親子好去處︱沙田彭福公園小馬大本營6月22日開幕 $50體驗5大互動活動 附預約方法

親子好去處｜小朋友都愛小動物，除了可以到農場親親小羊、小兔外，還可以到沙田彭福公園「小馬大本營」親親小馬！馬會沙田彭福公園小馬大本營將於6月22日正式開放，小朋友就可以與小馬見面喇！場內還有5大體驗活動，3至14歲的小朋友更可體驗小馬策騎！今日（9日）開始正式接受預約，每日會開放未來60日之預約，想去玩就要留意每日預約空位喇！

親子好去處︱沙田彭福公園小馬大本營5大體驗活動

沙田彭福公園一向是沙田區小朋友去野餐玩樂的好地方，現在又有新玩樂可以予一家大小去玩去放電了。由香港賽馬會興建及管理的「小馬大本營」位於沙田彭福公園，內裏設有馬術為主題的多樣設施，提供互動和寓教於樂的馬術體驗。小朋友可透過五大多元化互動體驗活動，包括小馬策騎體驗、馬房參觀、與迷你小馬合照、互動小馬教室及趣味學習區，近距離接觸小馬，加深對馬匹的了解，並培養對馬術活動的興趣。

親子好去處︱沙田彭福公園小馬大本營5大體驗活動（圖片來源：香港賽馬會）

小馬大本營必玩活動1：小馬策騎體驗

3歲至14歲（100厘米以下、 體重70公斤以下）的小朋友可參加小馬策騎活動，有機會與可愛的小馬建立獨特連繫，在馬術教練帶領下享受安全又悠閒的策騎體驗。（記住要穿上長褲、皮鞋或運動鞋，穿涼鞋、拖鞋不能策騎小馬呀！）

小馬大本營必玩活動1：小馬策騎體驗（圖片來源：香港賽馬會）

小馬大本營必玩活動2：馬房參觀

小朋友知道小馬坐在哪兒？走進馬房可參觀與認識小馬的生活環境。還可親近可愛的小馬，並學習基礎馬匹護理知識。

小馬大本營必玩活動2：馬房參觀（圖片來源：香港賽馬會）

小馬大本營必玩活動3：與迷你小馬留影

迷你小馬個性溫馴，外表又迷人，深受大、小朋友喜愛，與牠們互動時，記住要跟小馬們合照打卡，為「小馬大本營」之旅添上美好回憶。

小馬大本營必玩活動3：與迷你小馬留影（圖片來源：香港賽馬會）

小馬大本營必玩活動4：互動小馬教室

互動小馬教室將以生動有趣的互動課程，豐富孩子對小馬習性與護理的知識，帶小朋友走進小馬的奇妙世界。

小馬大本營必玩活動4：互動小馬教室（圖片來源：香港賽馬會）

小馬大本營必玩活動5：趣味學習區

跟小馬接觸後，還可到集歡樂與知識性於一身的活動學習區，一邊增進馬匹小知識，一邊探索馬術世界！

小馬大本營必玩活動5：趣味學習區（圖片來源：香港賽馬會）

11匹可愛小馬全公開！

馬會這次更特別將會於「小馬大本營」跟大、小朋友見面的十一匹小馬的相片放於網頁上，讓大家可以先睹為快，提早認識這些可愛小馬。

小霸龍Barney（圖片來源：香港賽馬會）

點擊圖片瀏覽小馬大本營小馬夥伴：

小馬大本營

預約開放日：2026年6月9日（星期二）10:00（香港時間）

門票：劃一收費$50（所有參加者）

預約：＞＞按此＜＜

學校及團體預約：[email protected] / 2339 0039

*每天開放未來60日之預約



開放日期和時間

．賽馬季期間（九月至七月中旬）：星期一至星期日（沙田賽馬日休息）

．賽馬休季期間（七月下旬至八月）：星期二至星期日（逢星期一休息）

一般開放時間：09:00 - 18:30

．試閘日（通常為星期二及星期五）*：09:30 - 18:30

．可預約時段（上下午各一時段）：10:00 - 12:00，下午時段 14:30 - 16:30

活動詳情：＞＞按此＜＜



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