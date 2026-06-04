惠康優惠｜惠康Goal慶大折日限定一日全場88折 紅白酒額外85折/薯片汽水折上折

就快到四年一度的國際足球盛事了，相信不少爸爸已非常期待歷時39日的104場賽事，除了熟讀賽程外，還要做足準備，為家中的糧食櫃、酒櫃「儲糧」，事關睇波時邊吃薯片邊歎啤酒就最開心！今個星期六（6日）惠康特別推出「Goal慶大『折』日」，只要於全線惠康門市購物買滿HK$168，即享全場88折優惠，產品更可享折上折優惠，抵上加抵！即睇惠康優惠詳情與精選優惠產品價格，一起去掃貨，提早熱身！

惠康優惠｜惠康Goal慶大折日限定一日全場88折

於6月11日開鑼的國際足球盛事是不少親子的「重要節目」，爸爸可以跟孩子一邊睇波一邊傾「波經」，當然要準備一系列零食、飲品，在家中享受四年一度難得的親子時光！惠康Goal慶大折日將於6月6日舉行，只要於全線惠康門市購物買滿HK$168，即享全場88折優惠，產品更可享折上折優惠。多款精選食材及生活用品以「Goal慶」價發售，包括紐西蘭大裝艾菲蘋果、農心韓國版辛辣麵、卡樂B各款薯片等，全線紅/白餐酒^更買6支可享額外85折優惠，快快入手這些最佳睇波「伴侶」。

（圖片來源：惠康）

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本周堅著數優惠（門市限定 / 優惠期 6月5-11日）：買4盒史雲生清雞湯1公升（$20/2盒），送總值$28贈品（贈品包括：1袋營多傳統印尼撈麵5X85克 價值$16、1支亨氏茄汁300克 價值$12）（圖片來源：惠康）

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^只限375毫升或以上產品；禮盒裝、贈品及原箱除外；需88折後滿$350方可享有優惠，不適用於自助收銀機服務。

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