活連繫起來，有效培養小朋友的科學探究精神和解難能力。

活動過程中，學生不止是盲目比拼，還需要進行觀察、比較與反思，思考重量分布和結構設計如何直接影響爆旋陀螺的表現。（圖片來源：受訪者提供）

推動「from Me to We」 建立正向校園文化

除了學術上的得着，活動還承載着情意發展和品德教育的使命。學校近年積極推動「from Me to We」的倡議，鼓勵同學由個人走向群體。這次嘉年華正好推動同學一同合作與交流，在互動中彼此學習，建立互相欣賞的團隊精神，實踐「我們一起就是最好」的口號。而校方亦十分重視學生的情意發展，鼓勵他們在過程中表達感受、互相支持，成為彼此的學習伙伴。透過清晰的活動規則，學生學會了公平參與的重要性，懂得欣賞他人的表現與付出，從而建立正向的價值觀和和諧的校園文化。

校方近年積極推動「from Me to We」的倡議，鼓勵同學由個人走向群體。（圖片來源：受訪者提供）

跨年級切磋爆旋陀螺 激發無限成就感

活動當天，校園內人頭湧湧，氣氛非常熱烈。不論男女同學、新手或老手，大家都全情投入，甚至連校長和老師也加入戰團，與學生打成一片。最令人欣慰的是，大部份同學都非常投入參與，並不計較輸贏。

現場不少「資深」學生興奮地與同學和老師分享自己的組裝經驗及心得。就讀二年級的許奕謙同學，雖然年紀輕輕，卻已經擁有三年的玩陀螺經驗。他分享道，自己非常喜歡看見陀螺在場上「撞嚟撞去」的刺激感，而且每次對戰贏了都會感到無比高興和有成功感。

對於學校今年舉辦這個活動，許同學直言感到十分驚喜：「因為冇諗過喺學校都可以有機會玩陀螺！」這次是他第一次有機會在校園內與班上同學一起對戰，覺得既開心又特別。在過程中，他不僅驚嘆於有些同學的技術如此厲害，增進了對同儕的了解，更有機會與高年級的學長們一較高下。他興奮地說：「當自己竟然可以贏到學長嘅時候，真係覺得超有成功感！」

就讀二年級的許奕謙同學，雖然年紀輕輕，卻已經擁有三年的玩爆旋陀螺經驗。（圖片來源：受訪者提供）

除了資深的男同學，活動同樣吸引了女同學積極投入。五年級的甘奈兒同學分享，自己玩了爆旋陀螺大約4個月，起初是因為看見哥哥天天在玩，受哥哥邀請試玩後便愛上了這項活動。甘同學透露，當初知道學校要舉辦這個活動時感到非常期待，當天她在學校與其他同學對戰了10盤以上，戰績是「一半贏、一半輸」。甘同學笑言：「贏咗固然好開心，輸咗就更想再玩！我會嘗試調整陀螺嘅結構，或者用其他陀螺再對戰。」更珍貴的是，她感受到勝負以外的校園溫暖：「其他同學會讚我嘅陀螺同技術，而我自己都會去欣賞其他同學嘅陀螺。」

五年級的甘奈兒同學透露，當初知道學校要舉辦這個活動時感到非常期待。（圖片來源：受訪者提供）

爆旋陀螺小玩家分享專業心得 實踐「樂學活用」

在嘉年華中，同學們都展現出小科學家的探究精神與專業知識，紛紛分享玩陀螺的「獨門秘笈」。許同學頭頭是道地解釋，首先發射器拉得越大力、越快，陀螺的攻擊力就會越強；其次是要了解每個陀螺的特性，有些陀螺甚至需要用不同的角度或方向去發射，才能發揮出特別的效果。他更補充，玩家必須認識不同部件的特性，例如不同的軸心會區分為攻擊型、防禦型、持久型或平衡型，「自己可以用心配置唔同嘅組合，反映自己嘅戰鬥風格。」

北角循道學校早前在校內的「STEAM童樂日」。（圖片來源：受訪者提供）

而甘同學亦英雄所見略同，她指出陀螺的組合非常重要，尤其是底部的構造，因此她會堅持使用正版陀螺以確保表現；此外，發射器也是關鍵，使用新版的發射器，可拉射的距離較長，陀螺的轉速也會變得更快。

北角循道學校早前在校內的「STEAM童樂日」。（圖片來源：受訪者提供）

看見同學們如此投入，校方深信從學生的興趣出發，再加以引導，更能啟動他們的內在學習動機，讓學習變得更自然、更持久。這正正體現了教育局課程指引中所提倡的「樂學活用」理念。北角循道學校展望未來會繼續主辦此類型的學習活動，進一步提升學生對科學及創新科技的興趣，讓小朋友在快樂中成長，在遊玩中啟迪潛能。

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