黑白 x 鴨靈號限定海上體驗 遊維港歎經典奶茶/免費玩5大互動體驗站｜親子好去處

茶餐廳是香港的地道美食文化，下午茶歎杯香濃幼滑奶茶，別有一番滋味。要炮製一杯出色的奶茶並不容易，要配合錫蘭紅茶，還有黑白淡奶。來自荷蘭的黑白已登陸香港85年，為慶祝85歲生日，特別帶大家跳出茶餐廳，由陸上玩到海上，展開「黑白85周年之旅」！即睇黑白 x 鴨靈號限定海上體驗與免費5大互動體驗站活動詳情。

親子好去處｜黑白 x 鴨靈號巡航 限定海上體驗

為慶祝85周年，黑白特別與象徵香港歷史的傳奇帆船「鴨靈號」合作，打造期間限定的維港海上體驗。船上將有不同的「黑白」元素打卡位，大家還可伴隨海風歎罐冰凍的黑白濃滑經典奶茶，更可吹住海風欣賞兩岸天際線，這個「世一」體驗絕對amazing！

黑白 x 鴨靈號巡航（圖片來源：黑白）

點擊圖片瀏覽5大互動體驗站與限定產品詳情：

落船後還可到位於K11 Musea地下海濱長廊續航玩五大互動體驗站，大家可登上「維港帆影」甲板位置，與維港天際線360度打卡；又可玩「港式味道．人生四格」，由鏡頭帶大家穿越時空，到舊式大排檔、70年代茶記與「黑白」合照；在「港味故事廊」可了解黑白淡奶的歷史，還有經典奶茶杯的轉變，可以一睹40年代的淡奶罐與奶茶杯；也可於「珍藏精品店」入手多款經典限定收藏品，包括有連韓國遊客特別入手黑白奶茶杯，還有多款限定積木、生活用品，款款都極具收藏價值！

黑白港帆岸上體驗@K11 Musea（圖片來源：黑白）

點擊圖片瀏覽5大互動體驗站與限定產品詳情：

黑白 x 鴨靈號巡航

日期：即日起至6月15日

上船時間：16:30、17:30、18:30、19:30

上船地點：尖沙咀星光大道1號梯台（李小龍銅像附近）

網上購票：www.dukling.com.hk

黑白港帆岸上體驗@K11 Musea

日期：即日起至6月14日

時間：10:00 - 21:00

地點：尖沙咀K11 Musea地下海濱長廊

相關文章｜暑假親子好去處｜KMB九巴車廠遊學團暑假開團 低至$165參觀KMB九巴車廠睇古董巴士/小手工工作坊