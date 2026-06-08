海洋公園萬豪酒店自助餐第一位1折 低至$262起歎雪場腳蟹/自助晚餐3.5小時任食波士頓龍蝦 免費玩室內遊樂場｜618優惠

就快考完期終試，不止孩子開心，一眾「陪讀專員」也感到興奮，是時候計劃一下試後活動，大玩特玩！如果想帶小朋友去探大熊貓「家姐」、「細佬」，可以去歎個香港海洋公園萬豪酒店自助餐。今日（8日）有618優惠，第一位1折即可歎多款海鮮，，同行兒童可免費暢玩兒童遊樂天地，即睇快搶連結帶小朋友去慢慢歎喇！

親子優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐第一位1折

環球美饌盛宴自助午餐有多款冰鎮海鮮，如雪場腳蟹、麵包蟹、凍蝦、加拿大青口、大蜆、翡翠螺等，還有芝士拼盤、意大利凍肉腸、煙三文魚等頭盆；而熱門主菜則有燒美國牛板腱扒、比利時豬扒、燒羊腿、泰式南乳燒雞，現場亦有燒味檔以，雪燕灌湯餃、蝦餃燒賣與現煮越南火車頭牛肉湯面也是必試。甜點選擇亦多，如紅桑子瑪德琳蛋糕、柚子蜂蜜蛋糕、斑斕芒果忌廉蛋糕，以及現做的港雞蛋仔、豆腐花及葡撻。

（圖片來源：KKday）

而「熱帶風味自助晚餐」 更有波士頓龍蝦、瀨尿蝦、深海池魚、赤蝦等海鮮，亦有越南、馬來西亞、泰國、新加坡、印尼及印度的正宗特色佳餚，如越南米紙大蝦卷、酸甜柚子青口沙律及馬來式燒牛肉配羅望子醬，還有泰式南乳燒雞、星州胡椒炒大蝦、森巴醬金不換炒蟹、印尼炒飯、越南海鮮及雞咖喱，以及越南火車頭牛肉湯，經典印度香料奶茶及煎捲餅亦是必食！甜品則帶來泰式奶茶慕絲蛋糕、斑蘭芒果忌廉蛋糕及馬來西亞拉茶奶凍等，更有北京片皮鴨及燒美國頂級斧頭牛扒呢！

小朋友還可免費進入兒童遊樂天地玩餐飽！（圖片來源：KKday）

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【618年中大促限定｜第一位1折｜兩位人均HK$261.5】平日自助午餐｜免費進入兒童遊樂天地｜兩位起訂

優惠：第一位成人HK$100/位，第二位成人HK$423/位

（原價成人HK$548/位，兒童HK$284/位）（已包括原價加一服務）

*必須以「成人＋第二位 - 75折」為組合訂購



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【快閃優惠｜成人買一送一】自助午餐｜免費進入兒童遊樂天地

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：HK$598/2位，平均HK$299/位

（原價成人HK$548/位，兒童HK$284/位）（已包括原價加一服務）

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【快閃優惠｜成人買二送一】自助午餐｜免費進入兒童遊樂天地

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：HK$1,146/ 3位，平均HK$382/位

（原價成人HK$548/位，兒童HK$284/位）（已包括原價加一服務）

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【618年中大促限定｜第一位1折｜兩位人均HK$408.5】平日自助晚餐｜免費進入兒童遊樂天地｜兩位起訂

優惠：第一位成人HK$156/位，第二位成人HK$661/位

（原價成人HK$856/位，兒童HK$438/位）（已包括原價加一服務）

*必須以「成人＋第二位 - 75折」為組合訂購

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無論自助晚餐或午餐一樣可免費進入兒童遊樂天地暢玩， 食飽飽放電一流！（圖片來源：KKday）



【快閃優惠｜成人買一送一】自助晚餐｜免費進入兒童遊樂天地

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠：

．星期一至五HK$934起/2位，平均HK$467起/位

．星期六日及公眾假期HK$982/2位，平均HK$491/位

（原價星期一至五成人HK$856/位，兒童HK$438/位；星期六日成人HK$900/位，兒童HK$460/位）（已包括原價加一服務費）

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【快閃優惠｜買二送一】自助晚餐｜免費進入兒童遊樂天地

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠：

．星期一至五HK$1,791起/ 3位，平均HK$597起/位

．星期六日及公眾假期HK$1,881/3位，平均HK$627/位

（原價星期一至五成人HK$856/位，兒童HK$438/位；星期六日成人HK$900/位，兒童HK$460/位）（已包括原價加一服務費）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月8日 12:00 至6月14日 23:59

用餐日期：2026年7月1日至 7月31日

用餐地點：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳 Marina Kitchen

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