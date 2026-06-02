618優惠｜荃灣西如心酒店自助餐限定1折 自助晚餐激抵$148歎雪花蟹腳/鮑魚 5歲以下小童免費

跟小朋友外出用餐，提供各式各樣美食的自助餐是首選，既可舒舒服服食足幾小時「無人趕」，不少酒店餐廳更屬親子友善，環境舒適乾淨，爸媽就可安心鬆一鬆。今日（2日）荃灣西如心酒店有自助餐優惠，618限定1折，自助晚餐由原價$738激減至$148！更可任食雪花蟹腳、鮑魚、三文魚刺身，還可無限暢飲汽水及啤酒！同場亦有自助餐買一送一優惠，自助午餐5歲以下小童更免費！即睇自助餐優惠詳情與快搶連結，一陣去入手喇！

618優惠｜荃灣西如心酒店限定1折

荃灣西如心酒店Café Circles擁有特高樓底、餐飲空間與座位舒適寬敞，加上開揚的城市景致和海濱景色，令人食得開懷！最重要是步行數分鐘直達港鐵荃灣西站，交通夠方便，現在消費滿HK$500更送3小時泊車，帶小朋友去開餐就更輕鬆喇！除了以下的618限定1折優惠，亦有晚餐買一送一優惠，低至HK$443/位，而午餐則低至HK$263/位，5歲以下小童免費至6月30日！

（圖片來源：KKday）

今次618優惠限定1折的「星馬滋味匯饌」自助餐將提供多款冰鎮海鮮，包括雪花蟹腳、鮑魚、凍蝦、藍青口，還有三文魚刺身、吞拿魚刺身及各式壽司！喜歡吃星馬道地美食必試招牌辣椒蟹、秘製肉骨茶、星洲炒粿條、叻沙湯麵、奶油麥片蝦，更有即席炮製湯麵，熱辣辣夠惹味！現烤亦有多款即烤燒物、香烤羊架，而媽媽最關注的星馬主題甜點就有咖央多士、D24榴槤忌廉班戟、斑蘭咖央戚風蛋糕、榴槤蛋糕、古法豆腐花，小朋友就可大大啖歎Häagen-Dazs雪糕杯，更有無限暢飲汽水及啤酒（含本地維他奶及細樽裝啤酒）呢！

（圖片來源：KKday）

【KKday618年中大促限定｜激減1折】自助晚餐

用餐時間：18:30-21:30

優惠：HK$148/位（原價HK$738/位）

（已包括加一服務費）

*1 折優惠每名會員只限購買一位

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【KKday618年中大促限定｜買一送一】自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五HK$526/2位，平均HK$263/位（原價HK$438/位）

．星期六、日及公眾假期HK$658/2位，平均HK$329/位（原價HK$548/位）

（已包括加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【KKday618年中大促限定｜買一送一】自助晚餐

用餐時間：18:30-21:30

優惠：

．星期一至四HK$886/2位，平均HK$443/位（原價HK$738/位）

．星期五至日及公眾假期HK$934/2位，平均HK$467/位（原價HK$778/位）

（已包括加一服務費）

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【KKday獨家優惠｜低至75折】自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五成人HK$351/位・長者HK$287/位・兒童HK$223/位

．星期六至日及公眾假期成人HK$439/位・長者HK$367/位・兒童HK$287/位（特別日子除外）

（原價星期一至五HK$438/成人，HK$358/長者，HK$278/兒童；星期六至日及公眾假期

HK$548/成人，HK$458/長者，HK$358/兒童）

（現場另收加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【KKday獨家優惠｜低至65折】自助晚餐

用餐時間：18:30-21:30

優惠：

．星期一至四成人HK$554/位・長者HK$426/位・兒童HK$329/位

．星期五至日及公眾假期成人HK$584/位・長者HK$456/位・兒童HK$374/位（特別日子除外）

（原價星期一至四HK$738/成人，HK$568/長者，HK$438/兒童；星期五至日及公眾假期

HK$778/成人，HK$608/長者，HK$498/兒童）

（現場另收加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月2日15:00至6月8日23:59

使用日期：2026年6月2日至7月31日

用餐地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓CaféCircles

用餐時間：自助午餐12:00-14:30；自助晚餐18:30-21:30

*消費滿HK$500享3小時免費代客泊車服務

*此兌換餐券不能與任何其他促銷優惠、折扣或禮品券同時合併使用

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