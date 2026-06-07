香港非遺月逾100個非遺項目活動 7大免費工作坊+嘉年華活動一覽 附報名方法｜親子好去處

香港非遺月2026｜香港雖然只是世界地圖上的「一點」，卻擁有悠遠歷史，其非物質文化遺產亦深具本地特色。根據非遺諮詢委員會的資料，香港的「非遺清單」多達507個，包括香港的傳統節慶、飲食文化、手工技藝等等。而為了讓市民可以深入認識香港的非遺技藝，並親身感受非遺的文化內涵和樂趣，康文署非物質文化遺產辦事處將於即日起至6月30日舉辦「香港非遺月」，當中有超過50場非遺表演和80個非遺推廣攤位，以及40個考察活動，涵蓋逾100個非遺項目，即睇多個免費工作坊、嘉年華的活動詳情，與報名方法。

親子好去處｜7大香港非遺月2026親子活動：免費工作坊+嘉年華

根據考古發掘，於7,000多年前的新石器時代已有人居住於香港，擁有如此深厚的歷史文化，除了古蹟、古物，不少非物質文化遺產亦別具本土特色，就如深受香港人與旅客歡迎的港式奶茶製作技藝，還有多個傳統節慶，如太平清醮、天后誕、盂蘭勝會、客家舞麒麟等，以及列入國家級非遺的中式長衫製作技藝，都是香港的「非遺清單」項目。今年的「香港非遺月2026」，有超過50場非遺表演和80個非遺推廣攤位，以及40個考察活動，涵蓋逾100個非遺項目，《親子王》特別挑選一些適合親子參與的活動，當中有不少免費工作坊，讓小朋友可邊玩邊放電。

（圖片來源：非物質文化遺產辦事處）

香港非遺月親子活動推介1：「非遺食堂」嘉年華

香港作為「美食天堂」，不少非遺項目都與飲食有關，就如港式奶茶、月餅、點心等，都列入香港非遺清單的製作技藝。「非遺食堂」嘉年華將以「飲食文化」為題，讓大、小朋友認識與飲食相關的非遺製作技藝。嘉年華一連兩日設有多項示範及工作坊，讓參加者了解製作過程，並有機會親手製作非遺食品，從視覺及味覺一同感受非遺飲食製作技藝的豐富內涵。現場亦設有非遺遊戲攤位、面部彩繪攤位、打卡位與表演，令大家有不一樣的非遺體驗。

（圖片來源：非物質文化遺產辦事處）

「非遺食堂」嘉年華

日期：2026年6月20日及21日（星期六、日）

時間：10:00 - 18:00

地點：北角油街12號油街實現

參加方法：網上報名或現場報名

詳情：＞＞按此＜＜

*活動預留部分名額予參加者現場報名。每節活動開始前15分鐘開放排隊，領取該節籌號，先到先得，額滿即止。

（圖片來源：非物質文化遺產辦事處）

月餅製作技藝示範及工作坊

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

時間：12:00 - 13:30（第一節），15:30 - 17:00（第二節）

地點：油街涼亭

茶樓點心製作技藝示範及工作坊

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

時間：10:30 -11:10（第一節），11:15 - 11:55（第二節），12:00-12:40（第三節），12:45 - 13:25（第四節）

地點：油街廚房

港式奶茶製作技藝示範

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

時間：13:00 -14:00（第一節），14:00 - 15:00（第二節），15:00-16:00（第三節），16:00 - 17:00（第四節）

地點：油街玻璃屋對出空地

潮州食品製作技藝示範及工作坊

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

時間：13:00 -13:30（第一節），13:45 - 14:15（第二節），14:30-15:00（第三節），15:30 - 16:00（第四節）

地點：油街玻璃屋對出空地

鹹肉糭製作技藝示範及工作坊

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

時間：13:00 -13:45（第一節），14:00 - 14:45（第二節），15:00-15:45（第三節），16:00 - 16:45（第四節）

地點：油街玻璃屋對出空地

蛋撻製作技藝示範及工作坊

日期：2026年6月20日（星期六）、6月21日（星期日）

時間：14:00 -15:30（第一節），16:00 - 17:30（第二節）

地點：油街廚房

香港非遺月親子活動推介2：非遺慶喜．三棟屋多元同樂日

香港非物質文化遺產（非遺）中心紮根三棟屋博物館十載，今次於「香港非遺月」特別以此為主題，透過多項非遺表演、互動活動及體驗式攤位，呈現不同族群與社群的多元文化。同樂日更有由三棟屋村村長帶領的導賞團，讓大家可於古蹟的歷史氛圍中，親身感受非遺的活態魅力。

（圖片來源：非物質文化遺產辦事處）



非遺慶喜．三棟屋多元同樂日

日期：2026年6月13及14日（星期六、日）

時間：11:00 - 18:00

地點：荃灣三棟屋博物館香港非物質文化遺產中心

費用：免費

查詢：＞＞按此＜＜

活動費用：免費

報名方法：設現場報名，可提供到場查詢。

「村長帶路. 深度遊三棟屋」

日期及時間：6月14日 14:00 - 14:45，15:15 - 16:00

荃灣三棟屋博物館香港非物質文化遺產中心 活動室活動

吉祥圖案刺繡工作坊

日期及時間：6月13日 11:00 - 13:30，15:00 - 17:30

皮影戲表演及互動

日期及時間：6月14日 11:00 - 11:45，12:30 - 13:15

印度節慶活動及舞蹈工作坊

日期及時間：6月14日 14:30 - 15:30，16:30 - 17:30

荃灣三棟屋博物館香港非物質文化遺產中心 導覽室2活動

花帶編織手作坊

日期及時間：6月13日 11:00 - 12:30，13:00 - 14:30

傳統鄉村建築修繕工藝示範及體驗

日期及時間：6月13日 15:00 - 16:00

講得出・寫得趣 —— 粵語文學同樂坊

日期及時間：6月13日 16:30 - 17:45

潮州工夫茶藝示範及體驗

日期及時間：6月14日 11:00 - 12:00，12:30 - 13:30

棚屋建築模型示範及體驗

日期及時間：6月14日 13:45 - 15:45，16:00 - 18:00

香港非遺月親子活動活動推介3：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演

香港非遺月2026」另一亮點節目，於指定時間於香港太空館標誌性的圓拱形牆身進行光影投射。表演以「馬」為核心元素，融合康文署轄下博物館藏品和展品，以及非物質文化遺產元素，營造令人難忘的沉浸式視覺體驗。

日期：2026年6月11日至24日

時間：20:15 - 22:00

地點：香港太空館

費用：免費

詳情：＞＞按此＜＜

香港非遺月親子活動活動推介4：非遺伴你飛︰期間限定展示

坐飛機出發去旅行前，亦可於香港國際機場參觀「香港轉機好時光︰文化工作坊」推廣活動，機場禁區內將設置趣味非遺展示，如香雲紗男裝長、泰絲馬甲、全人手刺繡的傳統裙褂、花紐等，以及「港式奶茶製作技藝」現場示範，讓市民與旅客認識香港的生活方式和文化，感受本地非遺的獨特魅力。

（圖片來源：非物質文化遺產辦事處）

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「港式奶茶製作技藝」現場示範

日期：即日起至2026年6月8日

時間：12:00 - 16:00

地點：香港國際機場一號客運大樓離港層（L6）近32及34號登機閘口（禁區）

費用：免費

語言：粵語、英語及普通話



香港非遺月親子活動活動推介5：「棋」妙非遺：海陸空大歷險

嘉年華以「海、陸、空」為主題，將結合香港非遺和地理特色，透過互動遊戲、收集印章、體驗工作坊、圖文展板及視像節目等，帶來色彩繽紛的非遺體驗。場內將有嘉年華遊戲區，如漁網編織技藝、有關自然界和宇宙的知識和實踐、鹽曬製技藝、活字印刷技藝；也有體驗工作坊，包括漁網編織、活字印刷遊戲、吹糖、麻雀牌及木雕刻體驗工作坊等。部分活動設網上報名及現場輪候。參加收集印章活動，有機會獲得貼有香港郵政即將發行的「非物質文化遺產 — 大澳端午龍舟遊涌」特別郵票的明信片。

（示意圖/AI生成圖片）

「棋」妙非遺：海陸空大歷險

日期：6月27日至28日

時間：12:00 - 20:00

地點：將軍澳廣場一樓 Zone A & B

查詢：>>按此<<

*有關活動詳情及體驗工作坊的報名方法，將於稍後公布，敬請留意。

香港非遺月親子活動活動推介6：菠蘿包掛飾工作坊

菠蘿包是馳名中外的香港特色食品，「菠蘿包製作技藝」更已被列入香港非物質文化遺產名錄。香港科學館的科學推廣組特別為「香港非遺月2026」舉辦期間限定的「菠蘿包掛飾工作坊」。小朋友可將以麵粉黏土親手製作菠蘿包掛飾，並從中了解麵粉成分及其在麵糰成形過程中的作用。

（圖片來源：非物質文化遺產辦事處）

菠蘿包掛飾工作坊

日期：6月13日

時間：13:30 - 13:50，14:00- 14:20，14:30 - 14:50，15:00- 15:20，15:30 - 15:50，16:00 - 16:20，16:30 - 16:50，17:00-17:20（共8節每節20分鐘）

地點：香港科學館地下實驗室

對象：3歲或以上（3至12歲須由一位家長或成年監護人陪同）

參加方法：現場排隊領券，每節16人，名額有限（12:45派發第一節，13:45派發第二、三節，14:45派發第四、五節，15:45派發第六、七節，16:45派發第八節）

詳情：＞＞按此＜＜

香港非遺月親子活動活動推介7：弄影 - 皮影偶DIY製作親子工作坊

工作坊旨在讓家長與孩子透過動手製作專屬的皮影戲偶，體驗傳統工藝，探索光影藝術。

（示意圖/AI生成圖片）

弄影 - 皮影偶DIY製作親子工作坊

查詢：＞＞按此＜＜

馬鞍山公共圖書館

日期：2026年6月13日

時間：15:30-17:00

報名方法：5月30日起致電2630 1911或親臨圖書館報名，名額有限

圓洲角公共圖書館

日期：2026年6月20日

時間：15:30-17:00

報名方法：6月6日起致電2324 2700或親臨圖書館報名，名額有限

沙田公共圖書館

日期：6月27日

時間：14:00-15:30

報名方法：6月13日起致電2694 3788或親臨圖書館報名，名額有限



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