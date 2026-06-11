掌握AI+文字敏銳度 成就未來人才2大關鍵 AI世代下兩個教育重點｜《親子王》新一期精選內容

這是一個AI大時代，由家長到孩子均全力或學習相關知識，努力適應這個數位新世界。面對如此來勢洶洶的潮流，家長難免再次將教育重心押在數理或電腦相關方向，然而，Nvidia行政總裁黃仁勳早前在一個Podcast節目中表示，在這股科技洪流中，「文科生特別是英文系畢業生，未來可能有極佳發展」（大意）。或許我們應該將眼光更開闊，毋須執着文科或理科這二元分法，而是協助孩子裝備自己，成為文理兼備的新人類。

在AI時代 保持人文素養

構思這個題目時，最傷腦筋是找訪問人選。美國有黃仁勳，幸好在香港18區中人口密度最高的觀塘區，找到教育科技初創平台GRWTH的副行政總裁黃思偉（Angus）。Angus本是工程師，後轉職科技界指標Microsoft出任教育事務主管，開始涉足學界做教育科技；後來Angus離職走入本地初創界，這個背景跟家長分享如何在AI時代保持人文素養，實屬最好不過。見證學界推行「數字教育」過程，Angus認為最令人鼓舞是，近年不同學校的投入度都更廣泛更具深度。「個人最欣喜是各科目的老師，都嘗試在不同層面的教學中使用AI，起着帶領學生的作用， 而這一股浪潮跟以往最不同的，還有家長的投入。」AI無處不在，隨着黃仁勳的一番言論，似乎文理兼備的孩子，未來發展將更具優勢，從Angus的角度來看，他提醒家長先不用為孩子定型。Angus指出，時下的學習方式五花八門，知識不再局限在校園，孩子可以透過AI、睇片、上網等（他形容上網是傳統方式），為自己真正感興趣的事吸收知識，即使這些學習過程是碎片化。

教育科技初創平台GRWTH的副行政總裁黃思偉（Angus Wong）（圖片來源：《親子王》）

從海外升學規劃 透析文理平衡

本地家長對子女的升學規劃，不少也放眼海外，其中英國仍然是負笈海外首選。我們從大學選科角度，審視經歷AI洗禮的全球教育趨勢，藉以為孩子現時的教育方向作出合宜規劃。作為富經驗的升學顧問，英識教育升學顧問Iris Cheung，正好就「文理並重」這個世界性教育新趨勢，給家長一些專業意見。

英識教育升學顧問Iris Cheung（圖片來源：受訪者提供）

環顧英國大學的申請，近兩年關於AI的科目特別受歡迎，Iris說：「疫情後的英國大學選科情況，其中Computer Science可說受全球學生歡迎，不止香港學生趨之若鶩，大部分東南亞、印度及非洲的學生，他們都會以Computer Science、人工智能等各方面的科目為首選。想補充一點是，本地尤其是考DSE的學生，如想報讀英國的Computer Science會有點難度，主因是當地大學的要求較高，除了數學還一定要修讀Physics，而數學如只是core math是不足夠，必須同時修讀M1或M2才有機會。」

給家長的信

相信大部分家長出生在沒有電腦及智能手機的年代，但我們的孩子甫出生，卻已是一個充斥各種智能科技的世界，他們熟練運作AI是必然，而家長應該以培養能駕馭AI的子女為己任，以下是兩個教育重點。

學懂問：與其急着找答案，不如先學會問對的問題，鼓勵孩子多想「為甚麼」，引導他們判斷問題該如何解決，而不止是忙於找出正確答案。 生活中學習：日常就是學習的材料，旅遊時學習地理，同時認識歷史文化，讓知識在生活中自然連結。

（AI生成圖片）

想了解更多AI教育重點，就留意今次《親子王》「封面故事」的詳細報道。

從理解世界與年輕人 到打造學生酒店 專訪羅寶文 冀一抹溫柔 改變孩子一生

聽到「學生酒店」一詞，勾起多年前當大學生入住校院周邊的點滴，然而來到當今世代，「學生酒店」已超越「住」的層面，而是按世界走向、學生身心靈所需來建構。聽富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文女士分享創立ASPIRE HOUSE的初心及理念，逐層拆解並細思其中，不難看見她的心思如何細密，又如斯的溫柔 ── 她為宿舍帶來的每一個項目與支援，隨時可以成就學生不一樣的人生。

（圖片來源：《親子王》）

親子美食遊蹤 5大推介

6月份有端午節、父親節，加上臨近畢業季節，經常會跟親朋好友聚餐，想找個地方好好慶祝之餘，小朋友有節目，一家人又可以好好享受飯局，不妨留意今期《親子王》介紹的親子友善餐廳，既有美食、亦有打卡位，還可以增長知識，大、小朋友都自然可「用餐愉快」喇！

（圖片來源：《親子王》）

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