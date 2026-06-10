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香港萬怡酒店海鮮自助餐限定1折 低至$114任食生蠔/冰鎮海鮮/生啤｜618優惠

親子
更新時間：11:12 2026-06-10 HKT
發佈時間：11:12 2026-06-10 HKT

喜愛吃生蠔的爸媽留意，今日（10日）下午3點，位於西環的香港萬怡酒店推出618限定1折自助餐優惠，低至$114即可盡情歎海鮮，還有生蠔及12款Movenpick雪糕，更可無限暢飲生啤！另設父親節6月20-21日早鳥優惠、家庭套票2大1小午餐等，即睇自助餐優惠詳情，快快預約。

618優惠｜香港萬怡酒店海鮮自助餐限定1折

位於西環的香港萬怡酒店MoMo Café推出 全新主題「南洋薰風 · 惹味之夏」，除了雪場蟹腳、新鮮即開生蠔等冰鎮海鮮，還有泰式椰子雞湯、香茅青檸蒸石斑柳、泰式酸辣蝦球、新加坡參巴炒海鮮、馬來西亞燒雞、越式蔗蝦等充滿東南亞風味的美食；現在更有618優惠，限定1折、$114即可大刷一餐！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

另有買一送一快閃優惠，全新兩大一小家庭套票激更低至48折，人均只需$170起可盡情歎美食。另設父親節6月20-21日早鳥優惠、晚市每位成人更奉送即開生蠔兩隻！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【618年中大促限定｜1折】平日海鮮自助晚餐｜任食生蠔・冰鎮海鮮・12款Mövenpick雪糕・任飲生啤
用餐時間：18:30-21:30
優惠：
平日星期一至四HK$114/位（第一位1折HK$57/位＋原價10%服務費HK$57/位）（原價：HK$625/位）（已包括原價加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜四人同行｜人均HK$322起】海鮮自助晚餐｜任食生蠔・冰鎮海鮮・12款Mövenpick雪糕
用餐時間：18:30-21:30
優惠：
．平日星期一至四HK$1,288/4位，平均HK$322/位（原價HK$2,272+10%/4位）
．星期五至日及公眾假期及前夕HK$1,388/4位，平均HK$347/位（原價HK$2,392+10%/4位）
（已包括原價加一服務費）
*四人同行優惠每組包含4位成人同時使用
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜成人買一送一｜人均HK$341起】海鮮自助晚餐｜任食生蠔・冰鎮海鮮・12
款Mövenpick雪糕・任飲生啤
用餐時間：18:30-21:30
優惠：
．平日星期一至四HK$682/2位，平均HK$341/位（原價平日成人HK$625，長者HK$570，兒童HK$427）
．星期五至日及公眾假期HK$718/2位，平均HK$359/位（原價星期五至日成人HK$658，長者HK$605，兒童HK$460）
（已包括原價加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜低至67折｜兩大一小家庭套票｜人均HK$170起】自助午餐｜刺身・冰鎮海鮮・6款Mövenpick雪糕
優惠：
．平日星期一至五HK$508/3位，平均HK$169.3/位（原價HK$758/3位）
．星期六、日及公眾假期HK$648/3位，平均HK$216/位（原價HK$968/3位）（已包括原價加一服
務費）
- 家庭套票包含2位成人及1位3-11歲小童同時使用
- 午市時段：12:00-14:30（平日）；12:30-15:00（週末及假期）
*預訂星期六至日及公眾假期，每位成人奉送即開生蠔兩隻
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜低至48折｜兩大一小家庭套票｜人均HK$270起】海鮮自助晚餐｜任食生蠔
・冰鎮海鮮・12款Mövenpick雪糕（18:30-21:30）
優惠：
．平日星期一至四：HK$809/3位，平均HK$269.7/位（原價HK$1,676/3位）
．星期五至日及公眾假期：HK$848/3位，平均HK$282.7/位（原價HK$1,776/3位）（已包括原價加
一服務費）
- 家庭套票包含2位成人及1位3-11歲小童同時使用
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜【父親節早鳥優惠｜低至7折】自助午餐（12:30-15:00）｜6月20-21日
優惠：
．第一段成人HK$280，長者HK$246，兒童HK$214
．第二段成人HK$266，長者HK$237，兒童HK$214
（原價成人HK$385，長者HK$339，兒童HK$295）（已包括原價加一服務費）
*每位成人奉送即開生蠔兩隻・刺身・冰鎮海鮮・6款Mövenpick雪糕
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜父親節早鳥優惠｜低至65折】海鮮自助晚餐（18:30-21:30）｜任食生蠔・冰鎮海鮮・12款Mövenpick雪糕・任飲生啤｜6月20-21日
優惠：
．成人HK$449，長者HK$413，兒童HK$314（原價成人HK$658，長者HK$605，兒童HK$460）
（已包括原價加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：
優惠期（預訂期）：2026年6月10日15:00至6月16日23:59
使用日期：2026年6月11日至8月31日
自助午餐：12:00-14:30（平日）；12:30-15:00（週末及假期）
自助晚餐：18:30-21:30（星期一至日）
地址：香港西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店MoMoCafé

購買連結：＞＞按此＜＜

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