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英華小學視藝展2026 《VVisual》3大免費AI互動工作坊製作熊貓動畫｜小學活動

親子
更新時間：12:16 2026-06-05 HKT
發佈時間：12:16 2026-06-05 HKT

小學活動｜各位爸爸媽媽，想周末帶小朋友放電兼吸收藝術養分，可去參觀英華小學年度視覺藝術盛事 — 《VVisual》英華小學視藝展2026，展覽由今日（5日）起一連5天在南昌站V Walk免費展出，更有3大免費AI互動工作坊，讓小朋友邊學邊玩。

《VVisual》英華小學視藝展2026今年於V Walk舉行。（圖片來源：英華小學）
《VVisual》英華小學視藝展2026今年於V Walk舉行。（圖片來源：英華小學）

英華小學糅合創意與科技 視藝展展出1,500件學生作品 

《VVisual》英華小學視藝展2026以社區為創作核心，將展出逾1,500件由學生親手創作的藝術作品，作品融合平面繪畫、立體模型，亦有結合AI人工智能科技，展現跨學科的創意與成果。除了學生作品，同場亦有3大免費AI互動工作坊，讓小朋友可以透過好玩的互動元素展現創意，成就不一樣的藝術作品。

活動將展出逾1,500件由學生親手創作的藝術作品，作品融合平面繪畫、立體模型與結合AI人工智能科技，展現跨學科的創意與成果。（圖片來源：英華小學）
活動將展出逾1,500件由學生親手創作的藝術作品，作品融合平面繪畫、立體模型與結合AI人工智能科技，展現跨學科的創意與成果。（圖片來源：英華小學）

3大AI互動體驗中，相信孩子最期待「熊貓遊記」，孩子可於平板電腦上以水墨風繪畫熊貓，AI會即時將圖像轉化為動畫，投影到大螢幕上，讓「熊貓」在香港街景中走動；「VVisual in Ocean」則為海洋生物塗上繽紛色彩，透過AI技術即時將平面繪畫化為動畫，游進巨型屏幕的深海世界中，與所有海洋生物一起互動嬉戲；臨近父親節，孩子亦可參加「父親節心意卡即場打印」，即場設計電子賀卡，並免費打印成實體卡，亦可選擇將心意上載至商場大型屏幕，向爸爸表達謝意。

活動將展出逾1,500件由學生親手創作的藝術作品，作品融合平面繪畫、立體模型與結合AI人工智能科技，展現跨學科的創意與成果。（圖片來源：英華小學）
活動將展出逾1,500件由學生親手創作的藝術作品，作品融合平面繪畫、立體模型與結合AI人工智能科技，展現跨學科的創意與成果。（圖片來源：英華小學）

同場還有「視藝遊蹤」親子尋寶遊戲，大家可穿梭商場多個展區，一邊欣賞作品之餘，亦可一邊收集印章，集齊指定數目更可換領禮品及商戶折扣優惠呢！

同場還有3大免費互動工作坊，歡迎小朋友一齊去玩。（圖片來源：英華小學）
同場還有3大免費互動工作坊，歡迎小朋友一齊去玩。（圖片來源：英華小學）

《VVisual》英華小學視藝展2026
日期及時間：6月5日 19:00 - 20:00，6月6 - 8日 09:00 - 20:00，6月9日 09:00、14:00 
地點：九龍深旺道28號V Walk地下中庭、2樓中庭、往富昌邨天橋、2樓壽司郎附近及地下臻茶附近
詳情：＞＞按此＜＜

3大免費AI互動工作坊
熊貓遊記
日期及時間：6月5日 19:00 - 20:00、6月6 - 8日 14:00 - 20:00、6月9日 09:00 - 14:00

VVisual in Ocean
日期及時間：6月6 - 8日 09:00 - 14:00

父親節心意卡放送站
日期及時間：6月6 - 8日 09:00 - 14:00，6月9日09:00 - 14:00

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