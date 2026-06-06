Waterfall Sports & Wellness太古會所一站式運動場地 室內匹克球場/兒童課程｜親子好去處

天氣炎熱，假日想帶孩子到戶外走走做運動，遇上壞天氣，無可奈何又要取消行程。想不論陰晴風雨也可做運動，室內運動場就是最佳選擇。可是公營場地的人多難預約，若居於港島的爸媽可留意全新升級的Waterfall Sports & Wellness太古會所，一站式有齊多種不同運動的專業場地，亦有新興運動如匹克球玩，一家人齊齊運動就最輕鬆。

親子好去處｜Waterfall Sports & Wellness太古會所限時優惠年費加送現金券

全新升級的Waterfall Sports & Wellness太古會所佔地逾100,000平方呎的會所內新增了大熱的室內匹克球場，亦有恆溫泳池、專業級健身室等，可進行籃球、排球、羽毛球、乒乓球、高爾夫球、網球、足球、拳擊、瑜伽、跳舞等運動，最重要是孩子一樣可入場，那就可以親子齊玩十多種運動喇！

（圖片來源：Waterfall Sports & Wellness）

同場還提供多個專為孩子而設的運動課程，與籃球、排球、游泳等，小朋友在球場上揮灑汗水時，爸媽又可到旁邊的vegan純素餐廳、池畔咖啡室歎杯咖啡或享受茶點，也可做個SPA，或參加瑜伽、舞蹈課程，享受難得的me time。不少家長擔心會所會有合約束縛，現時會所推出年費$1,800的The One運動會籍，入會將額外加送同等價值的現金券，等於全數回贈作預約場地或參加訓練班之用，實

現「運動自由」！

敞大的室內恆溫泳池有不同水深度，既適合孩子學游水，爸媽也可鍛煉身體。（圖片來源：Waterfall Sports & Wellness）

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Waterfall Sports & Wellness太古會所

地址：太古康山道康蘭居9樓

時間：07:00 - 24:00（健身室24小時營業）

查詢：2886 2311

詳情：https://bit.ly/waterfall_Promo



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